社評：去全球化損世界經濟 中美「雙核心」港有機遇

去全球化打擊弱國

適應能力將成關鍵

傳統經濟理論認為，不同經濟體在各自具有較高生產力的領域進行專業化生產，通過貿易互通有無，有助於提高各國的財富總量。經濟全球化的核心，正是透過減少壁壘與擴大開放，方便人、財、貨及意念跨國界自由流動，促進經濟整合。廣義來說，經濟全球化是一個持續近兩個世紀的過程，其間有起有伏，對上一次退潮期，出現於一次大戰至二次大戰結束，當時列強政治軍事上鬥爭激烈，經濟上則以鄰為壑，貿易保護主義盛行。二戰後，以美國歐洲為核心的貿易自由化進程重啟。冷戰結束後，美國主導世界經濟秩序，美式新自由主義被奉為奎臬，成為驅動經濟全球化的引擎，國際貿易開放度於2008年初達到頂峰，惟金融海嘯後開始停滯不前，近年更見倒退。

IMF一份新報告指出，中美關係緊張、俄烏戰爭持續，地緣政治動盪，加深了全球經濟和金融分裂的擔憂，世界將因為去全球化變窮，全球總產值（GDP）5年內將因此下降1%，長期產出則下降2%。IMF就去全球化問題發出警告，已非首次，2%的經濟損失估算，也有「太樂觀」之嫌。今年初，IMF主席與世貿組織秘書長便齊聲指出，全球化正面臨二戰後最大挑戰，根據世貿評估，如果全球經濟分成兩個貿易集團，長期而言將使全球GDP減少5%。

美國不容任何國家挑戰其世界一哥地位，千方百計遏制中國，貿易戰、金融戰、科技戰層出不窮，未來一段時間，鬥爭恐怕只會更劇烈；俄烏戰爭標誌俄國與西方關係破裂，不管戰事如何發展，雙方關係也很難回到從前。無論是政治層面的對抗，還是經濟層面的保護主義和脫鈎現象，都在指向地緣經濟分裂、國際合作及商業往來減少。下一步需要思考的是去全球化下世界經濟將變成什麼模樣、哪些經濟體會蒙受更大損失。

IMF和世貿不約而同認為，去全球化將對發展中國家造成最嚴重衝擊，總體而言，這是一個很合理的評估，但也不宜將問題過度簡化。說到底，不同經濟體各有弱點與優勢，決策者不同選擇，又會帶來不同後果。舉例說，世貿秘書長警告，去全球化恐令發展中國家GDP出現雙位數下跌，指向的應該是一些未能適應新形勢、底子又脆弱的國家。

IMF報告稱，大國鬥爭劇烈，政治風險上升，導致外國直接投資（FDI）重新分配，流向地緣政治上較親近的國家，近3年FDI總額下降近兩成，美國及愛爾蘭等歐洲新興市場的FDI下跌幅度相對較低；若論市場份額，中國以至亞洲所佔比重均有所下降。華府為阻中國科技發展，不斷推出措施妨礙美資流向中國，與此同時，中國推動高質量發展，一些低增值產業轉移到周邊國家，也是事實，惟疫情顯然也是影響外資流入的因素。隨着疫後復常，不少大行都看好外資重新流入中國，儘管美資多了疑慮，不代表歐資不想來。美國打擊俄羅斯，歐洲經濟吃悶虧，德法兩國領袖半年內相繼率領商貿團訪華，正正突顯歐洲大國重視中國商機。

IMF報告認為，世界正分裂為以美國及中國為中心的兩大陣營，印尼、印度、中南美洲等則傾向中立，然而這些希望左右逢源的經濟體，在原來的世界經濟秩序中，大抵都是圍繞美國及西方這個核心而運轉，他們的「中立」本身就是巨變，折射美國經濟影響力下降。這幾年，華府提出所謂「友岸外包」（friend-shoring），意即在可靠的政治盟友建立供應鏈，部分發展中國家也決定選邊站，希望從中得益，然而世貿秘書長早前公開警告發展中國家，不要過度依賴「友岸外包」，「今天的朋友，明天可以變得極不友好」。沙特阿拉伯等國家，對此相信都有深刻體會。

把握世界雙核心大勢

香港可成「中國的紐約」

過去一年，去美元化在非西方世界掀起廣泛迴響，由巴西到馬來西亞，很多國家都尋求與中國以本幣進行貿易結算，以免任由美元霸權宰割。中國正力爭成為發達工業國家，2035年基本實現社會主義現代化若得到實現，屆時中國必將成為世界經濟體系其中一個核心。中美完全脫鈎，雖說不大可能，但在金融科技等領域，脫鈎無疑是大趨勢，無論互聯網還是人工智能，都會自成一家。中美分庭抗禮，意味世界經濟秩序將邁向「雙核心」時期，哪個核心愈開放不排他，愈能吸引更多合作伙伴，從而壯大自身。思考香港未來發展，亦要放在這一框架之下。在雙核心的世界經濟秩序中． 香港對國家所能發揮的作用，猶如紐約之於美國，十四五規劃提及的香港八大中心定位，反映這亦是中央的期望，香港他朝能否與紐約比肩，取決於自身的努力，以及特區政府的作為。

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