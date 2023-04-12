社評：法國推歐洲戰略自主 「附庸論」折射不滿華府

以歐洲利益為先

德法領袖非親華

早於2017年，馬克龍便提出歐洲應該尋求「戰略自主」。馬克龍上周訪華，其間接受法美媒體訪問，提及歐洲面臨的重大風險，在於「被迫捲入不屬於我們的危機，進而妨礙（歐洲）建立其戰略自主」。他以台海局勢為例，指出歐洲不應因為台海問題，捲入中美衝突，「歐洲要回答的問題是……加速台灣（危機）是否合乎我們的利益？答案是不。更差的是認為我們歐洲人必須在這議題上淪為跟隨者，按美國的圖謀去行事，導致中國過度反應」。馬克龍這番話引起很大迴響。美歐一些政客官員批評馬克龍以至法國「沒資格領導歐洲」，云云。

所謂「歐美官員紛紛抨擊馬克龍」，必須先看清楚說話者的背景。在西方，批評馬克龍的聲音，大致來自三方面，一是美國政客及媒體，二是波蘭、愛沙尼亞等歐洲新興國家，三是歐洲議會議員。有了他們幫腔，白宮當然可以說說美法情誼一類冠冕堂皇話。俄烏戰爭下，東歐多國站隊美國一邊，乃是「公開秘密」；議員關心選票，而在當下歐洲，反華絕對有政治市場，但歐洲大國元首必須看國家大局。德國總理朔爾茨與馬克龍半年內相繼訪華，不是因為二人「親華」，而是他們認為這符合國家及歐洲利益。

無論俄烏戰爭還是台海局勢，均足以牽動全球，但事態發展有全球性的影響，不等於每個國家必須選邊站。一次大戰經驗說明，選邊站只會加劇對抗，甚至引發大規模戰禍，惟非黑即白、非此則彼卻是美國外交慣常操作。九一一恐襲後，白宮便以「非友即敵」的外交操作，為美軍反恐戰開路。現在美國為了遏制中國崛起，高舉「民主對專制」的意識形態旗幟，本質也是逼其他國家歸邊撐美，但戰後法國外交並不吃美國這一套。

逾半個世紀以來，法國外交一直深受戴高樂主義影響，而其核心就是獨立自主。雖然法國與美國政治價值觀相近，不少國際事務上也有合作，但法國從不認為緊隨美國最符合自身利益。前總統戴高樂便說過，為了維護法國利益，不論歐共體、北約甚至聯合國，法國都可以棄之不顧，法國退出北約軍事一體化機制，正是一例。有別於美國撐以色列，法國在歷次中東戰爭中都站在阿拉伯一邊，這對於法國保持中東影響力極重要；2003年美國未獲聯國授權非法入侵伊拉克，時任總統希拉克堅決反對，更贏得廣泛稱頌。

法國外交傾向政治現實主義，多於意識形態掛帥。戴高樂為了擺脫戰後美國對法國的束縛，積極與蘇聯發展關係，令法國成為跟蘇聯最「有偈傾」的國家；1964年，法國更成為首個與華建交的西方大國。現在馬克龍的歐洲戰略自主論，正是秉承前人，加以發揮，但對美國而言，馬克龍的主張，本質是推動多極世界秩序，影響美國全球霸權。

法盼台海局勢不升級

美國煽風點火惹懷疑

2003年伊戰前夕，美國拉攏東歐國家，以「新歐洲」孤立德法等「舊歐洲」。俄烏戰爭以來，同樣的外交操作又再清晰可見。若說馬克龍歐洲戰略自主論「分化歐美團結」，美國現時就在分化歐洲，藉以加強主導歐洲事務，自己從中得益，卻要歐洲經濟付上沉重代價。若說法德為了經濟利益「討好中國」，不如先談華府《通脹削減法》巨額補貼「搶企業」，以損害歐洲的方式，為美國爭取競爭優勢。有這樣的盟友，馬克龍提倡歐洲戰略自主，亦屬正常。

法國前駐美大使阿羅（Gérard Araud）表示，法國跟美國是同盟，但非同一陣線，「美國支持烏克蘭，不是出於善心而是因為這符合他們的利益」。美國對台政策，嘴上說支持民主，實際目的是遏制中國，法國當然看得出。馬克龍專訪提到，「當歐洲人連烏克蘭危機也無法解決，又如何在台灣問題上，令人信服地說：『如果你們做錯事，我們會出面』？若你真的想加劇局勢緊張，才會有這樣做」。最後兩句話，其實正是美國在做的事，法國希望台海和平穩定、局勢不會升級，這跟中國強調不要再為俄烏戰事火上加油，精神不謀而合。

馬克龍談中美緊張加劇，引伸到「歐洲附庸」論，當中帶出兩個信息，一是歐洲要實現戰略自主，無論科技、能源、科技產業等各方面都要時間下工夫，如果中美因為台海等問題關係變得更緊張，除了妨礙歐洲專注壯大實力及自主性，美國也可能會加緊逼迫歐洲國家選邊站，令歐洲在各方面不得不依附於美國；第二個信息相對隱晦，那就是馬克龍對美國的企圖有懷疑，「中美緊張加劇損害歐洲戰略自主之路」，表面是客觀分析，但它同時亦暗示，美國若存心升級與華對抗，還可以收到牢控歐洲的後果，「附庸論」所反映的正是這一疑慮。

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