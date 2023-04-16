社評：盧拉訪華具全球意義 中國外交攻勢浪接浪

去美元化利人民幣

兩國共推俄烏和平

習近平稱盧拉是「中國人民的老朋友」，有深刻含義。工人出身的盧拉，屬拉美左翼，對華態度一向友好，2001年就曾以勞工黨名譽主席身分訪華，在前兩屆總統任內，盧拉於2004年和2009年兩次訪華，並出席2008年北京奧運開幕式，今次是他第五次訪華。在他任內，中國成為巴西最大貿易伙伴，並連續14年保持這一地位。去年兩國貿易額近1715億美元，巴西亦是中國在拉丁美洲投資最多的國家。

與其他拉美左翼領袖不同，盧拉治國政績顯著，在其任內，巴西一度成為全球第六大經濟體（現已跌出十大，但仍為拉美第一）。盧拉本人在國際上也人緣甚佳，他是金磚組織主要奠基者之一，該組織包含中、印、俄、南非與巴西，涵蓋全球近40%人口，近年阿根廷、阿爾及利亞、沙特和墨西哥等多國亦申請加入。盧拉對華友好，與美國關係亦不差，1月第三度就任總統後，他先訪鄰國阿根廷、烏拉圭，2月訪美，在白宮與拜登會談。今次訪華，是他今次就任後首訪美洲以外國家。

盧拉今次訪華首站，就是到上海出席新開發銀行（New Development Bank，NDB）新行長就職典禮，而新行長正是其女弟子、巴西首位女總統羅塞夫（Dilma Rousseff）。在典禮上，盧拉大聲質問，「為什麼（金磚組織）這些國家都必須要以美元作為結算方式，為什麼不能用自己國家的貨幣作為國際結算貨幣？這到底是誰決定的？為什麼不是人民幣？為什麼不是巴西雷亞爾（REAL）？為什麼我們就不能用自己的貨幣來結算？」

NDB是金磚五國於2015年聯手成立，前年又吸納了孟加拉、埃及、阿聯酋和烏拉圭為新成員國。截至今年首季，該行以成員國本幣提供的融資佔投資總額五分之一。1月盧拉曾與阿根廷總統聯合宣布，這兩個南美洲最大經濟體將建立共同貨幣。今年2月，中巴兩國央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的備忘錄，上月底，巴西宣布與中國達成協議，雙邊貿易用本幣交易，現在人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲備中第二大貨幣。今次中巴聯合聲明亦提到雙方將「加強本幣貿易」。可見，盧拉熱心推動的「去美元化」，對於人民幣國際化具正面意義，雙方在這方面的默契，實具全球意義。

來訪客人絡繹於途

孤立中國徒勞無功

在烏克蘭危機方面，巴西與中國立場相近。微妙的差異是，中方既不批俄也不批烏，巴西則既批俄又批烏，盧拉不承認俄佔烏領土的主權，又批澤連斯基「什麼都要」，並拒絕美方及德國希望巴西向烏提供武器的要求。盧拉訪美時，曾向拜登闡述巴西的和平方案，即由中國、印度、巴西、土耳其和印尼組成「和平俱樂部」，協助調停俄烏衝突，但未獲美方支持。盧拉認為，習近平訪俄為和平解決俄烏衝突提供了契機。今次中巴峰會上，雙方互讚對方的和平努力，一致認為對話談判是結束俄烏戰爭的唯一出路。這是代表廣大南方國家，向國際發出的不同於西方的聲音，對於國際政治新秩序的構建，具有重要意義。

周邊外交方面，星馬領袖李顯龍、安華、日本外相林芳正相繼訪華；西方國家中，西班牙首相桑切斯、法國總統馬克龍、歐委會主席馮德萊恩、新西蘭外長馬胡塔以及英國外交部常務次官、挪威外交部秘書長亦相繼到訪，副外長馬朝旭出訪澳洲，中澳關係持續改善，馬克龍訪華後有關歐洲「自主」與「附庸」之說，引發震撼，德國外長貝爾伯克來華雖有修正，但強硬程度亦未如預料；即使是美國，訪華者亦不絕於途，自上月起至今，已有副助理國務卿華自強、美中關係全國委員會現任及前任會長以及英特爾、黑石、福特汽車、蘋果等大公司CEO到訪；本周二，西非國家加蓬總統邦戈又將抵京。事實證明，美國孤立中國的企圖徒勞無功。

兩會之後，中國外交攻勢一浪接一浪，令人目不暇給，盧拉來訪只是最新一浪。在提出和平解決俄烏衝突的12點立場文件後，習近平訪俄會晤普京；不久即宣布成功斡旋沙特和伊朗復交，在中東掀起一輪和解潮；不旋踵又與中美洲國家洪都拉斯建交。外長秦剛出訪中亞烏茲別克，出席阿富汗鄰國會議，並主持中、俄、伊朗、巴基斯坦4方會議，證明中國已成為世界各種政經問題解決方案中不可或缺的角色。世界百年大變局，將會翻天覆地。

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