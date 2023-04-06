社評：內地墓穴價格高居不下 環保殯葬亟待政府支持

北京墓穴最高賣50萬

公墓須靠基層政府財力

內地墓園分為公益和商營兩種，民政部門撥地興建公益墓園，穴位價格相宜，中小城市大概都在三五萬元之間，每年收取幾十元的管理費，也相當合理，由於中小城市人口不多，公益墓園穴位尚算充足。中國人傳統理念講求風水，有經濟能力負擔的家庭，也會為先人安葬在環境較好的墓園，這種商營墓園，穴位價格隨行就市，風水好的坐向價高者得，若然後人有所選擇，價格稍高也是無所厚非。

問題出在大城市，內地人口過千萬的城市有17座，寸金尺土成為樓價飈升的主要原因，工薪階層為求蝸居，需要付出高昂的租金或購房貸款利息，苦不堪言。更大的問題是，若有長輩離世，為先人尋找一個「安樂居」，更要費煞思量。大城市公益墓園嚴重不足，全國公益墓園71,000個，北京只有30多家，供不應求下，只能尋求商營墓園穴位，目前北京墓地每平米均價6萬多，比房地產價格還要高。

墓穴雖然不能炒賣，價格高居不下完全是因為供求關係，由於商營墓穴數量也有限，價格不斷飈升成為「合理預期」，所以人們都會未雨綢繆，盡早為長者購買墓地，導致價格惡性循環升高，北京一個墓穴，最高價格達到50萬，廣州的也到了40多萬元。

由於墓穴價格持續飈升，殯葬業成為回報率高的產業，商營墓園賺得盆滿缽滿，不少集團公司還到境外上市，吸取資本投資。這是「得益」於政府對商營墓穴價格沒有實施限制價格上升幅度，然而，這是一個十分敏感的話題，雖然商營墓園盈利甚高，而一旦實施限價，可能會趕走投資者，連商營墓園也供應不足，民怨四起，政府也難以應對。

其實，在增加公墓或者限價之間，其實也有很大的空間可以籌謀。除了入土為安的安葬方式，國際上流行樹葬、海葬、花葬等等，以及不佔用大面積土地而且環保的多種殯葬形式，也不失對逝者的尊重。內地也曾鼓勵過這些形式，最終因未獲廣泛響應而不再推廣。廣東省政府在有關規劃中也明確指出，要大力推行少耗資源的海葬等節地生態安葬方式，但似乎只是停留在政府規劃上的文字，鮮見實際行動。

必須指出的是，這種新概念，是需要長期有系統的深入宣傳，才能改變人的思維和想法。過去政府是以行政命令，禁止土葬而必須實施火葬，但推廣樹葬、花葬等方式，不可能再以行政命令改變人的觀念，而是需要有長期堅持的魄力與有效措施，做出實效作為示範，才能令民眾主動積極接受多樣化安葬方式的新概念。

老齡化佔總體人口14%

政府缺乏長遠應對規劃

政府要是有長遠規劃，以及政策支持，任何新概念的做法，都有可能成功，然而目前大城市政府的對策，並非增加公益墓園供應，北京連給商營墓園批地也不多，只是鼓勵縮小墓穴和墓碑面積，顯然是見步行步的短視做法。廣東省有制定相關規劃，但只要求鎮級政府必須建一個公益公墓，責任放到基層政府，省政府則沒有具體措施，目前有不少鄉鎮興建公墓增加供應，以及在管理方面，也做得很好，但放眼全國，則要看不同地方基層政府的財政能力。

中國老齡化社會的發展正在提速，65歲以上人口佔總人口已經達到14%，雖然人均壽命也在漸次提高，2021年數據顯示，已經達到78.2歲，但對殯葬的需求，畢竟已經大幅提高，而且還會不斷提高。政府必須防患未然，作出長遠的整體規劃，預留土地發展商營墓園，並且在稅率方面給予優惠，條件是實施某種程度的限制墓穴價格無序飈升，同時預留資金，興建更多民眾負擔得起的公墓，讓工薪階層能夠為先人做最後一次有體面的孝親。同時，在推廣多樣化的安葬形式方面，也應該以實際行動，興辦有關活動與場所，並且加以宣傳，以起到移風易俗的效果。

墓穴價格畸高，為工薪階層帶來額外經濟負擔，還會為那些不能體面地安葬先人的群體造成心理壓力，以及令正在不斷邁入老齡的民眾為後事而擔憂。與其讓弱勢社群責難政府沒有盡職盡責，不如坐言起行，制定長遠規劃，提前解決這個對先人和活人都有可能不滿的難題。

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