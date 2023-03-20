社評：非法侵略伊拉克20周年 美國不知反省變本加厲

急於打擊911元兇亂定目標

先發制人手段從此奉為圭臬

2001年911事件，是美國自二戰之後第一次在本土遭受外來襲擊，2991人死亡，紐約地標雙子星大樓倒塌，華盛頓國防大廈被撞擊，這對美國來說，是奇恥大辱。時任美國總統布殊9天後宣布，要對恐怖主義開戰，他接收的情報顯示，伊拉克總統薩達姆與伊斯蘭極端組織蓋達長期密切聯繫。布殊聲言，要對製造911的肇事者展開先發制人的打擊，這個說法後被稱之為「布殊宣言」。自此，美國開始部署打擊伊拉克的行動。

軍事行動一般都以輿論戰開路，布殊在2002年國情咨文上拋出一個「邪惡軸心」的說法，將朝鮮、伊朗和伊拉克以一條「邪惡線」連成一片。同時積極尋求盟國支持，北大西洋公約組織成員國當中，英國甘當美國馬前卒，但法國和德國都極力反對向伊拉克動武，提出應該以外交手段解決爭端。在聯合國，美國的動議也未獲通過，最後的妥協是，授權檢查伊拉克，調查其是否擁有核武，若伊拉克不同意，將要承擔嚴重後果。安理會常任理事國法國和俄羅斯聲明，所謂嚴重後果，不包括對伊拉克動武並推翻伊拉克政府，即聯合國1441號決議。

美國對於聯合國的決議，並不看在眼內，一方面美國國會在2002年10月通過《伊拉克議案》，授權總統在需要時可採取任何手段對付伊拉克。美國也在積極動員盟友支持，展開伊拉克開戰的部署。布殊2003年1月底發表國情咨文，表示伊拉克擁有生物武器實驗室。

雖然聯合國原子能機構經過縝密調查，2003年2月宣布沒有發現伊拉克擁有核武，但美國和英國分別於3月17和18日在國會尋求支持開戰決定時，均指伊拉克擁有大殺傷力武器。其實，此時美軍和英軍的戰艦已經在伊拉克近海駐紮，戰艦上的轟炸機已經裝上炮彈，瞄準巴格達的導彈炮衣已經揭開，準備殺入伊拉克的十幾萬名陸軍已經在擦槍，就等待布殊3月19日的一聲令下。

國際輿論就美國對伊拉克開戰的舉動，在羅馬有過百萬人集會抗議，全球多個地方也有大規模示威，異口同聲反對。

美國一意孤行發動一場不義之戰，沒有獲得聯合國授權，多個盟友公開反對，即使聯合國公開調查結果顯示伊拉克並不擁有核武，美國政府還堅稱伊拉克擁有大殺傷力武器。目的只有一個，是要向全球證明，美國霸權地位不容挑戰，任何藐視這個地位的國家，都會遭到先發制人的軍事行動「制裁」。

美國天下第一不容挑戰

動武解決對手不受制約

事後證明，伊拉克確實並不擁有大殺傷力武器，而且911的元兇匿藏在巴基斯坦，而非伊拉克。雖然如此，並沒有改變美國的一貫做法。美國仍然在執行「布殊宣言」，採取先發制人的手段，對付任何挑戰美國霸權地位的國家。總統拜登去年10月發表美國安全策略時表示，不能被那些與美國願景不一致的國家，將美國的未來置於脆弱地位。而與美國爭奪未來國際地位的國家，中國是頭號敵人，俄羅斯居次。

美國雖然還沒有公開宣布要對其頭號或二號敵人發動戰爭，但不停採取軍事行動，在南海攪局，又在組織各種針對中國的同盟，如美英澳的三國聯盟、美日印澳的四國安全對話機制，而在科技和貿易上抵制中國的做法，層出不窮。對付俄羅斯，除各種制裁行動外，還出錢出武器，將烏克蘭戰爭無限期打下去。

美國的霸權地位受到挑戰，並不取決於有何實際行動，而是完全任憑美國的見解，一如美國對伊拉克開戰，只為說明自身實力有多強。可怕的是，美國朝野對此十分一致，20年前國會通過授權總統對伊拉克動武，而今執政與反對兩黨認為中國崛起已經成為美國頭號敵人。而令國際社會不安的是，美國擁有全球最強大的軍事實力，而使用武力的制約因素不起作用。

美國參眾兩院準備提案，收回對總統宣戰的授權，是否能夠獲得通過，拭目以待，但問題是，美國當年能夠製造一個天大的謊言，說伊拉克擁有大殺傷力武器，一度瞞天過海，難保今後又可以羅列「真憑實據」的情報，說某個國家擁有足以威脅美國國家安全的手段，照樣可以授權總統先發制人對別國動武。美國需要檢討的，不止是20年前的錯誤，而是要不惜一切保存「美國天下第一」地位的思維。

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