社評：醫管局海外搶人才 賣點不能止於高薪

固有利益藩籬終克服

吸人才不再守株待兔

醫管局行政總裁高拔陞日前率領代表團赴英，出席英國香港醫學會活動，走訪多間大學醫學院，以及舉辦招募日，以面對面及線上方式，與來自香港的醫科生及執業醫生見面，講解本港醫療系統、非本地培訓醫生來港執業註冊途徑，以及在香港公營醫療機構接受專科培訓的機會等。高拔陞形容反應理想，不少參加者對回港工作感興趣，局方會有專人與他們保持聯繫，亦會盡快核實有意回港者的資格，惟現階段不會定下回流目標具體數字。

本港醫生嚴重短缺，平均每千人才得兩名醫生，遠低於大多數發達經濟體水平，公院人手不足情况尤其嚴峻。根據當局數字，約有四成半專科醫生在公院工作，卻要照顧全港九成病人，過大的工作量令醫生疲於奔命，同時也難以花更多時間照料病人，不少醫生因此萌生去意，兩三年前移民潮出現，進一步推高公院醫生流失率。雖然醫管局表示，去年公院全職醫生流失率有所回落，收窄至7.7%，但這其實仍是相當高的數字，唯有多管齊下增加人手，才能打破醫生短缺與人手流失的惡性循環。除了增加本地醫科生學額並加強培訓，引入更多合資格非本地培訓醫生，也是方向之一。

以往本地醫生業界對於引入非本地培訓海外醫生，一直相當抗拒，不僅門檻定得高，還有重重關卡，簡單如豁免海外專科醫生實習要求，也因為業界保護主義阻力，只能取得寸進，情况直至近兩年才出現轉變。2021年立法會修例，允許指定院校畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後，可以免試「特別註冊」，吸納人才之門，原則上開得比較大了，然而受疫情妨礙，截至今年初，只有13名醫生以特別註冊途徑來港工作，其中6人受聘於醫管局。隨着疫情過去，香港必須「主動出擊」，加緊招攬更多有實力有水平的非本地培訓醫生。今次醫管局赴英招攬人手，標誌固有利益藩籬打破，當局吸引人才亦不再守株待兔，無論在思維還是做法上，都是一次重要改變。

協助回流醫生適應

各地多辦招攬活動

醫管局代表團訪英期間，接觸了超過500名當地培訓醫科生及執業醫生，最終有多少人會回流，現在言之尚早。本港公營醫療負荷重，醫生工時長壓力大，當地港人醫科生及執業醫生即使不是耳熟能詳，亦必知一二；一些年資較深的港人專科醫生，早已在英國落地生根，晉升階梯亦清晰，當局要成功游說他們回流，亦不容易，惟香港亦非全無吸引力。若說本港公營醫療系統問題多多，英國公營醫療機構國民保健署（NHS）同樣百病叢生，長期面對資源不足，一些公立醫院的情况，可能比香港的更差。有回流香港的年輕醫生指出，本港公院初級醫生薪酬可以是英國方面的兩至三倍，另外，英國薪俸稅率亦遠遠高過香港。這次醫管局赴英搶人才，高年薪與低稅率，正是其中兩大「推銷」賣點。

海外年輕港人醫生回流，家人在港與薪酬待遇，當然是考慮因素，然而這並不代表他們對回港行醫全無顧慮。觀乎醫管局代表團方面的說法，部分港人醫科生及執業醫生，除了關心工時，亦關注特別註冊條件、政策會否朝令夕改，以及回流後的適應問題。港英兩地醫療制度及文化習慣，並不相同，有回流醫生形容，本港醫院人流更大、節奏更快，常見疾病亦有不同。局方「搶人才」之餘，必須為有意回流者提供適切支援。

金錢可以是吸引非本地培訓港人醫生回流的重要賣點，但不應該成為「唯一賣點」，當局要有周全計劃及配套協助回流醫生，由最基本的住屋問題、重新適應不同醫療制度及文化，以至安排年輕醫生接受專科培訓等，各方各面都應該有所涵蓋。另外，醫管局也要致力改善管理及公院硬件設施，近期公院一再發生墜物事故，醫院失修問題惹人關注，這類負面消息頻傳，多少會影響海外港人醫生的觀感。今次醫管局率團遠赴海外，為主動招攬醫生人才，踏出了重要一步，期待當局未來在更多國家及地區，定期舉辦同類招攬活動，向合資格非本地培訓港人醫生積極招手。

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