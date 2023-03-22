社評：「可加可減」與利潤掛鈎 數字遊戲市民實惠少

港鐵物業利潤納算式

「加多減少」格局恐未變

有別於專營巴士公司加價必須經行政會議審批，港鐵票價調整基本上是「自動波」，根據「可加可減」方程式決定每年如何處理。有關機制於2007年兩鐵合併時引入，根據港鐵與政府的《營運協議》，票價調整機制每5年檢討一次。「可加可價」方程式有3個變量，包括過去一年消費物價指數變幅、運輸業名義工資指數變幅，以及港鐵生產力因素。前兩者相加，減去生產力因素，得出的就是調整幅度。因應「年年加價」等批評，港鐵對上一次票價檢討時，同意在原有方程式之上，額外提供每年0.6個百分點的「特別扣減」，為期5年。另外，加價亦設「封頂」機制。方程式得出的加幅百分點，不得高於家庭住戶每月入息中位數變化，若有超出的部分，可以累積起來，延後再加。

「可加可減」機制一直以來的最大問題，在於以通脹和名義工資作為主要變量，除非經濟嚴重衰退，否則不太可能減價；另外，方程式並無將港鐵利潤納入其中，意味就算港鐵賺大錢，依然能夠以通脹及工資水平上升為由加價。翻看港鐵業績，綜合各項業務收益，不少年頭都賺上過百億元。「可加可減」機制引入後，港鐵票價平均每年加幅接近2%，10多年來只有2021/22年度減價，其餘年份均為凍價或加價，而凍價的年份，又主要集中在新冠疫情時期。近年社會要求改革港鐵「可加可減」機制呼聲高漲，政府與港鐵昨天公布的檢討報告，回應了外界一些關切，但不足之處亦頗為明顯。

今次檢討一個重要改動，是將港鐵最賺錢的物業發展利潤納入方程式中，跟生產力因素這個變量直接掛鈎，根據物業發展利潤多寡，可為方程式帶來0.6至0.8個百分點的扣減。至於之前因為封頂機制而累積下來的約3個百分點延後加幅，港鐵則以特事特辦方式處理，包括變相放棄其中1.2個百分點加幅，餘下部分則延至下年度才實施。另外，港鐵亦同意提高列車事故延誤罰款，每宗事故最高撥款金額由2500萬元上調至4000萬元，有關款項將以車費優惠方式回饋市民。

儘管疫情打擊業務，但去年港鐵純利仍高達98.3億元，原因是有物業發展收益撐起。方程式首度將港鐵物業發展利潤與票價調整掛鈎，具有標誌意義，比起以往只參考通脹及工資決定加價幅度，明顯較為合理和公道；港鐵願意放棄部分延後加幅，未有即時大幅追加，對於疫後民生恢復，也是好事。不過一般市民最關心的，始終是票價實際調整幅度，從這一角度看，新的方程式計算方法，為市民帶來的甜頭其實不多。

根據檢討報告，如果港鐵本地物業發展全年利潤為50億元以下，可扣減0.6個百分點加幅；利潤介乎50億至100億元以下，可扣減0.7個百分點；利潤達100億元或以上，可扣減0.8個百分點。究竟港鐵根據什麼去釐定這一系列數字和準則，未見詳細說明，無論如何，港鐵本地物業發展進帳雖豐，但甚少年頭會高達100億元或以上，意味票價加幅扣減0.8個百分點的機會頗低，一般情况下，就是扣減0.6或0.7個百分點。港鐵不再延續過去5年的0.6個百分點「特別扣減」，一來一回，差不多已抵消了「利潤扣減加幅」的效果。由於方程式中其他變項沒有大改，意味方程式向港鐵利益傾斜的設計，並無根本變化，所謂「可加可減」機制，實際執行起來，可能依舊是「加多減少」。

檢討方向正確步伐小

港鐵社會責任應更大

特區政府公共運輸政策以鐵路為骨幹，港鐵「一鐵獨大」，不僅在市場上佔盡優勢，還得到政府各式各樣的厚待，包括發展車站上蓋物業的龐大收益；相比之下，其他公共交通營運商，很多都在苦苦支撐。港鐵得到那麼多好處，當然要負起符合比例的社會責任。港鐵常強調，作為一間上市公司，要向小股東利益負責，然而政府作為港鐵大股東，絕對有理由要求港鐵多向公眾利益傾斜。這次「可加可減」機制檢討報告，大方向雖然正確，但步伐仍嫌太小，市民受惠有限。當局應該以「港鐵賺得愈多，票價增幅愈小」作為大原則，若年度總利潤超過一定金額，就不准加價，這才是符合公眾利益的適當安排。

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