社評：學齡人口跌勢難逆 教育資源審慎重整

有別上一波縮班殺校

新形勢下要有新對策

香港出生率之低，全球數一數二，2014年有6.2萬嬰兒出生，2019年降至5.3萬，去年更降至3.25萬。生育率持續下降，意味適齡學生人口也愈來愈少。教育局稱，早於2021年已開始跟辦學團體商討逐步停辦個別學校，現屆政府上台後，教育局長蔡若蓮更表示會透過合併和停辦部分學校，穩定教學環境。官校方面，龍翔官立中學與九龍工業學校本學年正式合併，廣東道官立小學也準備於2025/26學年跨區重置。私校及津校方面，逾60年歷史的私校德雅小學，因為收生不足，日前宣布逐年停辦，有津貼小學則接獲教育局通知，下學年小一獲「派0班」，意即局方「不派學生入讀該校」，校方須向教育局提交「發展方案」。

所謂「發展方案」，難聽點說就是最後通牒，校方須選擇提早停辦全校或部分級別、接受特別視學、轉為私立模式辦學，又或與其他學校合併等，若方案不獲教育局接納，便不能以原有模式營運。雖然當局表示，暫時未有接獲津貼小學有自行停辦的計劃，但部分小學顯然已感受到縮班殺校壓力正悄然逼近。

本港上一波縮班殺校潮，由2003年至2014年間，共有88所公營小學因未能符合小一收生最低人數而停辦，連鎖效應下，不少中學亦要縮班。當年縮班殺校潮，背景可追溯到1990年代政府大量興建新學校「擴容」，惟學齡人口卻遠低於預期。現在縮班殺校潮有重臨之勢，與生育率低迷有關，但移民潮的出現，無疑令問題變得更嚴重更複雜。一方面，移民潮對生源的衝擊，來得突然又急，由小一到中六，每一級都有學生流失，雖然當局無統計數字，但為數肯定不少；另一方面，移民潮下不少名校和受歡迎的學校都歡迎插班生，引發「音樂椅效應」，導致其他津小津中學生流失問題更嚴重。

上一波縮班殺校潮之所以放緩，主因是湧現大批「雙非」兒童（在港出生但父母皆非香港居民的兒童）。時移世易，「零雙非」政策落實已10多年，這段期間，粵深發展迅速，內地家長對於讓年幼子女來港讀書，不再像當年般熱中；疫下香港內地3年未能通關，在港讀書的跨境學生大減，何時甚或能否回到疫前水平，仍然有待觀察。隨着大灣區融合加快，深圳等地未來將有更多港人子弟學校，開辦接軌香港DSE及IB國際課程的教學機構，也將愈來愈多。凡此種種，都是上一波縮班殺校潮所未見的新格局。當局與教育界商討對策、決定如何重整教育資源時，必須考慮新環境新形勢，同時要顧及學校及師生的處境，以免教育界人心惶惶。

教育局強調人口下跌屬結構性，強調要「逐步有序」調節學校數目。回看當年縮班殺校潮，政府重點向村校開刀，停辦學校約有一半是村校。今時今日若再殺校併校，對象將不再是村校，而是一些規模較大的學校，當局必須汲取當年教訓，盡力協助教育界「軟着陸」，避免以粗暴手法殺校。趁生源減少之際推動小班教學，可以提升教育質素，亦可減輕縮班殺校壓力，惟這十年八載，小班教學在本地小學已甚為普遍，教育局預計，2024/25學年將有逾九成公營小學實施小班教學，即使進一步調低開班線，空間始終有限，不過當局仍可考慮因應SEN（特殊學習需要）學生與日俱增，提高班師比例，讓SEN小朋友得到更貼身的教導與關顧。

中小學爭生源

患寡更患不均

移民潮下，學校不僅流失學生，也流失教師，這是刻下情况跟上次縮班殺校時期最大分別，當局需要繼續加強師資培訓，以及為現職教師提供更多支援，而非急急收縮規模。為配合大灣區融合，近年國家開放港澳居民考取內地教師資格，隨着大灣區港人子弟學校及港式課程愈辦愈多，本港教師也多了北上發展這出路；另外，深圳學額長期不足，每年都要增設數千名額應付需求，特區政府可以跟深圳方面商量，讓北區學校招收更多跨境學生。本港學齡人口下降趨勢難逆，中小學爭生源，患寡更患不均，部分地區學校收生不足，並非因為辦得不好，只是「爭人」能力不及名校。最近教育局表示正「積極研究」減少中小學候補位（俗稱「叩門位」）名額，雖然不乏家長反對，但也有很多校長支持。從穩定全港學校收生的角度，適度減少「叩門位」，值得為之。

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