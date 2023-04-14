社評：港人在外遇嚴重車禍 港府有責任「應報盡報」

福建車禍4名港人亡

特區回覆查詢始確認

剛過去的清明復活節長假，有港人在福建遇上嚴重交通意外，事件中有4名香港居民喪生，肇事港人司機為死者親人，身受輕傷，現正在當地接受調查。入境處本周初接受傳媒查詢，最初僅表示處方正與駐粵辦跟進一宗港人在福建的交通意外，未有提及具體死傷人數等資料；及至翌日，特區政府發言人經查詢後再公布有4人死亡，另外當局又在回覆傳媒查詢時，確認4月初獲悉雲南香格里拉一宗涉及港人的交通意外，一輛內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷、兩名內地居民死亡，受傷港人一人已出院，一人留醫情况穩定。

觀乎特區政府說法，入境處與駐粵辦在傳媒首度查詢之前，已經知道福建發生嚴重車禍並有港人涉事，至於雲南港人車禍，特區政府亦已收到通報，然而兩宗事故，當局都是接獲查詢後才確認。事件引起有關特區政府應否主動公布個案的討論。駐粵辦發言人稱，是否對外提供港人求助個案的資訊，要考慮個案性質、家屬意願及個人私隱等因素。

港人愛外遊，也有很多人經常出外公幹，偶爾有人不幸在外遇上車禍，並不稀奇。根據入境處資料，疫前數年（2014至2019年），每年有關港人在外遇上交通意外的求助個案，少則10多宗，多則上百宗，多數情况是一年數十宗。處方沒有詳列事故所在地分佈的統計，也沒有按交通意外嚴重程度再作細分，惟可以相信，這些求助個案一般都不是輕微事故。

近十年八載，港人在外自駕遊大行其道，相關交通意外事故亦見增加，由日本北海道到泰國以至歐美澳紐，偶爾都有自駕遊港人出事嚴重受傷甚或死亡，入境處便曾呼籲，市民自駕遊前，應該先認識當地交通法例及駕駛習慣，確保安全。這類在香港以外地區發生的事故，特區政府未能迅速得悉，有時更要等到當地媒體報道才知曉，情况可以理解，問題是當局得悉後，應該按什麼準則，決定公布與否。

港人重視私隱，但特區政府公布港人在外遇上嚴重車禍消息，大可不提出事者個人信息，僅交代意外的基本資料，諸如事發大致地點、死傷情况等，看不到當中有何私隱問題。相比之下，事故嚴重到什麼程度才公布，斟酌空間則較大。一些輕微事故，即使每宗都鉅細無遺公布，公眾不關心，所起到的警惕作用也有限，但對於一些多人死傷、情節特殊的事故，公眾關注度必然較高，政府跟進交代，亦應該有較高透明度。

綜合以往特區政府主動公布的一些港人內地車禍個案，通常事件中都有多於一名港人死亡，又或傷者多達10人以上。日前福建發生的車禍有4名港人喪生，又有港人司機要接受調查，除非特區政府接受傳媒查詢時，真的沒有相關資料，否則以個案嚴重程度，理應主動公布。港府未有進一步解釋沒有這樣做的原因，又未有就公布嚴重車禍事故的準則，作出相對清晰說明，只會令公眾疑惑。

前保安局長兼現任立法會議員黎棟國近日表示，幾乎每天都有港人求助個案，部門首要職責是幫助當事人，是否公布某一個案須考慮人手資源、發放相關消息對公眾是否有益等，一般而言，有關部門必定公布涉及「公眾關注點」的個案，如旅遊巴翻側多人傷亡等。對於有意見認為，港府會公布本地的交通意外，港人在內地發生交通意外，也應該採取相近做法，黎棟國指出，政府公布本地交通意外，是從市民出行及交通系統角度出發，公布相關資訊可避免市民前往意外範圍，防止交通擠塞，言下之意是兩者不能相提並論。黎棟國的解說，有助解答市民部分疑惑，但與民溝通本來就是政府責任，公眾要透過前局長，才能對當局做法有更多了解，本身就很不理想。

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特區駐粵辦規模須擴大

當然，特區政府得悉福建車禍卻沒有馬上公布，還有一個可能原因，就是駐粵辦人手不足，兼且適逢長假期，拖慢了消息公布。倘若真的涉及人手及官僚程序問題，特區政府有責任改善。隨着大灣區發展，港人與內地往來將更頻繁，日後港人在內地遇上各種各樣突發事故需要尋求協助，只會有增無減，特區5個駐內地辦事處，特別是駐粵辦，未來有必要增添人手，加強處理求助個案及消息發布等工作。港人在外遇上嚴重車禍，不管發生地點是內地還是外地，當局都應該本着「應報盡報」原則處理，不應攙雜其他考慮，讓公眾看到當局有一套劃一兼相對清晰的公布準則，可以避免無謂揣測。

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