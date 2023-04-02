社評：馬英九登陸蔡英文訪美 背道而馳抑或分進合擊

馬蔡行程皆低調

待遇評價卻不同

今次是73歲的馬英九首次踏足中國大陸，他亦是首名登陸的台灣前總統，上周一啟程時他慨嘆，自己37歲時就負責處理兩岸事務，等了36年才有機會到訪大陸。他此行主要是返故鄉湖南祭祀先人，並帶30名台生隨行交流。拜謁南京中山陵時，他揮毫題字「和平奮鬥，振興中華」，參觀南京大屠殺遇難同胞紀念館時，他強調所有中國人都應自立自強，才不會被人欺凌。在武漢與中共中央台辦主任宋濤會面時，他稱兩岸同屬中華民族都是炎黃子孫，又提到有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，和平發展，還提及2015年他與國家主席習近平在新加坡的會面，「共同建立一項和平處理艱難問題的歷史典範」。

大陸方面對馬到訪開始較低調，新華社報道他的消息中，只稱他為「中國國民黨前主席」，但隨其後續行程展開，所到之處皆由地方最高領導省委書記設宴款待，宋濤在會晤中更盛讚其任內推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性會晤，「利在兩岸，功在民族」。兩人會面後，國台辦隨即宣布，自昨日起，解除兩岸航線旅客48小時內核酸檢測的要求，被視作送給馬的「伴手禮」。

蔡英文上周三開啟的所謂「民主伙伴共榮之旅」，名義上是訪問中美洲僅餘的兩個邦交國危地馬拉、伯利茲，「戲肉」卻是去返程過境美國的紐約、洛杉磯。由於預料她回程時可能會晤美國眾議院議長麥卡錫，或再度衝擊兩岸甚至中美關係，美台對她此行都高度緊張，蔡英文在美行程保密到家，也極盡低調。不僅綠營原預期的到訪首都華盛頓「突破」未能實現，總部在華盛頓的保守派智庫哈德遜研究所為她舉辦的頒獎典禮及演講，都移師紐約閉門舉行，連在該所「中國中心」任諮委會主席的特朗普時代國務卿蓬佩奧，都出人意料地迴避出席，被形容為蔡英文7次過境美國中最為低調的一次。

這種低調與中美關係現時的微妙有關，自氣球風波之後，美國亟欲恢復與中方對話，但北京都冷淡以待。蔡英文此時過境美國，拜登政府無法拒絕，但又怕橫生枝節。蔡啟程前，白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅秘密通話，被指就此事預先溝通。美方一再重申，蔡英文到美是過境而非訪問，屬私人非官方性質，符合多年慣例及美台非官方關係，稱中方沒理由對此事「過度反應」。所以，蔡英文過境紐約的低調或與此有關，再度證明台灣只是美國對華博弈的籌碼、棋子。

中美關係微妙階段

兩條路線正負對冲

相對而言，中方今次對蔡過境美國反應較以往強硬，外交部發言人批駁美方多年慣例之說，指出「過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性」。國台辦發言人更警告，如果蔡英文與麥卡錫接觸，「必將採取措施堅決回擊」。由於涉及中美博弈及美國國內黨爭，蔡回程在洛杉磯是否會見麥卡錫，美台暫時都保持緘默。

對馬蔡的各奔東西，確有不同解讀，島內有分析指，蔡是根據馬的登陸行程，來確定訪美行程，不排除馬蔡兩人有默契。大陸亦有網民批馬任內實行「三不」（不統、不獨、不武）政策，今次登陸，只談「和平」，不談「統一」，實際是「暗獨」，登陸是為蔡訪美「打掩護」，「女英點火，男英滅火」，兩人是分進合擊。但從客觀效果看，馬此行對世界釋放了兩岸同根同源的信息，包含歷史認同、身分認同，倡導兩岸重回「九二共識」基礎，其主要基調「和平避戰」，對兩岸關係穩定發展屬正向力量；而蔡英文出訪的「倚美求獨」，甚至散佈「台灣愈安全世界就愈安全」等謬論，則是對台海局勢乃至地區安全的一種挑釁破壞。從這一點看，馬登陸是對蔡訪美的一種「對冲」，讓國際社會認清：台灣並非只有蔡英文代表的這一種聲音。同時有助降低蔡訪美的政治和輿論衝擊，這無疑也是現階段中美都樂見的。

馬登陸與蔡訪美，代表台灣「和陸」與「親美」兩條路線，當中美關係良好時，兩條路線或有調和空間，而當大國博弈白熱化，就面臨抉擇，是選擇操之在我，還是做別人棋子，哪條才是康莊大道，台灣人民應該心中有數。

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