社評：香港社會多元又多樣 夏寶龍考察多聽真話

多看基層居住情况

避免只聽一面之詞

國家幅員廣大，實地考察調研是治理重要一環。中央上月印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》（下稱《調研方案》），便詳細列出調研的要求、內容與方法，強調要走入群眾「聽真話、察實情」，敢於正視問題、善於發現問題，特別是一些長期未解決的老大難問題，過程要做到「有一是一，有二是二，既報喜又報憂，不唯上，只唯實」，透過深入研究，找準根源和癥結，並把調研成果，轉化為推進工作，達至實際成效。港澳辦本周初召開研習會議，夏寶龍發表講話，亦提到要大興調研，解決港澳領域的新情况、新問題。上月兩會閉幕後，中央重整港澳事務系統，將原本隸屬國務院的港澳辦升格直屬中共中央，肩負更大職責，這次夏寶龍來港考察，大有為中央港澳辦日後工作做準備奠基礎之意。

2011年，時任港澳辦主任王光亞曾來港「工作考察」3天，包括出席青年座談會，走訪天水圍街市及公共屋邨、港交所、金管局等。時移世易，這12年間，由國際大環境到香港形勢都出現了重大轉變，中央對港政策顯著調整，強調中央全面管治權與特區高度自治權有機結合，考察調研是落實全面管治權的一部分，夏寶龍今次來港考察長達6天，調研工作的廣度與深度，跟當年相比，定必有過之而無不及。

夏寶龍2020年破格出任港澳辦主任，首要任務是處理反修例風暴後香港局面。中央期望香港「由亂及治」，進而「由治及興」，首階段目標大致實現，次階段目標仍須推進。夏寶龍身為中央這幾年處理香港事務的主事官員，今次來港考察，頗有驗收成果、部署未來之意。大國鬥爭愈演愈烈，夏寶龍此行重點之一，是出席周六的「全民國家安全教育日」開幕禮，反映中央認為香港雖已「由亂及治」，但維護國安工作仍要加強，不能掉以輕心。另外，了解創新科技、北部都會區等發展，考察民生情况，掌握香港「由治及興」進展，以及過程中遇到的問題，相信亦是夏寶龍此行重點。

近年中央致力完善調研考察機制，《調研方案》提出，調研考察要輕車簡從，要採取「四不兩直」方式，即事前不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用大陣仗接待，多些直奔基層、多往困難多及工作局面打不開的地方開展調研。前年時任中聯辦主任駱惠寧訪漁船、探劏房等，行程事前大多保密，夏寶龍今回在港考察，做法預料也相近。

多聽不同意見

督促港府努力

夏寶龍前年在國安法研討會上，提及香港「告別劏房」的願景，惟特區政府始終沒有為此制定具體時間表。目前北都及人工島建設仍在準備階段，近期一些關於押後人工島發展的討論，看似言之有理，但背後會否涉及既得利益不想政府填海造地掌握土地供應主導權，同樣令人在意，至於簡約公屋計劃，花費數百億元，僅供數年之用，成本效益存疑，市民很擔心房屋問題到頭來還是講多做少，期望夏寶龍此行可以多抽時間了解基層居住情况，避免只聽官員又或既得利益代言人的說法，又或只看「示範單位」。

香港是多元多樣社會，夏寶龍這次考察，相信也不希望只聽到「清一色」意見，又或「報喜不報憂」。兼聽則明，期望夏寶龍此行，可以多些聽取不同意見。以接觸年輕人為例，比起造訪一些精英學校或傳統愛國學校，前往一間二三線的地區學校，也許更接地氣，能聽到更多元聲音。夏寶龍前年發表講話，談及治港者要德才兼備，「五個善於」除了全面準確貫徹一國兩制方針、善於團結力量，還要善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，衝破制約香港民生改善的各種利益藩籬，善於為民眾辦實事。夏寶龍今次考察，相信也會留意官員們在以上方面的表現。

行政長官既要向市民負責，亦要向中央負責。新設立的中央港澳辦，其中一個職責是「督促落實」。港澳辦主任來港調研考察，未來會否定期而行及成為常態，有待觀察，但夏寶龍此行肯定有「督促」作用。回歸初期，中央對港放手少管，鮮有過問港府民生經濟工作，現在情况無疑不同了，惟中央的督促，對於特區施政確有積極作用。當年王光亞來港考察，談及港澳住屋問題，直言澳門「進展較快」，港府之後才復建居屋。事隔10多年，中央對於既得利益藩籬如何阻礙香港解決土地房屋問題，相信已了然於胸，倘若特區政府做不出成績，就是有負中央及市民所託。

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