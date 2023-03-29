社評：低價團亂象故態復萌 旅遊業莫再「重量輕質」

復常瓶頸要理順

「以量取勝」難持續

疫前香港旅遊業表面風光，實際百病叢生，旅遊賣點缺乏新意，過度側重購物，行業生態扭曲，零團費、強迫購物等亂象，不斷透支香港旅遊聲譽；重量輕質的盈利模式，帶來大量客流，影響地區居民生活，惹來本地人憎厭。旅遊業要「長做長有」，必須改革積弊，賣點要推陳出新，更要爭取本地人支持，惟疫後復常剛剛開始，低價團迫爆舊區的場面，又再一次映入公眾眼簾。

疫前內地低價團定點購物及用餐，本來便集中在土瓜灣及紅磡一帶。隨着低價團「復常」，人山人海、交通擠塞情况亦復現。午膳期間，百計團友在指定食肆外排長龍，雖然有關方面已架設圍欄，安排團友排隊，但始終佔去行人道不少空間，居民出入不便；對團友而言，長時間呆站街頭「等開飯」，當然也不是好的旅遊體驗。媒體發現有團友在街頭吃兩餸飯，旅監局跟進後，強調當時有年長旅客等候期間太餓，導遊才決定買外賣「救急」，然而香港作為國際旅遊城市，只能提供這麼差的服務，怎麼說都有損形象。

根據業界說法，以往紅磡及土瓜灣有5至7間食肆提供團餐，但疫下團客「清零」，多間店舖相繼結業，現時只得兩間營業，接待力明顯不足，導致團友排長龍候餐，意即這是旅遊業復常初期的瓶頸問題，假以時日，供應追上了，情况便可改善。政府看法也大致相似，認為這是技術問題，復常初期運力有待改善，各方管理做得更好，民生影響可望減少。對於以往低價團強迫購物等亂象，旅監局強調對有關問題零容忍，新規管制度去年9月已實施，必定嚴厲執法，但局方定期巡查未發現有違規行為，亦無收到投訴。

旅監局與業界開會，提出透過分流遊客用膳時間、車上等候進膳避免聚集街頭等建議，業界則希望在尖東等地加開團餐餐廳、規定旅行團用膳要預約，以及探討與船公司合作，安排船上用膳等。管理安排有不足之處，當然應該盡量理順，上述做法對於應付眼前瓶頸，以及減輕土瓜灣一帶社區的壓力，理論上有一些幫助，惟正如當局和業界所言，現在復常只是剛剛起步，來港旅行團數目，未來一樣可以增加，倘若需求持續擴大，供應恐怕還是要不斷追落後；業界和區議員建議將團客分流到油尖旺，對土瓜灣居民當然是好消息，惟這不過是將問題轉嫁其他地區，當地居民屆時又會有怨言。比起頭痛醫頭、腳痛醫腳，當局和業界必須直面問題真正核心，即香港不能繼續走「以量取勝」賺快錢的旅業發展模式。

借鑑外地應對經驗

多與內地部門商量

內地發展迅速，中產人口按不同估算方法，有指1億多，有指近4億，當中不少人都會定期出外旅遊；即使物質條件差一些的三四線城市及鄉鎮居民，一樣有旅遊需求，內地近年便強調要發展高質量旅遊。無論富與貧都可以旅遊，接待旅客也不應該看身分講貴賤，這是基本原則，可是香港地小人多，容量有限，疫前內地低價團成行成市，數量之多，實在吃不消，而低價團重量輕質的模式亦不健康，容易衍生很多流弊，不應助長。市場規律下，低價團有求自然有供，業界也總有捨難取易的傾向，這正是升級轉型的最大阻力，然而本港旅遊業疫後重生，不應該再走老路。當市場無形之手無法有效促進社會長遠利益，政府就應該強力介入。

2019年，內地出境旅遊人次高達1.55億，成為很多地方旅遊業收入重要來源，不過低價團問題似乎又是必然伴隨而來的副產品，由韓國、台灣、香港到泰國等，莫不如此。韓國當局7年前提出所謂「三振出局」淘汰制，打擊低價團違規亂象；在台灣，業界10年前便有「最低團費」規定，只是部分旅行社並不自律，繼續拚命低價搶客，甚至試過因為忽略安全，引致嚴重人命事故。特區政府應積極借鑑其他地方做法，取長捨短，另外亦應主動跟內地旅遊部門及粵深當局商討，加強規管低價團。

近年愈來愈多國家及城市引入遊客稅、入境稅一類措施，近的有泰國，遠的有西班牙巴塞羅那、意大利威尼斯等，措施作用之一，其實也是希望減少來自周邊地區的旅客，又或將相關稅收，用於受大量遊客湧入影響的社區，作為某種補償。這些做法同樣值得參考。當然，特區政府可能擔心，加強規管又或以稅務政策遏抑低價團需求，會妨礙旅遊業疫後復蘇，然而重蹈疫前覆轍，再度給香港與內地矛盾添柴加薪，也不見得符合香港利益。

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