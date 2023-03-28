社評：遊行掛牌不可接受 矯枉務須合理合度

疫後「第一場」遊行

距離復常仍很遠

香港疫後全面復常，限聚令取消已有一段時間。警方表示，過去個多月，已就數十場公眾活動發出不反對通知書；惟當中大部分屬於慶祝活動或步行籌款，無關表達訴求。本月初，香港婦女勞工協會趁三八婦女節申請遊行，獲警方發出不反對通知書，然而遊行前夕卻臨時宣布取消。剛過去的周日，有居民團體舉辦遊行，反對將軍澳132區填海，成為本港復常以來，首場反對政府政策的遊行，可是當局所定的嚴格規矩，卻令人覺得跟「復常」二字相去甚遠。

主辦單位表示，原本申請300人遊行，其後應警方要求減至100人，若超出上限，須呼籲超額者離開。根據警方發出的不反對通知書，主辦單位須確保參加者遵守《禁蒙面法》規定、不會有「不利國安」的行為，另外每名參與遊行人士還要掛上印有獨立編號的識別牌。主辦單位透露，遊行期間展示的標語、宣傳單張，以至有關參加者衣著顏色要求等，警方事前都要知悉或過目。

2019年反修例風暴，香港陷入持續半年的動盪，示威活動一再以和平開始、以暴力結束，《港區國安法》實施後，依然有人以身試法，偶爾亦有一些與政治有關的涉嫌製造爆炸品或藏械案件。行政長官李家超早前訪京，與港澳辦主任夏寶龍等官員會面，李家超引述夏寶龍稱，本港仍有國安風險，特區政府需具備憂患意識。當下國際形勢複雜，國家安全必須做好，但當下香港內部政治形勢，無可否認比起兩三年前穩定得多，若說擔心暴力集團趁機騎劫和平示威，其實很多大型盛事甚至慶祝活動，激進分子一樣可以伺機發難。香港進入政治新時期，當局為公眾活動重定規範，不應偏離合理合度這一大原則。

曾幾何時，港人示威遊行，和平有序有條不紊，警方與遊行組織單位偶有因為安排起爭執，但基本有一定互信。反修例風暴令這個互信消失了，然而事過境遷，各方總得向前看，慢慢重建互信，政府應以合理態度看待遊行示威活動。香港是一個開放社會，《基本法》第27條訂明，市民有集會、遊行、示威的自由。當然，正如法庭在一系列反修例案件中提到，遊行集會自由並非絕對權利，需要考慮公眾秩序。當局的責任，正是尋求適當平衡，規管過嚴，過猶不及，對於維護香港的社會多元多樣及獨特性，並非好事。

反修例風暴期間，不少暴力分子蒙面掩飾身分，當時特區政府制定的《禁蒙面法》，至今仍然生效。反填海遊行聚焦民生訴求，不涉政治議題，當局事前將遊行參與者限在最多100人，又要求主辦單位以1對10的比例，安排糾察人員，與此同時又有不少警員在場戒備。如此安排，其實已嫌太誇張，超出了必要性，然而當局還要添加更嚴苛規定，要求參與者掛頸牌。當局也許認為，有了這一安排，可以100%確保無外人突然插隊滋事、不會超出百人上限，但整件事予人的感覺，就是當局對市民0%信任。

今年初內地復常開關，韓國當局規定中國入境遊客，須在頸上掛一張黃卡牌，有關做法惹來內地強烈不滿，有人甚至形容黃卡牌如同「狗牌」，非常侮辱。人同此心，就算周日參與遊行的人沒有公開強烈投訴，當局亦應該想想市民有何觀感。倘若當局事前有明確情報，知悉有人企圖趁機搞破壞、出事風險很高，大可索性拒批不反對通知書；既然批准了遊行，意味風險有限，當局就應該以合理合度方式處理，而不是為了將風險降至零，要求主辦單位及參與者接受不合理規範。

說好香港故事

「掛牌」莫變常態

早前女工會無奈取消婦權遊行，警方表示當時有「暴力團伙」在社交平台呼籲響應遊行，有人認為風險不能低估，亦有人懷疑那只是企圖妨礙遊行的惡意把戲。無論如何，當局的責任是蒐集情報，找出留言者，追究法律責任，讓希望和平集會遊行的市民，可以合理行使《基本法》賦予的權利。香港毋須陶醉於昔日「示威之都」的稱謂，但「掛牌遊行」顯然也不應該在香港這個國際化大都會出現。今次反填海遊行，具有「疫後第一次」的意義，保安局前局長黎棟國認為，若破壞公安整體風險已降低，日後警方施加的條件可以較少。倘若「掛牌遊行」成為新常態，只會有損香港作為開放社會的形象，為他人所竊笑。

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