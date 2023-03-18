社評：融入國家發展大局 中央強化對港領導

全面管治權頂層建設

中央港澳辦標誌升格

北京「兩會」上周六閉幕，有關港澳事務的機構改革，日前正式公布。新設立的中央港澳辦，直屬於黨中央，但同時保留國務院港澳辦的牌子，原港澳辦的編制會全部轉到新的辦公室。有關做法在內地稱為「一個單位，兩個牌子」，具體而言，就是指機構有兩個名稱，根據工作需要，以不同的名義，對外使用相應的名稱，例如中共中央宣傳部加掛國務院新聞辦公室牌子，中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室（國台辦），同樣屬於一個機構兩個牌子。根據中共中央和國務院的公布，中央港澳辦將承擔「在貫徹一國兩制方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面」的調研、統籌、協調及督促落實職責。

港人對內地黨政系統認識不深，對於「一個單位，兩個牌子」這類安排更覺陌生，然而對香港而言，中央港澳辦的設立，無疑是一次影響重大的中央機構改革。內地制度「以黨領政」，港澳事務最高決策權當然在中共中央，由中央政治局常委領導的港澳工作領導小組，近年扮演了重要角色。相比之下，國務院港澳辦作為行政機關，主要負責執行。新架構是中央加強對港澳工作統一和集中領導的重要一步，人事安排與具體運作方式有待觀察，無論如何，名正言順以黨中央身分處理港澳工作，在架構上是一次重大升格，反映中央將港澳事務的重要性，提升至一個新高度。

中央近年一再強調，中央全面管治權與特區高度自治權有機結合，今次機構改革，標誌全面管治權方面的頂層建築大致完成。當然，很多港人最關心的，仍是特區高度自治權這方面。這幾年香港形勢劇變，已不可能回到反修例風暴之前，中央也不會容許香港成為外部勢力興波作浪的根據地。全面管治權與高度自治權，本身便隱含上下從屬關係，不過「直屬」跟「直轄」是不同概念，前者是上下權力關係的陳述，後者是管理關係的陳述。中央港澳辦直屬黨中央，職責包括督促特區政府保障民生福祉，但這跟「代治代理」並無必然關係。「兩會」期間，中央一再強調堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，「重視發揮港澳獨特優勢和特點」，凡此種種皆可視為中央所派的定心丸。

世界百年不遇變局，一方面，大國博弈愈發激烈，另一方面，國家發展進入新時期，致力推進中國式現代化。對中央而言，強化對港領導，有助進一步確保香港不會成為國家安全的「軟肋」，同時也有利於香港加快融入國家發展大局，為民族復興出力。新中國成立以來，「長期打算、充分利用」一直是內地當局對香港的大方針。改革開放初期，香港發揮了帶動內地經濟發展的重要作用；時至今日，內地已成為全球第二大經濟體，廣州與深圳的GDP也超過了香港，但在國家發展新時期，香港依然有一些獨特優勢，可以貢獻國家。國家主席習近平在兩會表示，「推進強國建設，離不開港澳繁榮穩定」，有關說話應該放在這一框架下理解，港澳繁榮穩定並非國家能否強大的先決條件，而是強國建設過程，不會容許港澳虛弱並遭邊緣化。

一國兩制在港實踐，過去很多港人都將「兩制」視為區隔，但在國家發展新時期，中央更加看重香港「兩制」如何貢獻國家。去年習近平七一重要講話，強調「必須保持香港獨特地位和優勢」，還具體談到「保持（香港）普通法制度」；兩會期間，中央政治局常委王滬寧、中聯辦主任鄭雁雄等也分別表示，香港要更好地發揮一國兩制獨特優勢，支持香港走國際化道路、保持與發達國家法治體系及市場體系相銜接。簡言之，「兩制」不僅是香港需要，也符合國家發展利益。

推動金融創科發展

發揮所長服務國家

十四五規劃提出香港「八大中心」新定位，當中以國際金融中心及國際創科中心，對國家高質量發展作用最大；對香港而言，落實「八大中心」定位、參與大灣區建設，也是不容錯過的發展機遇。中央港澳辦成立後，中央可以更有效調動資源及運用政策，破除港澳融入國家發展大局的各種障礙及條條框框，讓香港與國家的發展戰略「無縫對接」。最近行政長官率領多名局長訪京，與多個部門一把手會晤，對於促進香港融入國家發展大局，具有積極意義。香港要發揮自身所長，服務國家所需，未來有很多實事要辦，特區政府需要加倍努力。

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