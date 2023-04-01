社評：前總統被控史無前例 特朗普案加深美撕裂

特朗普再問鼎白宮

「掩口費」案如雙刃劍

2016年美國大選前夕，成人電影女演員克利福德（藝名Stormy Daniels）打算爆料，公開自己與特朗普有性關係。特朗普被指透過私人律師，以空殼公司名義，向她提供13萬美元掩口費，以免影響選情。美國法例下，支付掩口費不屬犯法，惟選舉法例規定，候選人為了會影響選舉的事情而支付的任何款項，必須申報。可是特朗普陣營報銷有關費用時，卻將這筆錢登記為法律開支。紐約曼哈頓大陪審團本周表決通過起訴特朗普，具體控罪尚待公布，根據美媒報道，控罪料涉報銷開支時偽造商業紀錄。

去年11月中期選舉前夕，特朗普預告問鼎2024年總統大選，未料共和黨選戰失利，特朗普聲勢受挫，佛州共和黨州長德桑蒂斯冒起，然而近月民調顯示，特朗普在黨內民望又再拋離德桑蒂斯，上月中特朗普預告面臨檢控後，領先幅度更進一步擴大。特朗普強調自己完全清白，形容負責案件的民主黨籍黑人檢察官布拉格針對白人，是「逆向種族主義者」，又稱這是有史以來「最高級別的政治迫害和選舉干預」，旨在阻礙他贏得下屆大選。值得留意是，共和黨要員口徑也相當一致，紛紛譴責今次檢控出於政治動機。

政治一日都嫌長，何况現在距離明年美國大選尚有1年半，現在談論誰能贏得共和黨候選人提名，言之尚早，但觀乎共和黨的「同仇敵愾」反應，特朗普所打的「司法迫害」牌，明顯有一定政治效用，能夠延續多久則是後話。特朗普卸任以來，圍繞他的爭議從未止息，由私藏國家機密文件（「文件門」醜聞），到涉嫌煽動2021年國會山之亂，皆有可能令特朗普面臨重罪檢控，相比之下，「掩口費」案無論性質還是可能罪名，都不是同一層次。以法論法，案件影響特朗普參選的機會甚低，就算定罪也未必要入獄。

美國憲法第14修正案訂明，任何參與叛亂活動的人，不得出任民選公職，除此之外，憲法並無禁止面對檢控或被定罪的人出任總統。偽造商業紀錄在紐約一般僅屬輕罪，控方若想以重罪檢控特朗普，必須證明偽造商業紀錄目的是要掩飾另一罪案，作為「初級重罪」（low level felony），最高刑罰為監禁4年，惟以往案例顯示，倘若被告之前沒有刑事紀錄，案件又不涉及暴力，即使「初級重罪」罪成，也不一定判監。《華盛頓郵報》甚至認為，特朗普面臨的連串潛在訴訟中，以「掩口費」案最薄弱，一旦案情顯示證據不足、法律理據不強，反而可能坐實特朗普「政治獵巫」指控。

當然，這可不是說「掩口費」案對特朗普參選一定有利無害。雖然「司法迫害」牌有助特朗普發動鐵桿支持者，但案件也可能令更多溫和派選民，認為他不適合再選總統。另外，以往從未試過有人同時應付總統選舉與法律訴訟兩條戰線，這對特朗普的選舉工程，將是重大考驗。無論如何，特朗普再次問鼎白宮，最大障礙仍是他有力靠民粹保守力量，贏得共和黨候選人提名，但無法爭取全國廣泛支持贏得大選。最新民調顯示，德桑蒂斯可勝拜登，但特朗普卻會敗給拜登，正正反映問題所在。

自由派盼彰顯公義

政治後果難以逆料

放眼世界，前總統因為任內所作所為，卸任後被控入獄，案例不勝枚舉，有部分是貪污舞弊，證據確鑿，法庭伸張公義，人人稱快，但亦有些個案，令人覺得當中頗有政治打擊及操作味道。美國社會對特朗普「掩口費」案，看法也相當分歧。在自由派眼中，特朗普從政以來一再濫權，破壞民主、藐視法治，這次破天荒檢控，正是彰顯法治與公義，證明無人可以凌駕法律，但在很多保守派人士眼中，卻是另一回事。美國昆尼皮亞克大學近日一項民調顯示，六成受訪者認為，針對特朗普的調查，動力來自政治而非法律。不管事實是否如此，但這一印象普遍存在，本身已是不健康現象。

近年美國社會的政治撕裂愈益嚴重，不少學者高呼美國民主面臨危機。特朗普「掩口費」案，有可能令撕裂惡化進入新階段，就連檢控機關、司法機關是否秉公辦事，也遭到懷疑，美國民主根基會被進一步蠶食。保守派《華爾街日報》昨天便稱，當一名前總統兼下屆總統參選人被控，一些共和黨檢察官也可能會為了揚名，而向民主黨政客埋手，自由派《紐約時報》儘管強調要將特朗普法辦，但亦關注事件對加劇美國政治分化的後果。美國立國246年，從未試過有前總統遭刑事檢控，特朗普被控是一次歷史性事件，對美國政治和社會的影響，可以相當深遠。

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