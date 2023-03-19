社評：金融風暴蔓延歐美 惡性循環必須警惕

成立於1856年的瑞信（Credit Suisse），是全球第五大財團，瑞士第二大銀行，其業務遍佈全球，到2022年底，它的資產約為5800億美元，是矽谷銀行規模的兩倍多，僅香港分行資產就近1400億港元。上周三其股價的暴跌，拖累歐洲銀行業指數驟降7%，法國巴黎銀行、德意志銀行、德國商業銀行、法國興業銀行及意大利聯合信貸等歐洲大型銀行股價，跌幅都在兩位數上下。儘管瑞士央行仿效美國救矽谷銀行（SVB）做法，向瑞信提供500億瑞士法郎（約4235億港元）的借貸，但瑞信與全球金融體系的融合程度，遠較矽谷銀行為大，其爆煲影響，令人們愈來愈擔心全球銀行業的穩定性。

美歐激進加息釀禍

凍俄資產瑞士倒米

美歐當局雖然信誓旦旦銀行體系健康穩健，但人們仍然憂心忡忡，美國地區銀行的擠提與瑞信客戶的流失，是這種憂心的真實反映。而美歐央行的激進加息，是導致這一波銀行風波的間接誘因。美國財長耶倫就表示，矽谷銀行為滿足流動性需求，不得不出售未到期資產（指債券）。瑞信與矽谷銀行一樣，都持有大量債券，資產充裕度本應不成問題，但就因為利率急升，債券價值遽貶，出售又造成巨虧，才出現財困。

信心比黃金更可貴，去年全年，有逾1200億瑞郎（約合1299億美元）資金流出瑞信，其中1100億瑞郎在第四季流失，充分反映瑞信已失去客戶的信任，它的爆煲給以金融業為主的瑞士經濟蒙上陰影。在2020年，瑞士的銀行業資產約是該國年度GDP的5倍，亦為美國的銀行業資產5倍，可謂富可敵國。憑藉永久中立國品牌，瑞士的銀行一向以安全可靠、替客戶保密著稱，但去年俄烏戰爭爆發後，瑞士摒棄中立國立場，加入對俄制裁，一度凍結俄羅斯個人與公司在瑞士各銀行的資產，僅瑞信一家就凍結了逾190億美元俄羅斯資產。自那以後，資金就開始流出瑞士的銀行體系，瑞信的「失血」亦可謂求仁得仁。據報，瑞士其他規模較小的銀行，同樣面臨財務困境。

面對這一波銀行爆煲，美國聯儲局與歐洲央行似有默契，即只要有銀行出事就會介入，可以允許銀行倒閉，但不能讓其牽連別人。而介入方法，就是靠「銀行定期融資計劃」（BTFP），本質上是允許銀行用自身垃圾資產換取短期貸款。據報美聯儲局計劃最多使用接近2萬億美元，相當於除華爾街五大銀行以外，美國銀行業持有的全部債券票面金額。截至上周三（15日）的一周內，已透過貼現窗借出1530億美元，打破2008年金融海嘯時的1110億美元紀錄。

這種方法雖說不用納稅人出錢，但卻等於變相買債「放水」，與壓抑通脹目標背道而馳。歐洲央行上周按計劃加息半厘，似乎不為瑞信危機所動，行長拉加德聲稱，「金融市場穩定與物價穩定同等重要」，不會在兩者之間取捨，未知她魚與熊掌如何兼得。惟市場對於美國聯儲局的加息預期已大降，而美歐的通脹現仍在6%至8%之間，稍有放鬆，隨時又重回雙位數。這種加息導致爆煲，為挽救金融體系，被迫再買債，再升高通脹，於是再加息，如此反覆，經濟或陷入惡性循環。

替銀行填氹變放水

新興經濟體或遭殃

全球金融體系已趨一體化，任何一地的金融風險都可能產生蝴蝶效應，例如，瑞典最大養老基金Alecta近日承認，該基金在包括矽谷銀行在內3間美國地區銀行的投資出現虧損，在瑞典引起軒然大波，成為矽谷銀行危機波及歐洲的「第一滴血」。耶倫日前亦向國會承認，「感覺有嚴重的蔓延風險」。

金融危機不止在歐美相互傳染，亦可能向亞洲新興經濟體蔓延。歷史上美元加息潮，往往伴隨國際資本流動的混亂，1983年在南美洲，1988年在日本，都造成經濟衰退。去年以來美元激進加息，已經令斯里蘭卡、土耳其和巴基斯坦相繼出現債務危機。未來一些金融脆弱的國家，特別是中國「一帶一路」的伙伴國家，亦可能會受殃及，對此中國必須高度警覺，做好預案，防止金融風暴重演。

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