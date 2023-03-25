社評：歐美銀行風暴停不了 「救市或救人」爭議再起

抗通脹又要撐銀行

政策矛盾考驗央行

美國矽谷銀行及Signature銀行先後倒閉，打擊市場信心，影響蔓延至歐洲，百年老店瑞信陷困，瑞士當局介入，最終由瑞銀收購，避免「雷曼時刻」重臨。各方以為可以鬆一口氣，然而昨天德意志銀行股價一度暴跌15%、信貸違約掉期急升，卻令人關注歐美銀行危機是否真的緩和下來。瑞士當局視瑞信為「大到不能倒」的銀行，然而論總資產規模，大約僅及德銀一半。跟瑞信相似，德銀數年前也受逃稅、違規、管理不善等醜聞困擾，連續虧損多年，不同的是，德意志銀行之後展開大規模重組開源節流，自2019年以來，連續10季錄得盈利，財政狀况不像瑞信那麼糟，但說德銀全無問題，亦不盡然。

德銀是全球最大債券交易商之一 。當年德銀重組一個主要方向，是減少對高風險投資銀行業務的依賴、增加中小企信貸及零售銀行業務比重，確保財務穩健盈利穩定，然而受疫情影響，拓展零售銀行業務並不順利，反而各大央行泵水托市，令投資業務繼續成為德銀最大盈利來源。及至去年初，美歐各大央行收緊貨幣政策，市况逆轉債價大跌，矽谷銀行爆煲，便跟手上債券資產價值急貶、客戶擔心銀行不穩紛紛擠提有關；瑞信出事進一步動搖市場信心，目光轉到德銀身上。單是本月以來，德銀股價已跌超過兩成，其額外一級資本（AT1）債券急挫，反映市場擔心萬一德銀出事，德國當局會跟瑞士方面一樣，照辦煮碗給德銀AT1債券「一筆鈎銷」。

歐美銀行接連出事，核心是信心問題。美國有5000家銀行，幾間中小型銀行倒閉，當然不構成系統風險，惟當地一項研究指出，倘若信心危機爆發，一半存戶突然提取資金，全美將有186間銀行面臨倒閉，這可不是小事。聯儲局主席鮑威爾日前向市場派定心丸，強調當局已採取強而有力行動，確保「所有存戶存款安全」，但財長耶倫同日卻向國會表示，尚未考慮或討論為所有美國銀行存款提供擔保「包底」；另外，美英央行本周堅持加息抗通脹，亦令不少投資者失望。金融界認為加息已經夠了，繼續加下去，將有更多銀行出事，但美英歐央行至少口頭仍堅持繼續加息。市場正與決策者角力，企圖逼央行停止加息甚至減息，以及承諾擔保所有銀行存款，但決策者認為兩做種法皆不合適，激烈拉鋸下，市况難免動盪。

當然，美歐現在陷困，乃是咎由自取。2008年金融海嘯後，美歐央行長期量化寬鬆印鈔托市，嚴重扭曲市場環境；疫下財政政策及貨幣政策刺激過度，更給通脹打開了潘朵拉盒子，央行錯判形勢，延宕1年才開始加息抗通脹，為了追落後，加息步伐太快太急，結果又衍生新問題。1980年代初，時任聯儲局主席沃爾克「暴力加息」，成功解決高通脹；2008年金融海嘯後，時任聯儲局主席伯南克則以量化寬鬆，成功撐住銀行業。現在鮑威爾需要同時處理高通脹及撐銀行，但達至這兩個目標的政策手段，卻是自相矛盾：壓抑通脹要收緊銀根，救銀行則要「泵水」確保流動性充裕。魚與熊掌能否兼得，惹人懷疑。

去年以來，聯儲局一邊加息一邊量化緊縮（即縮減資產負債表），最多每月「縮表」950億美元，然而為了救銀行，聯儲局上周便「擴表」3000億美元。鮑威爾稱這是應付銀行流動性緊張的短期措施，與貨幣政策無關，但市場已長期習慣了便宜錢，對華爾街及投資者而言，這就是聯儲局可能再度放鬆貨幣政策的迹象，情况一如聯儲局強調仍要加息壓通脹，但市場已紛紛押注今年不再加息、年底甚至減息。

容忍通脹先幫銀行

劫貧濟富易惹反彈

歐美通脹情况，過去大半年雖從高位回落，但仍處於偏高水平，以美國為例，通脹率仍在6%左右，顯著高於以往的2%目標，英國2月份通脹率更回升至10.4%水平。歐美貨幣政策一旦放鬆，通脹大有復熾可能。過去數月，美國一些金融界領袖認為，貨幣政策要「因事制宜」，通脹目標應改為3%或4%；歐美銀行接連出事後，「通脹高一些沒大不了，銀行倒閉潛在為禍更大」一類聲音，在金融界和投資界的聲音就更響。倘若銀行業再爆系統性危機，金融海嘯重臨，確是一場大災難，但高通脹打擊民生，也是鐵一般的事實。

通脹對基層窮人的傷害，一定大於中產及富人，為了幫助銀行而容許高通脹，勢必惹來劫貧濟富批評；由央行承諾擔保所有存款，等同允許銀行轉嫁風險與責任，出事由公帑埋單，爭議同樣巨大。金融海嘯及歐債危機後，歐美多國政府被轟「救市不救人」，救了貪婪的銀行家，卻犧牲普羅大眾，這股怒火所衍生的民粹風暴，政治影響至今仍在持續。歐美決策者如何處理眼前困局，牽動政經大局，後果難料。

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