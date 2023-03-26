社評：台灣再失邦交國 美後院箍煲失敗

【明報社評】台灣在中美洲的邦交國洪都拉斯外長雷納赴北京商討建交事宜，截至昨日仍未對外發布消息。不過，從中方已表態願與洪建交、台灣已召回駐洪大使看，台灣很大可能再失去一個邦交國。中洪雙方或選擇在台灣總統蔡英文本周三啟程出訪洪的近鄰危地馬拉、伯利茲之際，才宣布建交消息。如台灣外長吳釗燮所言，時間點並非巧合，而是精心安排。對台灣來說，邦交國再少一個，實質影響或者不大，但象徵意義卻不小，量變最終會引致質變。而且，中美洲是美國的「後院」，這是近年台灣將邦交國維穩「外包」給美國後的又一次挫敗，對中美大國博弈亦影響深遠。
台邦交國一旦清零
總統無法過境美國
自蔡英文2016年上台以來，台灣已經失去8個邦交國，若再失去洪都拉斯這個建交80多年的友邦，邦交國僅剩13個，其中亞洲已經「清零」，反映堅持一中原則，是國際大勢所趨。有輿論稱，只要與美國「實質外交」不變，邦交國數目多寡對台灣影響不大。但是，對於「台獨」勢力來說，一個「主權獨立國家」，邦交國數量僅與格魯吉亞分離勢力的「阿布哈茲共和國」相當，令其「國際地位」顏面無存。即使從對美外交看，台灣總統訪美，多以「出訪」中南美洲邦交國名義「過境」，一旦當地邦交國「清零」，連「過境」美國的藉口都沒有了。
近年來，隨中美博弈升級，美國亦開始直接介入兩岸的外交戰。2018年8月，當中美洲國家薩爾瓦多拋棄台北，轉與北京建交，美國務院官員就公開表示「深感失望」，稱將審視與薩國關係。美駐當地大使亦表示，此舉將影響美國與薩政府的關係。2019年9月，太平洋群島的台灣邦交國所羅門群島、基里巴斯接連轉與北京建交後，美國國會參議院外交委員會通過「台北法案」（TAIPEI Act），旨在向各國傳遞強烈信息：如果支持中國大陸採取有損台灣的行動，將會面臨後果。當時就有評論指出，台灣已將維繫邦交國工作，「外包」給了美國。
事實上，美國確曾盡力為台洪邦交「箍煲」。前年9月，洪都拉斯現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）在競選時就曾預告，當選後將「立即開放與中國大陸的外交和商務關係」，她在同年11月的大選中當選，成為該國歷來首名女總統。去年1月的就職禮，美國副總統賀錦麗出席，還宣布啟動兩國戰略對話；台灣則派副總統賴清德前往致賀，並承諾4年內給予5000萬美元援助；今年1月，美國副國務卿還率高級代表團訪洪，承諾提供幾筆援助。外界分析，這些或許是洪國政府推遲外交轉向的部分原因。
美國承包台邦交國維穩
形勢比人強不能亦不願
不過，美方今次「箍煲」最終仍告失敗，既是不能，亦是不願。所謂「不能」，與拉丁美洲近年「粉紅色浪潮」復歸有關，當地左翼政黨紛紛上台，這些政黨民族意識強烈，主張「拉美一體化」，與美國保持距離。卡斯特羅所屬自由重建黨（Libre），就與巴西、阿根廷、委內瑞拉、尼加拉瓜執政黨同屬左翼。她上台後，首先恢復與委內瑞拉馬杜羅政府關係，不再承認委反對派「總統」。去年6月在洛杉磯召開的第九屆美洲峰會，因美方拒邀古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜領導人出席，她與墨西哥總統等一道，杯葛峰會。所以，對這類左翼政府，美國游說施壓會起反作用。
說「不願」是指美方為台灣「箍煲」只是出於私利，絕不會犧牲自身利益。華府斷不會為維繫台灣邦交國數目，破壞自己與自家後院國家的關係。美國有評論就指出，拉美主要國家都與中國有邦交，他們多數在過去20年獲得經濟利益，基於這樣的國際現實，期待與台灣有邦交的窮國不與世界第二大經濟體有經貿往來，對它們不太公平。台灣在中南美洲另兩個邦交國巴拉圭和危地馬拉，4月、6月亦將分別大選，屆時台灣邦交國數可能再減，因此，台灣在拉丁美洲打的是一場「注定會輸的外交戰」。所以，美國今次對洪都拉斯的「施壓」並不認真。在卡斯特羅14日聲稱已指示外長處理與中國建交事宜後，被指是拜登好友的美國美洲事務特別顧問多德（Christopher J. Dodd）日前到訪洪都拉斯時，只是表示尊重卡斯特羅的決定，「有很多國家先前已作此決定，世界每天都在變化」。
洪都拉斯去年人均國內生產總值（GDP per capita）僅為2831美元，全國四分之三人口生活貧困。今次外交轉向，經濟當然是最大誘因。近年洪國近鄰哥斯達黎加、巴拿馬、薩爾瓦多和尼加拉瓜紛因與中國建交，獲得經濟實惠，無疑具示範效應。發展經濟離不開基建，中國的基建能力獨步全球，中資已在洪國興建了一座水電站，該國還有意興建第二、第三座，所需資金達20億美元。洪國還計劃在其大西洋和太平洋的港口之間，修建長400公里的「跨洋鐵路」，而這種基建能力，是台灣、甚至美國都無法提供的。