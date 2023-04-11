社評：國歌風波先查清事實 追究責任須公平公道

冰協與港協各執一詞

特區政府應介入調查

去年以來，港隊出外作賽，接二連三發生播國歌出錯事件，錯誤原因一般都是賽會工作人員自行上網搜尋，結果下載了其他歌曲，而非《義勇軍進行曲》。Google近年強調打擊網上錯誤資訊，卻以「無法控制演算法」為由，拒絕將《義勇軍進行曲》在搜尋結果中置頂。美國千方百計打擊中國，對香港也不再友好。求人不如求己，針對播國歌出錯問題，港協去年底發出指引，所有屬會須向賽事主辦機構提供正確版本國歌，以及在播放國歌前再次核實。未料今年2月冰球港隊在波斯尼亞作賽，依然發生播國歌出錯事件。

港協上周宣布，啟動暫停冰協會籍程序，要求冰協一個月內提交全面書面解釋，並提出改善企業管治方案。政府其後表示，若暫停資格落實，會考慮在不影響運動員下削減撥款資助。港協羅列的冰協「三宗罪」，包括在事件中未依指引處理國歌、與港協溝通有缺失，以及企業管治有問題。文體旅局長楊潤雄上周末表示，關注冰協有否遵從指引辦事，希望了解事件原因，又重申政府與港協「目標一致」，冀查找出錯原委及改善企業管治。

港隊以中國香港名義參與國際賽事，播國歌不容有誤，然而需要留意的是，港協提及的冰協「三宗罪」，並非單單聚焦播錯歌的成因，當中有好一部分內容，都是跟冰協事後處理，特別是與港協方面溝通有關。若說前者是針對出錯原委，後者某程度就是關於「孭鑊」問題，這亦是冰協與港協各執一詞、爭拗最多之處。

港協指控冰協遲遲沒有正面回應及會晤商討事件，直至3周多後才出席會面，批評冰協領導層「不情願及迴避態度」。另外，港協又批評冰協違反國際奧委會有關良好管治的規定，質疑冰協執委會缺乏內部溝通亦欠分工，違反《組織章程細則》規定。冰協則反駁，一直迅速回應港協所有文件，包括三度依時向港協提交事件報告，當中首份報告於事發後24小時發出，由於時間倉卒，才有一些事實遺漏；由於比場現場只有領隊教練及球員，沒有執委在場，冰協當時認為，未清楚細節不應草率代為回應，並非出於迴避。冰協反指港協多次作出不符事實的評論，僅想證明「只有冰協錯」，沒有認真看待自身在事件的角色和責任，又稱港協貶低冰球港隊運動員，「每次出外比賽只得數隊，拿亞軍季軍不算突出」。港協對此矢口否認。

港協冰協互相指控，某程度是羅生門，現階段很難判斷誰是誰非。屬會若有違良好管治及《組織章程細則》，港協當然有權懲處，包括暫停會籍，但理據必須充分，程序亦要公允，否則容易令屬會覺得「大石砸死蟹」，尤其是今次事件，牽涉到國歌，港協在事件中也是利害持份者，並非獨立第三方，調查事件追究責任，更要力求公平公正，以免給公眾留下「政治甩鍋」之感。

港協之下有很多小規模屬會，業餘性質濃厚，倘若真的出現管治問題，當然應該整飭，不用等到鬧出大風波才跟進。回說今次事件，問題核心始終是為何有了指引仍播錯歌。冰協強調有按港協要求轉送正確國歌的網址連結，問題是臨場出狀况，領隊三番四次聯絡賽會工作人員想確認國歌無誤，都不成功。賽會事後亦確認這一說法，根據涉事波斯尼亞冰協職員的電郵，當日曾就確認國歌版本一事，回覆「OK」，但其後因事務繁忙，亦認為大會已下載檔案，最終未有提供協助。另外，賽會職員稱，他們有收到國歌網址連結，但因「未掌握如何開啟使用」，才自行上網搜尋下載。港協作為連結提供者，有責任跟進了解，並向公眾交代。

追究播錯國歌，首先要弄清事實，包括冰協有否在力所能及範圍內，盡力尋求核實國歌；確認國歌無果究竟是陰差陽錯，還是如港協所言屬管治失當、執行指引苟且了事。無論冰協和港協，都有責任舉證支持自己的說法。文體旅局長楊潤雄表示，以往政府甚少介入體育總會日常運作，若發生事件，一般交由港協處理。但今次出錯涉及國歌，已非一般體育事宜，特區政府應該直接介入，確保調查公平公正兼透明。

女冰球隊創歷史佳績

跟進風波莫損運動員

本港體育政策，資源集中在一些成績突出及熱門的項目，對冷門項目資助有限。正當播國歌出錯風波鬧得不可開交之際，香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世界錦標賽，勇奪小組冠軍，創下女冰歷史佳績。台上一分鐘，台下十年功。冰球港隊能夠有此成績，背後必然有很多人長時間默默耕耘用心管理。特區政府就算認為需要就國歌事件，懲處冰協削減資源，亦應該盡量避免影響運動員培訓和比賽，以及冰球運動在社區的推擴。根據領隊說法，這次女子冰球世錦賽，大會人員又自行下載了錯誤的樂曲，可幸今回大會有讓他們先核對，及時糾正錯誤。港隊出外比賽，賽前核查國歌，有時真的很視乎賽會方面是否配合，正如楊潤雄日前所言，最重要是防止播錯歌事件再發生，冰協建議日後港隊出賽，在完成核對國歌前，不安排任何球員進場，值得當局認真考慮。

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