社評：大白象工程要面子不要票子 佛山政府決策粗疏仍下賭注

高明區斥巨資建超前工程

有軌電車一班車乘客10人

高明區是佛山市最偏遠的一個區，人口只有47萬人，去年財政收入44億元，2013年決定投資興建全國首個氫能有軌電車項目，原計劃全長17.4公里，2015年決定先建第一期6.57公里，2017年開工，2019年12月底通車，共投資10.7億元。該條有軌電車運營3年多，由於線路兩頭並非主要交通要道，加上班次少，完全不符合市民出行要求，一直以來乏人問津。《南方都市報》記者本月16日在一班車上觀察，全程乘客不足10人。

門可羅雀的電車，已經花掉政府補貼3.78億元，今年預算補貼1.45億元，為了「止血」，政府決定減少班次，每天只開兩班車，節假日開4班車。每天兩班車，而乘客量稀疏，儼如擺設。面對各方質疑，高明區政府的態度曖昧。

高明區政府日前就媒體的責難，邀請該區人大代表、政協委員和專家召開座談會，除了一篇讚歌之外，主要傳達政府的一個信息，「高明區現代有軌電車項目主要作用是軌道交通裝備製造業、氫能源產業的展示」。

氫能源確實是環保的一個方向，佛山市高明區在打造氫能源基地的規劃中，除氫能有軌電車外，還希望成為氫能貨車、汽車、電池生產基地，但由於各種技術與標準都未成熟，全國氫能汽車銷售只有1萬輛，2021年只賣出1586輛。「基地」的規劃十分渺茫，至於氫能有軌電車，則是十分「超前」。

這種依賴一種新技術去帶動一個超前產業的想法與做法，佛山高明區並非首個。珠海市比高明區還要超前，該市2013年動工興建的有軌電車，是購買意大利技術，特點是在軌道下方取電，避免傳統有軌電車要架設凌空電纜供電，毋須「帶辮子」的有軌電車，確實有賣點。然而，這種「新技術」只在意大利短距離內試驗成功，從未進入商業運作模式，珠海市政府認為一旦能夠成為商業運作，可為未來推銷做出示範的「名片」，結果要勞動國內專家反覆修訂才能夠運作，通車時間因而推延3年。

珠海市投資15億元的「新技術」有軌電車2017年通車，由於並不符合市民上下班或者往來商業區的交通需要，日均乘客量只有3378人次，不及設計量的一半，需要政府大幅補貼，其商業價值就一文不值，更大的問題在於，佔用了繁忙行車路段，成為塞車的「元兇」，最終在2021年1月停運。

珠海這條運營三年零八個月而成為「雞肋」的有軌電車，繼續運營需要每年補貼9000萬元，拆卸費用則要4700萬元，是拆是留，最後是交由「第三方」決定，珠海市政府2021年舉行專家委員會，論證有軌電車是否有保留必要，被邀請的15名專家，最終投票以15比1決定拆卸有軌電車的路軌。雖然決定如此，但長滿野草的路軌，至今仍然橫亙在繁忙路段。

珠海市事後孔明拆路軌

高明區仍為大白象背書

珠海決定拆卸失敗項目的有軌電車路段，是通過「事後孔明」論證作為合理化的根據，決策及動工前沒有經過第三方客觀論證，珠海市人大會議投票通過有關工程，顯然並非「知情決定」，也沒有經過認真的研究審批或提出異議。

珠海市人大會議草率批准興建有軌電車的決議，可以說是「橡皮圖章」的表現，但真正原因可能是政府操作的結果。佛山高明區的氫能有軌電車，在上馬前也並非完全「黑箱操作」，在有軌電車建成通車前夕，該區經濟和科技促進局發表了《氫能源產業發展規劃2019-2030年》，洋洋萬言，詳述氫能源的環保理念與技術，得到國家政策支持。該報告的確是政府透明度的表現，但內容與論點不盡不實，國家支持氫能源研發目前只在獎勵階段，由於技術並不成熟，所以只獎勵成果，並非作為產業支持，國家鼓勵致力發展軌道交通，但並非鼓勵氫能源有軌電車，國家補貼氫能汽車，但並非補貼氫能有軌電車。

佛山市高明區製造出一個備受爭議的大白象工程，被媒體曝光後引發民眾不滿，但政府仍然繼續操弄人大代表和政協委員為其背書，負責官員卻不敢公開面對媒體，或者解釋為何在第一期工程通車後乘客量嚴重不足下，仍然繼續上馬第二期工程。

珠海市在有軌電車工程失敗後，邀請專家作「事後論證」，雖然極不理想，但也有15對1的反對票，佛山市人大代表究竟是看不懂政府政策，還是將百姓的民脂民膏當做兒戲，也必須交代。

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