社評：「建設性中立」勸和促談 北京為俄烏營造氛圍

國際勸和促談聲音增

美潑冷水烏國未關門

習近平形容訪俄之行是「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，這次跟普京會晤，主題是深化兩國戰略協作伙伴關係，諸如能源、科技等方面合作；與此同時，秦剛透露習近平跟普京有就烏克蘭危機進行了「坦誠、深入交流」。兩國元首聯合聲明，其中一段便談及烏克蘭問題。

世界百年不遇變局，大國鬥爭愈益激烈，去年俄烏戰事爆發，標誌俄羅斯與西方關係全面破裂，但對華府而言，當今最大競爭對手始終是中國。西方近代強權政治，拉幫結派攻擊對手、二元對立非此即彼，都是慣用伎倆。華府過去一年就烏克蘭問題的外交操作，也離不開這套路，一邊以俄國軍事威脅「箍實」西方陣營盟友，一邊將中俄描繪為一伙，渲染一些似是而非的說法。中國外長秦剛早前重申，中俄關係不結盟、不針對第三方，美方則不斷炒作「中方向俄國提供軍事支持」的可能性，製造所謂「中俄軍事聯盟」錯覺。上月中方就俄烏戰事提出「十二點主張」勸和促談，美國大潑冷水；這次習近平訪俄，美方也是將之貼上「撐俄」標籤。

美英這類文宣攻勢，在親西方圈子甚有市場，但西方世界等於「整個國際社會」的時代，早已成為過去。由中東、非洲到拉丁美洲，很多國家都樂見中方就烏克蘭問題勸和促談。巴西總統盧拉形容習近平訪俄是一個好開端，「必須有人開始談論和平，因為美國和歐洲沒有在談論和平」。南非國際關係部長潘多爾亦呼籲以談判結束俄烏戰爭，還明言反對外交霸凌逼其他國家選邊站。俄烏戰爭持續，也許符合美國消耗俄羅斯國力及繼續主導歐洲的戰略目的，但對地緣政治穩定、環球經濟絕無好處，國際社會並非沒有勸和促談聲音，只是有些國家企圖靠聲大蓋掩。

中方「十二點主張」，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、核武用不得、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定、推動戰後重建等。中俄元首聯合聲明有關烏克蘭的段落，內容也是圍繞着「十二點主張」，包括俄方歡迎中方勸和促談等。「十二點主張」屬原則論述，聯合聲明所談的也是一些大原則，未見更多細節或突破，不過話說回來，很多外交調停斡旋工作，通常都是在幕後進行，等到達成協議才公布。中方勸和促談剛剛開始，現階段最重要是營造氛圍，為談判做準備，以為很快有具體和平方案，恐怕不切實際。

美英不斷給中方勸和促談潑冷水，但烏克蘭政府並無附和，又或大力質疑習近平訪俄，總統澤連斯基還表示希望跟中國對談，正等待中方消息。外交調停事前要做好多摸底工作，習近平訪俄剛完，很難估計習澤何時接觸，但烏方顯然無意關上中方斡旋之門。

美歐不斷向烏克蘭提供武器，表面上是援烏抗俄，但基輔不會不知自己成為美方的代理人戰爭棋子，現在是以烏克蘭國土為戰場，不論最終結果為何，很多地方都會淪為廢墟；英國考慮提供帶有毒性的貧鈾彈對付俄軍裝甲車，更反映美英只求挫敗俄軍，不顧貧鈾彈對烏克蘭所造成的深遠污染遺害；當下歐美經濟問題多多，戰後重建援助是多是少，並無保證，就算西方充公俄國資產得來的百億美元計巨款真的交到基輔手中，重建也是漫長過程。烏克蘭獲西方軍援，奪回部分失地並非不可能，但要收復全境卻是談何容易；俄軍方面，冬季重整軍容後，是否就能擊垮烏克蘭，同樣存在疑問。戰局最有可能的發展仍是繼續拉鋸，兩軍戰力損耗巨大，卻達不到軍事勝利目標，屆時自然就要考慮休戰談判。

走向國際舞台中央

中國外交更趨積極

俄烏近月一直為新一輪戰鬥做準備，現階段不會輕言罷手，中方勸和促談，目前所能做的就是提出一些大原則，告訴俄烏兩國中方願意調停，「十二點主張」看似空泛，容許俄烏各自表述及解讀，其實正是為了讓兩國日後同意坐下談判，創造基礎，當俄烏戰至力竭筋疲，願意考慮其他出路時，中方現在所準備的平台，便有機會發揮作用。俄烏戰事衝擊全球，中國一帶一路倡議亦受影響，但有別於歐美，中國並非這場地緣衝突的直接持份者，環顧世界也僅得中國有足夠分量，以非直接持份者姿態，調停這場戰爭。昔日中國外交韜光養晦，但現今中國已成為舉足輕重的國家，無論斡旋沙伊復交還是今次勸和促談，都顯示中國在國際事務中將更為主動積極，站在「建設性中立」（constructive neutrality）的位置，斡旋一些國際紛爭，而不是僅僅作一些立場表態。

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