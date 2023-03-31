社評：保港條例可修訂 過度鬆綁不適宜

拆牆鬆綁要審慎

合理合度是前提

保港條例於回歸前由立法局通過，旨在制止維港兩岸無限制填海造地。1999年，立法會通過修訂條例，保港範圍由海港中央部分，擴至整個維多利亞港。條例訂明「不准在維港填海」的推定，所有在維港海牀或前濱造地的工程，在法律定義下均屬填海，當局若要在維港填海，必須證明具有「凌駕性的公眾需要」。2003年，政府中環灣仔填海計劃遭司法覆核，法庭根據保港條例，指出維港填海工程必須符合3個條件測試，包括：1）有迫切性，具充分理由及有即時需要；2）沒有其他切實可行選擇；3）對海港造成的損害減至最小。經過一年多訴訟，雖然高院最終駁回了司法覆核，但案例所確立的「維港填海3條件」，適用至今。

發展局認為，保港條例嚴限填海，規例定得太死，連在維港修築海堤、增設海濱行人板道等改善海港工程，都困難重重。局方提出修訂條例並諮詢公眾，目標是明年上半年向立法會提交修例草案。根據發展局文件，修例建議重點，在於讓行政長官及司長於特定情况下，有權批准填海。發展局建議，影響海港不多於3年、範圍不多於3公頃的「非永久填海工程」，可以由司長級官員批出豁免，毋須為工程具有「凌駕性的公眾需要」舉證支持；海港改善工程，若面積不多於0.8公頃（相當於一個草地足球場），同樣可以由司長級官員批出豁免。至於其他類型的維港填海工程，將新增機制審批，包括增設公眾諮詢，倘行政長官及行政會議信納有關項目符合要求，就能填海。

維多利亞港不僅是著名地標，更是香港的象徵。過去大半個世紀，維港兩岸不斷填海造地，雖然為香港創造了大量土地價值及財富，然而公眾並不希望見到維多利亞港不斷縮水，最終變成維多利亞河。保港條例訂得這麼嚴，反映市民很珍惜這個海港，就算香港土地房屋問題水深火熱，需要填海造地建屋，亦應該在維港以外的地方進行。上屆政府發起土地大辯論，曾有團體提出在觀塘與啟德跑道區之間填海造地數十公頃，各方反應冷淡，正正說明了人心所向。

當然，誠如發展局所言，保港條例所訂的填海門檻確實很高。一些海濱改善工程，即使目的是供普羅大眾享用、不涉商業利益，要證明具有「凌駕性」的公眾需要，確有一定難度；重新發展已荒廢碼頭，諸如九龍城汽車渡輪碼頭等，要完全不碰到維港海牀、不涉海濱造地，可能也有困難。修例拆牆鬆綁，並非不可為之，大前提是必須以公眾利益為依歸，做法合理合度。

這次發展局提出的修例建議，放寬非永久填海工程，問題相對小一些，至於海港改善工程，關於「面積不多於0.8公頃」這條界線，究竟是根據什麼原則去劃定，當局未有一個很具信服力的說法。修例建議這類「小型」海港改善工程，只需司長簽名批准，這明顯不止是「簡化程序」，而是一次重大的審批機制改動。理論上，一個個面積如草地足球場般大的「小型」工程，在維港兩岸大規模密密做，對現有海岸線一樣會構成顯著影響。

特首司長操審批權

把關機制需要斟酌

今次修例建議，最需要斟酌之處，是不屬上述兩類的維港填海工程，將「新增」機制審批，這意味面積超出0.8公頃的永久填海工程，一樣有機會上馬。雖然當局強調會增設公眾諮詢程序，但填海與否的決定權，明顯在行政長官會同行會手中。修例建議某程度將涉及維港填海的審批權力，分別交予行政長官及司長，視乎項目大小而定，以往的司法制約到底還能起到多少作用，惹人關注，就連發展局長亦承認，修例後政府「抵擋」司法覆核風險的能力，將會相應增加。當然，政府可能認為，市民應該相信政府是為了公眾利益修例、不會濫用審批權力，但修例建議「鬆綁太甚」，外界很難不擔心，即使當局認為拆牆鬆綁有必要，審批和覆核機制都必須比現在所建議的更嚴格。

■歡迎回應editorial@mingpao.com