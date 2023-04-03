社評：徹底清理球壇貪腐頑疾 挽回民心改善國家形象

打假波從國內還打到國外

國足從亞洲一流淪為三流

內地球壇醜聞不斷，而且遍佈每一個環節，負責賽制的足協在決定超級聯賽有多少隊參賽也有蠱惑，國家隊球員選拔也被指收受賄賂，連廣東省運動會15歲以下比賽也有踢假波。中央對球壇貪腐也有着力，2001年揭發聯賽踢假波，全國嘩然，結果只懲處了一個「黑哨」，2009年公安部主動查處普遍存在因賭波而操縱比賽的問題，數名球員被起訴，足協副主席南勇被控貪污，判刑10年，結果在4年後因有「悔改表現」減刑出獄。

球壇貪風盛行，政府查處不力，男足國家隊成為全國乃至國際笑柄，去年世界盃亞洲資格賽，中國隊在小組賽6隊中排第五，輸給越南隊更被形容為「國恥」。

這次中央下決心整頓足壇，4個月前將前總教練李鐵逮捕歸案，順藤摸瓜，查到一個抓一個，足協正副秘書長今年1月被擒，足協主席陳戌源2月被查，中超總經理董錚3月被捕，專責足球最高級別的國家體育總局副局長杜兆才4月被隔離。查處範圍還包括與足協有關的官員，已調任田徑協會主席于洪臣，以及教育部負責體育教育的司長王登峰也被查處。從這些貪官再查下去，不排除會揭發出更多官員。

雖然球壇貪腐沒有直接受害人，但足球運動牽動民心，在這個千家萬戶關注的領域，存在層層黑幕，貪腐成風導致敗迹昭彰，而政府袖手旁觀，是對政府公信力的最大打擊。

足球運動是國際體壇最受歡迎的一項運動，歐洲的足球俱樂部吸引萬千球迷為代表一座城市乃至一個國家的球隊吶喊助威，成為凝聚社會的動力。而中國男子國足屢屢令球迷失望，多少也會影響國民的幸福感。這次中紀委宣布要整頓足壇，其中一個目的是要為「建設體育強國提供有力保障」。

國家隊是否能夠顯示體育強國實力，依賴各地方球隊為國家隊提供球員。中國在仿效足球俱樂部制方面，也有過「輝煌」年代，北京國安、上海申花、廣州恆大等等，也擁有過無數的擁躉，俱樂部的投資方每年投入以億計人民幣的資金，引入年薪數千萬元的外援球員，足協舉辦賽事，收穫廣告與電視轉播收費，以及開發周邊產品，也一度成為成功的商業模式。然而，由於踢假波事件屢禁不絕，再忠誠的球迷也會離心離德，加上近年經濟低迷，投資方本身產業虧損連年，俱樂部欠薪以至解散的情况，每况愈下。

俱樂部制學虎不成反類犬

增強人民體質成一紙空文

內地學俱樂部制畫虎不成反類犬，其中有投資方得名而不獲利放棄球會的因素，但關鍵還在於球迷對球會失去信心。足球比賽是消費品，俱樂部是產品品牌，消費者對品牌的忠誠源於產品的質量，打假波是自毁長城的做法。縱容打假波的足協中飽私囊，球隊教練與球員為賭波的個人收益而瞞天過海，最後令到俱樂部投資方無法名利雙收，球迷無法享受球賽，而最大的損失是國家公正廉明的形象。

現在中央出招懲處球壇貪腐，是否就可以令足球運動煥然一新，也難以逆料。1985年國家隊在北京比賽負於香港隊，導致球迷大規模表達不滿，當時領導人鄧小平提出，足球要從娃娃抓起，但全國都忙於搞經濟，抓體育鍛煉成為領導層政務的最低優先，現任國家主席習近平上台，也曾對發展足球運動提出宏偉目標，不少企業家也紛紛投資足球俱樂部，全國也辦了3萬多間足球學校，培養青少年足球運動員，大批民眾也開始熱中踢足球。足球其實是最廉價的體育運動，但足球場在大城市則絕不廉宜，因為球場的佔地變成賣地收入，是地方政府財政的依賴，少建幾個足球場不會影響政府政績，導致城市的足球運動場十分「罕見」，中央提出「發展體育運動、增強人民體質」的國策，也就成為一紙空文。

政府並不以為民眾提供足球場地作為施政目標，足協只熱中搞俱樂部比賽撈金，球壇貪腐盛行導致投資方對投資俱樂部沒有信心，國足的表現，則從亞洲一流，淪為亞洲三流。雖然現在中央下決心整頓球壇，輿論還在詰問「中國足球還有救嗎？」，足見整治貪腐容易，挽救足球運動的困難不容低估。「足球有救」還需要深層次的改革，政府與民間的配合，才能有望成功。

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