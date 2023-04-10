社評：司法捲入政治惡鬥 特朗普案影響深遠

支持率不跌反升

明年大選形勢變

特朗普被指控的34項罪名，都與包括向豔星支付「掩口費」的偽造篡改文件紀錄有關，特朗普全部作無罪抗辯。法律專家認為，按照美國法律，即使特朗普被定罪，他仍可繼續參選，這場官司對他個人的政治前途是福是禍未有定論。有分析指，特朗普官司纏身，相較於佛州寓所存放機密文件案和衝擊國會山案所涉「叛國罪」，「掩口費」案的偽造篡改文件罪，相對輕微。即使特朗普精力充沛，要在打總統選戰的同時，應付多宗刑事案庭審，恐非易事。由於其控罪涉及婚外情等私德問題，亦可能令保守派宗教選民對他的支持減低。

不過，特朗普擅於操弄輿論，煽動支持者情緒，在他被檢控後，其支持率不跌反升。路透社/益普索（Ipsos）的網上民調顯示，有約48％共和黨人支持他參選總統，高於此前44％。佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），支持率僅約19％，遠低於上月的30％。雅虎新聞和輿觀（YouGov）調查公司的最新民調顯示，特朗普在傾向共和黨的選民中的支持率達57%，領先德桑蒂斯26個百分點，而兩周前，他領先的優勢僅有8個百分點。其競選團隊聲稱，在他提堂前後一周內，收到的捐款就高達1000萬美元，並徵集到1.6萬名義工。

由此可見，起訴反成為對特朗普政治能量的加持，並成為2024年美國總統大選進程的轉捩點。現在，共和黨各派迅速歸邊，特朗普重回黨內共主地位，原先預期的拜登、特朗普與德桑蒂斯三強鼎立總統大選格局隨之變化。共和黨附和特朗普有關對其起訴是「政治迫害」的指控，為國會調查拜登之子、阿富汗撤軍失職行為，注入新的動力與合法性，特朗普可能以「復仇者」姿態強勢回歸，令選民陷入憤怒、恐懼和倦怠的情緒政治，為明年大選帶來新的變數。

可笑的是，由於美國法律規定，卸任總統有權獲特勤局（USSS）終身保護，保護的特工們有義務「不惜一切代價」給予保護，若特朗普被判處監禁，將創下特工在獄中保護卸任總統的先例。但相對該案對美國政體的衝擊，這一先例微不足道。

特朗普將所有針對他的法律官司一律指為民主黨的「政治迫害」。而事實上，這些民事、刑事案件，的確大多由民主黨檢察官在民主黨選區展開調查。以「掩口費」案為例，主控檢察官布拉格（Alvin Bragg）是民主黨人，證人證辭大都來自反特朗普人士，主審法官梅爾尚（Juan Merchan）亦被指曾多次向民主黨組織捐款。梅爾尚前年曾主審特朗普集團稅務欺詐案，當時的主控檢察官也是布拉格，他後來因種種原因主動撤銷檢控。所以，今次訴訟突然提起，瓜田李下的政治因素很難排除。美國有線新聞網絡（CNN）的最新民調顯示，四分之三受訪者相信，特朗普被起訴，確有政治因素。

起訴背後政治因素

黨爭損害三權政制

共和黨籍眾議院議長麥卡錫，已經公開指摘檢察官布拉格是在「玩弄」起訴，傷害整個國家，拜登政府是否會發聲，參與這場司法博弈，民主黨內仍有分歧。可見特朗普被起訴，已令美國政治生態加劇分裂，行政、立法和司法三權之間的職責分工日益模糊，令人逐漸喪失對美國司法的信心。

長期以來，美國一直對其自我糾錯的制度和清晰的權責約束共識等原則引以為傲。今次起訴顯然將導致人們對美式民主與法治產生強烈質疑，也將美國政治制度的衰敗暴露無遺。一方面政黨惡鬥在加劇，美國政治的質量在下降；另一方面社會左與右、種族之間、基層與精英之間撕裂加劇，資本集團內部亦發生分裂，以金融、科技為代表的虛擬及全球資本，同以特朗普為代表的實體、本土資本之間的矛盾日益尖銳化、白熱化。

人們擔心，在立法、行政兩分支日趨「武器化」之後，司法分支也捲入質疑聲浪之中，令其在社會力量動態平衡中的調節作用逐漸衰弱。無論今次起訴理由是否適當，已經為地方檢察官起訴前總統打開了方便之門。如果追究前總統的罪行成為政治鬥爭工具，報復與追責將令未來的政治矛盾惡化，美國將變成另一個韓國；如果特朗普在面臨指控或定罪的情况下贏得總統職位，標誌美國政治制度日趨「拉美化」，其合法性、公信力和運行效力，定將遭受更嚴重損害。

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