社評：百年老店瑞信倒下 「暴力救市」不擇手段

瑞信「大到不能倒」

英美緊盯瑞士介入

過去兩周，美國和歐洲銀行界風雲色變，先有矽谷銀行周轉不靈爆煲，多間中小型銀行受壓，全美第14大的第一共和銀行面臨擠提壓力，要靠摩根大通為首的11家銀行合共存入300億美元存款救命；在歐洲，有167年歷史的瑞信，則陷入財政危機，瑞士當局介入，要麼將瑞信國有化，要麼接受國內另一銀行業巨頭瑞銀收購，兩條路擇其一，最終瑞銀瑞信於昨天亞洲開市前，達成收購協議。

瑞信出事既有自身管理不善的問題，亦受歐美央行政策乃至地緣政治所影響。瑞士中立國地位歷史悠久，當地銀行長期以來亦以保障客戶私隱著稱，各國不少富豪巨賈都樂意將錢交給當地銀行打理，瑞信便是以代客管理資產見稱。過去數年，該行一再捲入洗錢、逃稅等醜聞，2021年以來，更先後受貸款機構Greensill Capital倒閉、美國對冲基金Archegos「爆倉」打擊，損手百億計美元。及至去年俄烏開戰後，瑞士站在美國一邊參與制裁，沒收俄羅斯人在當地資產，供烏克蘭重建之用，此舉令一些非西方陣營的客戶，懷疑放在當地的錢是否安全，開始搬走資產；另外，歐美央行加息遏通脹，環球經濟惡化，瑞信全年虧損近80億美元，重組方案不被看好，更加快客戶跳船。單計第四季，撤走資金便超過千億美元。

瑞信早前承認，過去兩年的財務報告程序有「重大缺陷」，究竟這個「財務黑洞」有多大，至今仍是一個謎，之前入股打救瑞信的沙特國家銀行，決定「閂水喉」不會注資救亡，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，只是瘦死的駱駝仍比馬兒大，去年底瑞信資產負債表規模超過5700億美元，是當年雷曼爆煲時的兩倍，跟總資產僅約2000億美元的矽谷銀行相比，更不能相提並論。瑞信「大到不能倒」，一旦爆煲，無人敢保證金融海嘯不會重演。

西方標榜自由市場經濟，然而為防銀行業系統危機爆發，各國政府「暴力」介入，一樣毫不留手。無論是匯控收購注資英國矽谷銀行分支、美國11間銀行聯手拯救第一共和銀行，以及今次瑞銀收購瑞信，全都是幫政府執行「國家任務」。綜合外媒說法，瑞信和瑞銀高層原本都反對收購，一切都是瑞士政府逼迫出來，有報道更提到，「有一個主要國家的政府及一家銀行」向瑞士政府施壓，要求出手救瑞信。

瑞士當局上周五通知美英監管機構，合併兩行是Plan A，但瑞銀關注瑞信投資銀行業務的資產負債表風險，擔心是一個無底洞，僅願以10億美元提出收購，瑞信認為瑞銀出手太低，「損害股東及員工利益」，拒絕有關收購建議。瑞士當局逼迫下，才有現在這個30億美元的收購協議，有美媒便以「奉子成婚」（shotgun wedding）比喻這宗交易，雖然男方不願婚、女方不想嫁，但家長為了收拾殘局大力施壓，雙方只能答允。

千億港元債券變廢紙

國際投資者感覺被騙

收購案公布後，西方財金官員紛表歡迎，雷曼式風暴暫時避過了，但系統風險問題仍然惹人關注。一方面，瑞信這個爛攤子有多爛，尚待弄清，瑞銀收購瑞信後，成為超級巨無霸銀行，「大到不能倒」程度，尤甚於過往，一旦出問題，瑞士當局未必救得了。另一方面，根據這份由瑞士當局促成的收購協議內容，瑞信約170億美元的額外一級資本債券（AT1）價值一夜歸零，對相關債券投資市場以至環球銀行業影響有多深遠，同樣有待觀察。

金融海嘯及歐債危機後，西方各國提高對銀行的資本水平要求，AT1債券正是在此背景下誕生的產品，它是一種獲准計入銀行資本水平的次級債券。一般而言，萬一銀行倒閉，債券投資者的權益會先於股東，但AT1債券卻不然。金融危機下西方多國被轟「救市不救人」，AT1債券的設計，目的就是轉嫁銀行爆煲時所產生的部分虧損風險，避免再要納稅人「硬食」，然而由於多國政府近年都強調「做足監管改革」、「銀行體系健全」，投資者買入AT1債券，大多沒有想過它真的會變成廢紙。

之前西班牙雖有中小型銀行爆煲，導致AT1債券持有者蒙受損失，但規模相對有限，可是今次瑞信AT1債券價值歸零，金額龐大，相信不少機構投資者都要作大額撥備。最令投資者氣憤是這邊廂瑞士當局要他們「輸光輸淨」，那邊廂瑞信員工據報繼續獲發獎金，持股者也不用蝕光。目前AT1市場整體規模達2750億美元，經此一役，投資者感覺被騙，對AT1債券信心必定大打折扣，銀行未來難再靠發AT1債券迅速填充資本，全球融資成本亦可能被推高。西方自由經濟市場學所講的尊重市場、尊重私人產權等等，全是太平盛世時的「劇目」，一旦危機來臨，各國自救以鄰為壑，什麼事情都做得出，今次瑞信不過是其中一例，更不會是最後一次。

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