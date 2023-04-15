社評：做好國安新文章 大小氣候須兼顧

2015年，全國人大通過新版國家安全法，每年4月15日定為全民國家安全教育日。香港方面，隨着港區國安法2020年中實施，過去兩年的全民國家安全教育日，特區當局均有舉辦大型活動，今年是第三年，適逢夏寶龍來港考察，今天的全民國家安全教育日論壇，夏寶龍將出席開幕禮及發表講話，反映中央對香港維護國安工作的重視。

由治及興新時機

兼顧安全與發展

以往香港對於國家安全概念相當陌生，有人甚至視之為「洪水猛獸」，2003年廿三條立法胎死腹中後，就連特區政府官員對國安議題，也擺出「少碰為妙」的態度，直至反修例風暴爆發，香港經歷了半個世紀所未見的政治社會動盪，情况才有所變化。這幾年美國傾力遏阻中國崛起，手段層出不窮，國際形勢風譎雲詭，維護國安既是為了香港，也是為了國家，兩者緊扣相連。中央強調必須堅定不移貫徹「總體國家安全觀」，特區政府推進國安工作，亦要具備這樣的宏觀視野。

國家安全不止是維護社會治安、遏抑分離主義及暴力活動，財經、金融、科技、網絡、供應鏈以至糧食等領域的安全，同樣非常重要。根據去年中共二十大報告，維護國家安全，要以人民安全為宗旨、以政治安全為本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化社會安全為保障、以促進國際安全為依托，「以新安全格局保障新發展格局」。上月人大會議，國家主席習近平更表示，「安全是發展的基礎」，「更好統籌發展和安全」。特區政府推進國安工作，必須準確掌握安全與發展的關係，避免拿揑偏差。

反修例風暴後，中央制定港區國安法，「由亂及治、由治及興」是中央提出的願景。兩年多時間轉眼過去，香港回復穩定，雖然對外仍要應付華府政客敵意操作，以及境外力量推動制裁，對內也要提防港獨與暴力重燃，但由亂及治階段已經結束。中央與特區官員目前都在談論如何「由治及興」，突顯香港內部狀况，跟國安法實施初期相比，已出現重大變化。由亂及治，首務是加強刑偵工作，盡快穩定局面，非常時期要有非常措施；由治及興，必須將發展與安全有機結合，互相促進。維護國安工作進入新時期，無論策略還是執行均要與時並進，以新安全格局保障新發展格局，沿用由亂及治階段的思維與做事方式，未必合適。

開放多元是優勢

維護香港獨特性

維護國安需要戰略思維，兼顧安全與發展。香港是高度開放的國際化城市，背靠國家聯通世界，既是香港獨特優勢，也是國家發展所需。十四五規劃為香港提出八大中心定位，國際金融中心、國際創科中心、國際調解仲裁中心、中外文化藝術交流中心等，每一個定位，其實都跟香港的獨特性緊緊扣連。中央為香港「度身訂做」港區國安法，不是把內地的國安法直接套用到香港，本身便是考慮到香港獨特性；去年底，特區政府就海外律師來港參與國安案件一事提請釋法，全國人大的決定，實際是將問題交還特區政府處理，並無推翻終審法院裁決，同樣顧全了香港獨特性。

香港獨特性，在於多元多樣、高度開放，各方各面都容易與國際接軌。以法治為例，香港奉行普通法，法治制度成熟，可說是良好營商環境的支柱，若失去這一獨特性，香港不可能繼續成為國際金融中心，也無法成為國際調解仲裁中心。中央一再強調保持香港普通法制度，正是因為中央深明其重要性，特區政府處理國安事宜，必須緊記這一點。由治及興新時期，特區政府維護國安工作既要細化，更要精準到位，除了兼顧國際大氣候與香港小氣候，也要兼顧安全與發展需要，切勿以辭害義，以為將事情做到「加零一」就等於最好。

最近一些事件，包括地區居民反填海遊行要掛頸牌識別，以及香港科技大學電影周原定播放內地得獎電影《隱入塵煙》，卻因為未獲電管處批出准映證，被迫取消放映，當局的處理都值得商榷。示威遊行要掛牌，在開放社會絕無僅有；《隱入塵煙》以農村苦况為題材，內地票房過億元，之前所謂「二十大前下架」之說，乃是一些人不明內地電影放映安排而產生的誤解。特區當局不批准映證，又無清楚解釋，難免令人關注當局是否反應過敏。特區政府要說好香港故事，維護國安的同時，也要好好維護香港獨特性。泛化國家安全問題，處理過猶不及，不利香港發揮獨特性，對國家發展並無益處。

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