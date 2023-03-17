社評：機場混亂旅客受罪 資訊發放透明不足

重振航空樞紐關鍵期

混亂事故不利省招牌

本港航空業冰封3年，最近終於重現生機。根據旅發局初步數字，上月訪港旅客約為146萬人次，按月增加兩倍，更是2020年2月以來單月訪港旅客人次首度突破百萬。國泰航空亦表示，上月載客量約為111.5萬人次，按年大升近35倍。機場由疫下冷冷清清，變得熱鬧起來，象徵航空業逐步復常，可是昨天早上機場擠滿人群的情况，卻不是什麼好消息。很多準備出境的市民及旅客，來到機場才發現原來出了狀况，登機櫃位大排長龍。有乘客表示清晨6時抵達離境大堂，原有登記櫃位未能運作，排隊約一個小時後，又要轉到其他櫃位辦手續，現場職員解釋是「電腦故障」。有乘客則表示，由於未能及時辦好手續，趕不及上機，只好急急重新安排機位出發。

根據機管局昨晚最新說法，是次機場混亂，原因是工作人員凌晨做定期網絡系統測試期間，發現系統出現異常，電腦信號不穩，為穩妥起見，決定早上6時重新啟動系統，機場南面離境大堂（南場）A至E登機櫃位無法如常運作。機管局人員早上7時15分左右找出問題原因，並於8時開始陸續恢復櫃位登機系統，惟因遇上早上航班出發高峰期，導致旅客「需要等一段時間」，局方為造成旅客不便致歉。

機管局昨早提到，機場登記系統9時15分已全面恢復正常運作，然而因為系統故障而聚集的人龍，還要再過好一會才得以疏導，換言之，事故對旅客造成的影響，前後至少4小時。局方聲稱只有5班離港航班受事故影響，延遲起飛不多於30分鐘，但那只是截至早上8時開始恢復運作時的數字，若按本報統計，由凌晨5時許至9時15分，有12班機延遲超過30分鐘。

香港國際機場1998年投入服務，除了「搬家」初期大亂，甚少因為系統故障出亂子。昨天機場混亂情况，雖未至於災難級，但數以千計出境旅客受影響，也是不爭事實。旅客們遲遲未能辦理登機手續，只能乾着急，心情忐忑並不好受；轉機客需要「機駁機」，任何延誤甚或錯過登機，隨時要蒙受金錢及時間損失。香港疫下封關多時，航空樞紐地位失色不少。航空評級公司Skytrax最新公布的2022/23年度最佳機場排名，新加坡樟宜機場奪冠，香港國際機場則下跌13位，排名33，與疫前位列第6相差甚遠。雖然最近機場出入境人次均見顯著反彈，但也不過是疫前三成多水平，仍須加倍努力，現在正是關鍵時期，機場混亂會影響旅客及外界觀感，不利香港重新刷亮國際航空樞紐這招牌，類似今次的事故，絕對不能再發生。

醫局機局相繼捱批

資訊發放須更透明

機場等重要基建，一般而言都有後備系統，確保主系統一旦出事，也可以繼續運作。機管局亦稱，昨天凌晨所做的定期系統測試，目的正是測試當系統一個「交換器」（switch）不能運作時，第2個交換器能否隨即「接力」。根據局方所言，測試證明交換器「交接」正常，云云，可是從結果來看，昨天清晨就是出現了兩個多小時混亂狀態，南場A至E登機櫃位運作不了，這肯定是不應該出現的狀况。局方有責任解釋清楚，更要汲取教訓，避免再有同類事故。

另外，機管局的資訊發放工作，亦有檢討必要。機管局強調，清晨5時45分知悉問題，約6時啟動預案，通知所有航空公司，以及安排旅客使用北面離境大堂（北場）及其他登記行段，設法減少影響。不過另一邊廂，很多受影響旅客均表示，他們早上抵達機場後，只見人山人海，局方未有任何公布。直至早上10時，局方才首度公開交代；及至晚上進一步交代詳情，局方也只是選擇跟個別媒體說明，而非召開記者會公告天下。

任何涉及公眾的重要服務，一旦出現了不尋常情况，都應該盡快廣發信息，讓服務使用者及早打算，又或至少有心理準備；等到旅客來到機場，四處探問才知系統故障要排長龍，肯定不是理想安排。由公院墜物到今次機場混亂事件，醫管局和機管局的資訊發放表現皆惹批評，其他公營機構和政府部門，需要引以為鑑。

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