社評：矽谷銀行爆煲掀波瀾 匯控收購為英國利益

美銀行經營環境惡化

危機會否擴大須觀察

矽谷銀行客戶主要是科技、初創及風險投資公司，去年底總資產約2090億美元，存款總額約1757億美元，是全美第16大銀行。矽谷銀行爆煲，之前並無明顯徵兆，來得又快又突然，上周中傳出巨額虧損需要集資後，股價開始急瀉，由於資不抵債，周五遭監管部門下令關閉，成為2008年金融海嘯後美國最大宗銀行倒閉事件。

矽谷銀行倒閉，跟近兩年美國貨幣政策逆轉有密切關係。金融海嘯後，聯儲局量化寬鬆「印鈔」托市，矽谷初創企業受惠於超低息環境，借貸並無多少難度，及至2020年疫情爆發，聯儲局更猛力向市場「泵水」，單計2021年，矽谷初創企業便取得3300億美元融資，當中不少錢都存入了銀行。2021年中，美國疫下重開，聯儲局最初低估隨之而來的通脹壓力，去年3月才開始急步加息，矽谷初創開始「手緊」，要從戶口不斷提款應付各類開支；另一邊廂，矽谷銀行之前把大量客戶存款，投資於美國政府長債，以為這是穩陣做法，惟息口急升令美債大跌，銀行資產價值急貶，當客戶得悉矽谷銀行有集資壓力後，更加急於從戶口提款，銀行不堪擠提，終以倒閉收場。

2008年金融海嘯，導火線是大型投行雷曼倒閉。事後美國監管當局將焦點放在一眾「大到不能倒」的銀行，對於中小型銀行，跟進未算很緊，直至矽谷銀行爆煲，才如夢初醒。面向加密貨幣行業的Silvergate銀行上周初倒閉，矽谷銀行爆煲更重擊市場信心，多間中小型銀行受壓：Signature Bank作為虛擬貨幣行業主要銀行，資產規模逾千億美元，一天內面對數十億美元擠提，無力應付，結果步上矽谷銀行後塵，遭當局接管，成為金融海嘯後第二大銀行倒閉事件；第一共和銀行及時得到聯儲局數百億美元注資，聲稱有能力滿足所有存戶要求，但股價仍一度暴跌六成。

矽谷銀行出事，問題核心在於流動性不足無法應付擠提，美國當局應對危機的策略，就是一邊接管出事銀行，一邊保證存戶可以取回存款，以免擠提壓垮銀行。有關做法對於穩定人心，雖有一定作用，然而說危機解除，恐怕為時尚早。說到底，跟矽谷銀行有相似操作的中小型銀行，究竟有多少間，仍是一個謎。因應美國一周內有3間銀行倒閉，評級機構穆迪昨晚將美國銀行體系的展望由穩定轉為負面，以「反映經營環境的急速惡化」；著名對冲基金經理Bill Ackman更警告，雖有聯儲局出手，但可能還有更多銀行會倒閉。就算幾間「大到不能倒」的銀行繼續屹立，倘若愈來愈多中小型銀行爆煲，美國民眾對銀行體系的信心，無可避免會因而動搖。

倫敦照顧創科企業

匯控收購「服務國家」

矽谷銀行在美國以外有不少業務，驚傳爆煲後，其英國子公司亦面臨破產。英倫銀行與英國財政部協商介入，匯控周一發出通告，宣布以1英鎊的象徵式代價，收購英國矽谷銀行。匯控總裁聲稱，這次收購有助加強該行服務初創等快速增長企業的能力，惟並未交代更多資料，當時已有分析關注，象徵式作價可能反映英國矽谷銀行存在其他問題，事實亦證明有關推測正確。大半天後，外媒披露，匯控與投資者舉行電話會議，表示要給英國矽谷銀行注資，以維持其業務運作如常，金額估計至少要20億英鎊（190億港元）。誠然，相對於匯控市值逾萬億港元，190億元算不上什麼，但匯控股價昨天顯著下挫，卻很能說明投資者的看法。

英國矽谷銀行跟當地很多創科企業有業務往來，一旦倒閉會打擊當地科技產業，並有可能增加英國小型銀行的流動性風險。英國財相侯偉俊明言，促成出售英國矽谷銀行交易，是要實現英國政府「照顧當地科技產業的承諾」，外媒還披露，有其他財團出價比匯控高，但當局考慮後認為匯控是較穩定的買家。匯控標榜植根香港和亞洲，但說到最後還是一間英資銀行，這次收購英國矽谷銀行，匯控強調具有「戰略意義」，但摩根大通分析報告卻直指，看不到匯控與矽谷銀行有明顯協同效應，收購行動說白了就是為英國國家利益服務。這是一個不能不在意的政治現實。

美國接連有銀行倒閉，投資者猜測聯儲局快將停止加息，不排除息口再加多四分之一厘後便見頂，並於稍後開始減息。近半年美國通脹雖見放緩，但相對仍屬偏高水平。聯儲局短期內叫停加息，通脹會否復熾，惹人關注。聯儲局既要遏抑通脹，又要支持經濟增長、確保銀行體系穩定，只是顧此容易失彼，未來息口政策，會否頻頻在這兩個目標之間搖擺、兩頭不到岸，需要密切留意。

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