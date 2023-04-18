社評：醫療人才交流 惠香港利灣區

配合灣區融合

促進醫療對接

本港醫護長期不足，近兩三年還有移民潮，公營醫療系統人手緊缺，直接影響服務市民。培訓本地醫護需時多年，短期補充人手，必須多管齊下。政府前年修例，設立「特別註冊」制度，為引入更多非本地培訓港人子弟醫生開路，及至本月初，醫管局更破天荒率團前往英國「搶人才」，招聘活動期間，合共發出過百封聘書，迄今已有20多名醫科生及醫生簽署。考慮到修例前，效力醫管局的醫生「外援」少如鳳毛麟角，即使修例以來，也只有13名醫生以「特別註冊」方式來港，醫管局今次赴英「搶人才」，能有這樣的成績，其實已屬不錯，期待當局稍後擴大招攬規模，放眼更多國家及地區。

除了加強延聘更多合資格非本地培訓醫生，醫管局去年9月也推出了大灣區醫療人才交流計劃。事隔半年多，首批參與計劃的廣東省醫護，近日陸續抵港，當中3名醫生及70名護士，昨午乘高鐵抵港，連同早前抵港7名西醫及3名中醫，合共83人。根據醫管局及廣東省衛健委介紹，今次來港的醫護，均為廣東省各醫院骨幹，部分更曾於去年初來港，協助應付第五波疫情。70名護士將平均分配給7個醫院聯網，醫生則會先到九龍中、九龍西及新界西3聯網工作。

內地醫生註冊制度和專科制度與香港不同，但不能因為兩地職稱、系統有別，便先入為主認為內地醫生資歷不如本地專科；內地醫療水平愈來愈高，認定內地醫生能力「較弱」，更屬非常過時的偏見。大灣區醫療人才交流計劃初試啼聲，首批來港醫生全屬精英，有的長於傳染病科，有的精於心血管科，經驗豐富；至於來港護士，同樣經粵方精挑細選，最長有超過20年經驗，平均亦有8年經驗，兼善中英文，醫管局已安排連串交流活動，協助他們熟悉公院運作，相信很快便能上手。醫管局還透露，港粵雙方現正磋商擴大計劃規模，預料年底另有約百名護士抵港，希望兩年內能夠有300名廣東省醫護來港交流。

醫療人才交流計劃，對於紓緩醫管局人手壓力，必有幫助，惟有別於招攬非本地培訓醫生「搶人才」，大灣區醫療人才交流計劃屬短期性質，醫生交流時間為1年，護士則為10個半月。整個計劃真正意義，在於加深粵港兩地醫療系統的溝通與了解，為日後進一步合作鋪路。港大深圳醫院是兩地「醫療對接」上的一個試點，大灣區醫療人才交流計劃亦然。

跨境醫療合作

發揮互補效果

大灣區融合，未來將有更多港人在區內其他城市工作生活，長者在灣區安老，亦將愈益普遍。特區政府容許醫療券在港大深圳醫院使用已有數年，資料顯示，迄今已有萬計合資格港人長者，曾經在該院使用醫療券。醫管局昨天還公布，將於下月中推出支援大灣區醫管局病人先導計劃，讓合資格港人可於港大深圳醫院接受資助診症服務。另外，港大深圳醫院也是「港藥通」計劃重要試點，港人居於內地，一樣可以使用已在香港獲批的新藥物或新醫療器械，毋須返港接受治療。

當然，兩地醫療對接，資格互認一定是最複雜兼最敏感的課題，惟欲速不達不等於無法一步一步慢慢前進。前年8月，深圳市方面以資格「認定」方式，向港大深圳醫院逾30名香港顧問醫生，頒發衛生系列專業技術人員正高級資格，某程度就是比照兩地醫生職系，香港最高職級的顧問醫生，可以對應於內地正高級資格的主任醫師，然而必須補充的是，這不屬於正式資格互認，因為當事人仍需申報個人履歷，再經一輪審核，才獲認定資格。護士方面，港府最近建議修例，讓合資格非本地培訓護士，可以經「特別註冊」途徑來港，於公營醫療部門或機構全職工作一定年期後，若獲所屬機構確認表現稱職，可以免試在港註冊。廣東省護士多懂粵語，具備「同聲同氣」優勢，有關建議一旦落實，同樣有促進大灣區跨境醫療互補的效果。

大灣區建設全面提速，民生融合加快，醫療當然是其中一環，中央政策文件近年多次提出，要促進大灣區內的跨境醫療合作，實現與國際接軌。大灣區醫療資源加強整合，將是大勢所趨，粵港醫療系統及人員多些交流合作，有助減輕本港醫療系統壓力，也有利於提升大灣區整體醫療水平。

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