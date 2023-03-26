社評：台灣再失邦交國 美後院箍煲失敗

台邦交國一旦清零

總統無法過境美國

自蔡英文2016年上台以來，台灣已經失去8個邦交國，若再失去洪都拉斯這個建交80多年的友邦，邦交國僅剩13個，其中亞洲已經「清零」，反映堅持一中原則，是國際大勢所趨。有輿論稱，只要與美國「實質外交」不變，邦交國數目多寡對台灣影響不大。但是，對於「台獨」勢力來說，一個「主權獨立國家」，邦交國數量僅與格魯吉亞分離勢力的「阿布哈茲共和國」相當，令其「國際地位」顏面無存。即使從對美外交看，台灣總統訪美，多以「出訪」中南美洲邦交國名義「過境」，一旦當地邦交國「清零」，連「過境」美國的藉口都沒有了。

近年來，隨中美博弈升級，美國亦開始直接介入兩岸的外交戰。2018年8月，當中美洲國家薩爾瓦多拋棄台北，轉與北京建交，美國務院官員就公開表示「深感失望」，稱將審視與薩國關係。美駐當地大使亦表示，此舉將影響美國與薩政府的關係。2019年9月，太平洋群島的台灣邦交國所羅門群島、基里巴斯接連轉與北京建交後，美國國會參議院外交委員會通過「台北法案」（TAIPEI Act），旨在向各國傳遞強烈信息：如果支持中國大陸採取有損台灣的行動，將會面臨後果。當時就有評論指出，台灣已將維繫邦交國工作，「外包」給了美國。

事實上，美國確曾盡力為台洪邦交「箍煲」。前年9月，洪都拉斯現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）在競選時就曾預告，當選後將「立即開放與中國大陸的外交和商務關係」，她在同年11月的大選中當選，成為該國歷來首名女總統。去年1月的就職禮，美國副總統賀錦麗出席，還宣布啟動兩國戰略對話；台灣則派副總統賴清德前往致賀，並承諾4年內給予5000萬美元援助；今年1月，美國副國務卿還率高級代表團訪洪，承諾提供幾筆援助。外界分析，這些或許是洪國政府推遲外交轉向的部分原因。

美國承包台邦交國維穩

形勢比人強不能亦不願

不過，美方今次「箍煲」最終仍告失敗，既是不能，亦是不願。所謂「不能」，與拉丁美洲近年「粉紅色浪潮」復歸有關，當地左翼政黨紛紛上台，這些政黨民族意識強烈，主張「拉美一體化」，與美國保持距離。卡斯特羅所屬自由重建黨（Libre），就與巴西、阿根廷、委內瑞拉、尼加拉瓜執政黨同屬左翼。她上台後，首先恢復與委內瑞拉馬杜羅政府關係，不再承認委反對派「總統」。去年6月在洛杉磯召開的第九屆美洲峰會，因美方拒邀古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜領導人出席，她與墨西哥總統等一道，杯葛峰會。所以，對這類左翼政府，美國游說施壓會起反作用。

說「不願」是指美方為台灣「箍煲」只是出於私利，絕不會犧牲自身利益。華府斷不會為維繫台灣邦交國數目，破壞自己與自家後院國家的關係。美國有評論就指出，拉美主要國家都與中國有邦交，他們多數在過去20年獲得經濟利益，基於這樣的國際現實，期待與台灣有邦交的窮國不與世界第二大經濟體有經貿往來，對它們不太公平。台灣在中南美洲另兩個邦交國巴拉圭和危地馬拉，4月、6月亦將分別大選，屆時台灣邦交國數可能再減，因此，台灣在拉丁美洲打的是一場「注定會輸的外交戰」。所以，美國今次對洪都拉斯的「施壓」並不認真。在卡斯特羅14日聲稱已指示外長處理與中國建交事宜後，被指是拜登好友的美國美洲事務特別顧問多德（Christopher J. Dodd）日前到訪洪都拉斯時，只是表示尊重卡斯特羅的決定，「有很多國家先前已作此決定，世界每天都在變化」。

洪都拉斯去年人均國內生產總值（GDP per capita）僅為2831美元，全國四分之三人口生活貧困。今次外交轉向，經濟當然是最大誘因。近年洪國近鄰哥斯達黎加、巴拿馬、薩爾瓦多和尼加拉瓜紛因與中國建交，獲得經濟實惠，無疑具示範效應。發展經濟離不開基建，中國的基建能力獨步全球，中資已在洪國興建了一座水電站，該國還有意興建第二、第三座，所需資金達20億美元。洪國還計劃在其大西洋和太平洋的港口之間，修建長400公里的「跨洋鐵路」，而這種基建能力，是台灣、甚至美國都無法提供的。

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