社評：中國式現代化大灣區新任務 合作機制須粵港最高層訂定

中國式現代化要共同富裕

粵港兩地艱巨任務須完成

廣東是改革開放的先行地、試驗區，40多年來的改革實踐經驗，為全國作出示範。中央也一再給予廣東更多更靈活的政策放寬，加快改革的步伐與幅度，同時也要求廣東做出更大的成績。這次習近平主席又再強調，廣東仍然是改革開放的排頭兵，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。

中國式現代化是去年舉行的中共二十大正式提出，含義是人口規模巨大的現代化模式，在社會主義制度中要做到共同富裕，並且要與精神文明相協調、與自然和諧共生，以及走和平發展道路。

撇下後「三個要求」不論，人口規模大和共同富裕對粵港澳大灣區有特別的意義。大灣區總人口達到8600萬，人口眾多提供了一個龐大市場，同時共同富裕的目標也更艱巨，是機遇與挑戰共存的典型，對廣東和香港亦然。廣東如何拉近珠三角與粵東、粵西之間的差距，香港如何盡快擺脫131萬人在貧困線下的問題，需要長遠規劃解決，但擺在眼前的是大灣區的起步發展。

粵港兩地要人才有人才，要科技有科技，要資金有資金，要市場有市場，建設大灣區可謂萬事俱備只欠東風，東風就是融合，如何建立一套有機、雙贏，並且能夠可持續的融合機制，是最大的挑戰，若能做得到，也是最大的機遇。

香港與內地分屬兩個司法和海關管轄區，行使兩種法律制度和不同的貨幣，凡此種種都是融合的藩籬，自回歸以來，一直都在說拆牆鬆綁，至今連數據過境問題都沒解決。誠然，這些問題都不容易解決，但反過來看，卻是香港獨特的地方，是連通國際市場的信心所在，若能充分利用香港這個「所長」與角色，與大灣區的企業共同打出去，以大灣區名義共同吸引外資前來投資、貿易，以大灣區名義共同去完成目標，做到利益共享，也算是融合的一面。

融合是手段，目標是要做到，充分嫁接兩地資源，借力對方的優勢，在各自成功的範疇帶來突破，產生協同效應的好處，令粵港雙方雙贏，才是驅動融合的動力。然而，這種動力還沒見大力發揮。

河套地區是一個典型例子，1997年中央已經定好深圳河整治之後，河套土地的歸屬權和使用權，2000年工程結束後，這塊橫跨粵港兩地的地方，本來可以享有出入自由，行使司法權管轄相對自由等等優越條件，但河套地區一直在「曬太陽」，直到疫情期間才被用作建方艙醫院。2022年7月，深圳和香港政府終於共同發布「河套政策包」，就如何利用河套地區提出整體方案。

粵港專班數量多涵蓋廣

透明度欠奉目標缺交代

兩地合作才能辦好大灣區，這個道理不言而喻，特區政府目前跟廣東省成立了13個專班，跟深圳市政府成立了19個專班，涵蓋需要合作的各個方面，應該說是雙方有合作意願、共同制定目標的體現。然而這些種類繁多的專班，雙方的成員名單、職權範圍、合作目標與路線圖等等，資料一概欠奉，連何時舉行過什麼會議，都沒有向大灣區居民交代，不禁令人質疑，欠缺透明度的政府間合作，何年何月才能在融合問題上有所推進。

中央政府從一開始就強調建設大灣區是國家戰略部署，也不斷提出，是立足於長遠和全局的謀劃，是維持香港長期繁榮穩定，和推進香港融入國家發展大局的切入點，在這些重大意義的基礎上，還不時加上為國家推廣一帶一路的新任務。這些意義和任務都沒有變，現在還因為出現新情况，使建設大灣區變得刻不容緩。

習近平主席這次在粵考察還說，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點。新發展格局指的是，中美爭鬥愈演愈烈，香港作為中美爭鬥的一枚棋子，處境將會十分困難，傳統上依賴美國資金與市場的做法，必然會受到威脅，必須找出一條新的發展路向，才能安身立命，在這種情况下，融入國家發展大局這個戰略支點，已經不是一個選項，而是必由之路，而且要愈快愈好。

歸根結柢，還是要盡快找到一個跟廣東省辦好大灣區的合作機制，這個機制並非由特區政府跟廣東省政府的不同部門對接，就能夠做得到的，必須是由粵港兩地政府最高層級的官員，加上中央決策官員，從高屋建瓴的角度去思考與謀劃，才能訂定可行及可持續的合作機制，而且事不宜遲。

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