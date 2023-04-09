社評：習近平高山流水傳雅意 對馬克龍彈琴能否知音

中方高規格接待給足面子

馬克龍釋善意收穫大訂單

今次是馬克龍在總統任內第3度訪華，打破兩國元首相互回訪的慣例。他也是習近平再度連任國家主席後接待的首名西方大國領袖，此行率數十名法國商業巨頭同行，在經貿領域收穫甚豐，僅空中巴士公司就獲得160架飛機採購大單，價值200億美元。這對在國內正陷於嚴重政經困境的馬克龍來說，不無小補。據報習近平與馬克龍已達成明年互訪共識，在中法聯合聲明中，雙方同意年內重開戰略、財金、人文三大高級別對話機制會議；法方還將出席中方第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；雙方更罕見地提及加強戰略交流，深化解放軍南部戰區與法軍太平洋海區之間對話，與中國暫停對美軍事溝通形成鮮明對比。

馬克龍行前就對中國釋放善意，稱歐洲必須抵制減弱與中國貿易和外交關係的思維，反對「脫鈎斷鏈」。法國是迄今未全面禁用華為5G設備的唯一西方大國，上月底，法國道達爾公司（Total）還在上海油氣交易中心完成歐盟國家首單人民幣液化天然氣（LGN）交易。中方給足馬克龍面子，習近平在會晤中亦高度評價中法關係，稱「穩定性是中法關係的突出特徵和寶貴財富，值得雙方精心呵護」，在廣州特地陪馬克龍看古琴演奏，惟「高山流水盼知音」的深意，未知馬克龍能否領會。

在歐盟，法、德兩國被認作中堅主導力量，在德國前總理默克爾（Angela Merkel）退休後，馬克龍有意擔負更大作用，惟歐盟內雜音較多。俄烏戰爭爆發後，德國重新軍事化，衝擊既往法德兩國政經領導分工模式，故維繫歐盟團結成為馬克龍頭等大事，這也是他今次邀請歐盟委員會（European Commission）主席、德國籍的馮德萊恩（Ursula von der Leyen）聯袂訪華的重要背景。

馬克龍在外交方面喜歡標奇立異，在2019年3月習近平訪法時，馬克龍就曾邀默克爾和時任歐委會主席容克（Jean-Claude Juncker）齊聚巴黎，舉行四方會晤。去年中共二十大後，德國總理朔爾茨訪華，馬克龍曾希望同行，遭德方婉拒；他今次邀馮德萊恩同行，亦被認為有平衡比利時法語區出身的歐洲委員會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）單獨訪華之意。亦有評論認為，馬馮二人同行，其實是分別扮演黑白面，以軟硬兩手爭取歐洲最大利益。

相較於馬克龍，馮德萊恩對華態度強硬得多，訪華前夕還稱歐洲不是與中國脫鈎(de-coupling)，而是脫險(de-risking)。故中方對她與馬克龍區別對待，她訪華只是一日遊。與習近平會談時，她警告在台海不應單方面通過威脅使用武力破壞現狀，遭習近平強硬訓斥，「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳」。

馮德萊恩隨訪遭訓斥

美綑綁中俄企圖破局

中方對改善與歐洲關係仍抱持極大誠意，在政治上，應對美國遏制打壓，需要爭取歐洲至少不參與圍堵；在經濟上，歐洲是爭取外資重要對象，在穩定出口方面，4.5億人的歐洲市場亦舉足輕重。所以，習近平再三強調中方始終將歐盟視為國際格局中一支戰略性力量，願同歐方「共同克服干擾和挑戰，實現中歐關係高水平運行」，強調中歐關係「不針對、不依附、也不受制於第三方」。從二十大以來，北京先後接待了朔爾茨、米歇爾、下半年將輪任歐盟主席國的西班牙首相桑切斯，以及馬克龍與馮德萊恩。

值得注意的是，中方提出和平解決烏克蘭危機的12點立場文件後，又成功斡旋沙特與伊朗復交，習近平訪俄會晤普京後，北京近期又透過駐歐盟大使傅聰之口表示，所謂中俄「友誼無上限」的表述只是修辭手法，重申中方從未承認俄羅斯對克里米亞和頓巴斯地區的「主權」，與俄羅斯立場拉開距離，令歐洲對中國在俄烏衝突的角色看法出現變化。馬克龍表示，他知道可信賴習近平同俄方交涉，令各方重返談判桌，希望中法共同尋求一條和平之路。在中法歐三方會談中，馬馮二人均表示，中方不是烏克蘭危機的製造者，讚賞中方為推動政治解決烏克蘭危機所做努力，期待中方發揮更加重要作用，初步解除了歐盟的安全顧慮，亦令美國利用俄烏戰爭在世人印象中「綑綁」中俄的企圖破局。

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