社評：輸入外勞實事求是 審慎而為避免亂象

兼顧發展與工人生計

政府拿揑精準最重要

去年施政報告提到，香港多個行業面對人力短缺問題，相關政策局將因應不同行業情况，提出解決方案。由勞福局推出的院舍輸入護理員特別計劃，成為首項相關措施，預料最快今年第二季實施，為業界額外增添3000名人手，至於建造業及運輸業情况，則分別由發展局及運輸局檢視。勞福局長孫玉菡昨天表示，政府正就建造業及運輸業人力需求進行整體規劃，當局將在優先保障本地工人就業情况下，積極考慮輸入勞工，具體方案有待相關政策局提出，其中一個參考方向是仿效院舍的做法，設定一個輸入名額。倘若一切順利，預料相關計劃下半年實施。

早在疫情之前，香港不少行業已有人手不足之嘆，以建造業為例，由地盤工到工程師都不夠。隨着疫情過去，香港復常，部分行業因為之前人手大量流失，缺人情况更甚，當中又以旅遊相關行業最為突出，由旅遊車司機、導遊到機場地勤均缺人。另外，人口老化加上移民潮，亦令近年本港整體勞動人口進一步萎縮。職業司機等行業，由於工時長兼缺乏晉升機會，年輕人不願入行，若不及早處理，的士及小巴司機老齡化趨勢，只會更加嚴重。

香港發展進入新時期，北部都會區等大計有待推進，醫療安老等服務全都有待提升，除了搶人才，更要添人力，因應嚴重缺人行業，增加輸入外勞，已是在所難免。建造業與運輸業是兩大重災區，輸入外勞倘若合理合度，有助香港克服發展瓶頸，亦可避免影響本地工人生計，政府拿揑恰當與否，至為重要。

根據既有政策，僱主如無法在本地聘請足夠人手，可以透過「補充勞工計劃」，申請輸入技術員級別或以下的勞工。僱主須先在本地展開4星期公開招聘，證明未能覓得所需人力，另外亦須尋求勞顧會意見，假如一切順利，由勞工處收到申請至批准輸入勞工配額，一般需時約5個月。勞福局提出院舍輸入護理員特別計劃時稱，「補充勞工計劃」實施多年，限制愈來愈多，特別計劃放寬了本地勞工及外勞比例，程序更為精簡，審批更具彈性，政府決定輸入名額，運作上則由社署、勞福局、勞工處等代表組成的跨部門小組，以先到先得方式審批申請。建造業與運輸業的輸入勞工計劃，估計也會採取類似做法。

經歷去年第五波疫情，院舍護理員短缺嚴重到什麼程度，當局理應準確掌握，要求僱主再去證明，多此一舉，省去4星期本地招聘及勞顧會審視等程序，亦不相干。建造業和運輸業情况則較為複雜。院舍需要護理員，工種對象單一兼清晰，相比之下，建造業缺人雖說是已知事實，但哪些地方最缺人、哪些工種最需要補足，看法未必一致；政府如何決定名額，也是一個問題，訂得太低，杯水車薪，對業界幫助有限；訂得太高，又可能引發外勞搶飯碗、壓低本地工人工資等爭議。

職業司機老齡化兼不夠人，情况並非香港獨有，很多發達經濟體亦然。新加坡2008年引入來自中國及大馬等地的巴士司機，當時星洲官員指出，新加坡人教育水平與職業期望大增，本地人不願做的工作，只能靠輸入外勞解決，為了讓公眾放心，當局規定外來司機必須接受兩個月培訓，適應新加坡文化及路面狀况。在香港，專線小巴持牌人協會表示，業界20多年前試過輸入30名外來司機，運作相當暢順。倘若語言溝通問題不成重大障礙，輸入職業司機，並非不可為之，但特區政府必須協助外來司機適應，以及設法令市民安心。

輸入計劃力求透明

提防一法立一弊生

有別於「補充勞工計劃」，特別輸入計劃是捷徑，但束縛少了、規模大了，又容易衍生濫用取巧等情况。當局制訂具體方案及名額，拿揑務須精準，實施後更要密切留意具體情况，避免亂象叢生；為了方便社會監察，當局要確保特別輸入計劃有足夠透明度。一法立一弊生，外勞多了，如何安置他們、確保他們得到合理對待，當局有責任跟進。新加坡輸入外勞模式雖然成功，但2012年亦發生過中國籍司機罷工投訴待遇不公事件；疫情期間外勞宿舍爆疫，亦令人關注當地外勞權益問題。

人力不足，輸入外勞可以幫上忙，但不應過度依賴。部分行業人手不足，年輕人不願入行，與行業生態扭曲息息相關，的士業是其中一例。當局應督促相關行業改革，以專業化管理，提升服務水平，有了管理職位，意味有晉升機會，年輕人入行意欲才會增加；行業有了新血，才有活力求進。

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