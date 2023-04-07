社評：蔡英文在美晤眾議長 美提升與台實質關係

「過境」變官方往來

退讓是假突破是真

美國國會眾院議長的地位，僅次於正副總統。去年8月，時任議長佩洛西無視北京警告訪台，實現了自己的政治目的，卻為台海投下一枚重量級政治炸彈，解放軍圍島軍演，對於震懾台獨，發揮了一定作用。美國中期選舉後，眾議院控制權易手，共和黨的麥卡錫接任議長後又提訪台，原擬今春成行，根據台媒說法，蔡英文政府為免重演佩洛西訪台所引發的局面，與麥卡錫方面溝通，最終結果是蔡英文以「過境」方式，在洛杉磯跟麥卡錫及一批民主共和兩黨議員會晤。

自李登輝以來，台北當局常有「過境外交」，領導人趁訪問中南美洲國家，「過境」短停美國，私下接觸美方政界，然而以往台灣領導人的「過境外交」，一般相當低調，公開的行程，多是造訪當地大學、接觸台僑團體等，同時還要得到華府配合。陳水扁當年便曾因為給華府添煩添亂，只獲安排在阿拉斯加「過境」，兼沒有接待。馬英九在美國的「過境外交」活動，則是等到離境才公布內容。相比之下，蔡英文的「過境外交」愈來愈高調，逗留時間也愈來愈長。

上次（2019年）蔡英文「過境」美國，在紐約和丹佛停留時間，前後相加有4晚，已不能單純說是「過境」。今次蔡英文出訪10日，在美國同樣停留4晚，獲安排見面的美國政界人物，級數也不再是一般國會議員，而是堂堂議長，換了在李登輝、陳水扁及馬英九時代，可以在美國本土高調與美方第三號政治人物會晤，實屬難以想像。

外交活動形式，有時比實際談了什麼內容更重要。今次麥蔡會很多安排，都跟高層官式訪問做法近似，會晤後蔡麥舉行聯合記者會，可說是最明顯例子。美國外交文宣操作，顛倒因果、佯退實進，乃是常見之事。這次麥蔡會在加州而非台北舉行，表面上似乎是對北京「退讓」，實際卻是美台關係一次突破與提升。不將咄咄逼人的事做到最盡，然後將之說成是「讓步」，北京可不吃美國這一套。外交部昨天批評美台相互勾連，以過境為幌子，縱容台獨分裂分子在美從事政治活動。「展開美台官方往來」、「提升美台實質關係」，正是北京對麥蔡會的定性。

華府官員過去大半年常談要為中美關係建設所謂「護欄」，擺出希望避免衝突的姿態，但這道「護欄」其實是在有利美方遏制中國這一前提下構築，外交文宣爭奪政治道德高地，嘴上說得漂亮，做出來卻是另一回事。北京當局之前已說得相當清楚，中美關係的「護欄」，一直是中美三個聯合公報，美方應該做的是恪守聯合公報、信守一中原則。今次麥蔡會的性質與事態，不能跟以往的「過境外交」相提並論，對北京而言，美國政界和台灣民進黨所謂「過境訪美已降低敏感性」之說，不過是掩耳盜鈴。

近年美國不斷以各種方式，掏空一中政策內涵，做法有如切香腸。今次麥蔡會，切香腸切得相當深，中方有何反制行動，有待觀察。同一反制招數用得多了，威力容易下降，這次北京未必再像上次應對佩洛西訪台那樣，以圍島軍演震懾台獨，但北京也絕不會釋出錯誤信息，令台獨勢力以為能夠得寸進尺。

以台制華已成美國民主共和兩黨共識。麥蔡會後，麥卡錫跟一批兩黨議員舉行記者會，支持美國繼續對台售武，然而美方不斷或明或暗給台獨添柴加薪，實際是給兩岸和平玩火，拿台灣民眾福祉作賭注。去年佩洛西訪台、解放軍圍島軍演後，民進黨在九合一選舉敗陣，原因不一而足，但戰果多少折射了台灣民眾擔憂兩岸關係繼續惡化，最終招來戰爭，民進黨高層口風近月也有所調整，之前的「抗中保台」，變成了「和中保台」。台灣明年初選舉，麥蔡會後，民進黨如何研判美國政界對台支持的虛實，兩岸政策會否再有變化，必須密切留意。

美國政客拿和平作賭注

中方為兩岸緩和留空間

這次蔡英文外訪，適逢台灣前馬英九總統前往大陸「祭祖」。馬英九在大陸期間，多次提及中華民國，大陸態度是既不宣揚也不反駁。對北京而言，馬英九高調堅持中華民國及中華民國憲法， 其實就是重申一中及九二共識，馬英九此行，某程度親身演繹了什麼是「一個中國各自表述」，北京的處理，反映當局希望為兩岸關係緩和留下空間。常言道，政治只爭朝夕，但有時更要深耕細作的耐性。馬英九的主張與做法，肯定不是目前台灣主流，就連國民黨高層也避談，但政治種子撒下了，時機成熟就有機會萌芽開花；現在看不到空間，不代表將來沒有。看過烏克蘭如何在「代理人戰爭」下處處頹桓敗瓦，台灣多數民眾相信也不希望自己淪為美中角力下的真戰場。民情不想戰爭對於約束台獨的作用，不能亦不應低估。

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