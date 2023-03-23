社評：三隧分流「由簡入繁」 實際作用有待驗證

不同時段不同收費

設計複雜適應需時

過海塞車廢時失事，除了影響市民，也會增加社會成本。紅隧位置優越，收費最便宜，塞車亦最嚴重，東隧次之。西隧收費最貴，塞車問題比其餘兩隧相對好一些。車主選擇哪條隧道過海，離不開價錢、時間、方便三大考慮。三隧分流的操作，就是一邊提高紅隧東隧收費遏抑使用量，一邊適度下調西隧收費吸納多些過海車流，希望藉此減輕紅東二隧塞車情况，同時又不至於令西隧過度擠塞。

三隧分流研究復研究，討論復討論，隨着西隧專營權今年8月1日屆滿，終於落實有期。根據行會通過的方案，三隧分流將分兩階段實施，8月2日起，紅隧與東隧私家車收費分別增加五成和兩成，一律加至30元，西隧則減至60元，減幅兩成，的士則劃一收費25元，具體安排跟運輸局去年底向立法會提交的文件內容相同。至於次階段「不同時段不同收費」方案，內容則是首度曝光。

次階段方案的核心，在於分開繁忙時段、一般時段及晚間時段，向私家車徵收不同過海費。周一至周六一般上班上學日子，早上7時半至10時14分，以及下午4時半至7時前為繁忙時間，私家車使用紅隧東隧劃一收費40元，西隧則跟首階段一樣，繼續收60元。兩個繁忙時段之間的6小時屬一般時段，三隧劃一收30元；晚上7時開始的晚間時段，三隧收費再下調，劃一收20元。周日及公眾假期，則簡化為日間及夜間時段，前者收25元，後者收20元。小巴及貨車等商用車方面，收費相對簡單，三條過海隧道不分日子，劃一全日固定收50元，的士過海收費則維持25元。次階段方案具體實施日期待定，當局期望今年內配合「易通行」電子系統實施。

「三隧分流」本意是透過市場無形之手，優化三隧使用，為了效益最大化，不同時段不同隧道不同類型車輛有不同收費，方案整體設計難免複雜，政府有責任協助駕駛人士適應，除了做足宣傳，實施初期更要有明確指示，以免駕駛者混淆。不過話說回來，駕駛者為了工作或上下班驅車過海，一般都有特定時間及使用慣性，過了一段日子，總會慢慢習慣。相比之下，更加需要關注的問題，是分流方案能否取得預期效果，以及會否衍生其他亂象。

三隧分流倡議提出之初，西隧使用量偏低。時至今日，西隧繁忙時間使用量已達到98%，雖然未如紅隧東隧般超負荷（使用量分別達到150%及146%），但也接近飽和，能夠分擔的汽車流量，其實未必很多。次階段方案下，西隧繁忙時間收費，未有進一步下調至跟紅隧東隧看齊，相信也是考慮到西隧無法消化更多來自紅隧東隧的車流。政府以漸進方式，讓不同時段之間的收費逐步過渡，相信可以避免車主蓄意放慢行車或超速駕駛趕過海的情况，不過早上及晚上繁忙時段之設定是否合適，仍需透過實踐檢驗。說到底，不同時段收費安排，乃是根據分析模型得出，駕駛者實際應對，跟推算會否有出入，現在很難說得準。

紅隧繁忙時間收費倍增至40元，有多少車主會因此改變駕車習慣，固然是未知數；西隧吸收額外車流後會否嚴重塞車、晚上7時起三隧劃一降價會否導致塞車時間延後，同樣需要實施後再確認。三隧分流方案設計，一定程度建基於駕駛者行為的預期，當中存在不確定性，當局必須密切留意實施情况，根據實際效果，判斷有沒有調整需要。

三隧分流治標難治本

限車渺茫唯有靠北都

過海隧道長期擠塞，背後有兩項結構因素，一是香港城市發展「南重北輕」，每天都有大量車流來往新界新市鎮與港島，二是私家車數目持續急增。興建第四條過海行車隧道「擴大容量」，當然可以分擔三隧部分車流，但如果「南重北輕」格局不改，又不控制私家車數目，塞車問題還是會繼續，只是地點可能稍有不同。三隧分流旨在將現有過海隧道容量用到最盡，僅屬治標措施，若要治本，要麼限制私家車增長，要麼改變「南重北輕」格局，問題是外界完全看不到政府有決心效法新加坡等地做法，控制私家車增長，過海塞車情况，恐怕只能等到10多年後北部都會區和交椅洲人工島建設有成，市民不再集中在港九市區上班，又有新交通幹線貫通港島西與新界西北，才有機會真正改善。

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