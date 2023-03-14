社評：楊紫瓊封后未忘香港 本地影業重生要圖強

美奧斯卡首位亞裔影后

見證香港世界影業變遷

楊紫瓊從影近40年，由馬來西亞選美冠軍到香港武打女星，再成為荷李活知名女星，最終在美國奧斯卡封后，寫下歷史一頁，她的演藝生涯，本身就是非常勵志的故事。楊紫瓊拍過很多電影，但之前從未得過最佳女主角或女配角榮譽，她憶述在港從影歲月，還提到曾被同行批評演技無進步，這次封后無疑肯定了楊紫瓊的演技及多年努力；演藝界兩性不平等，比起影帝級演員年逾六旬一樣可獲片商青睞，女演員年華老去，當女主角機會也愈來愈少，楊紫瓊亦稱，近年不少圈中人認為她應該退休。她在花甲之年封后，相信亦為很多年長女影星吐了一口烏氣。

1990年代尾，楊紫瓊進軍荷李活，她和周潤發有份主演的電影《卧虎藏龍》，亦曾得過美國奧斯卡最佳外語片。當年荷李活就是世界電影業的中心，人人都希望進軍荷李活，《卧》片得獎被譽「華人之光」。20多年過去，世局劇變，影業亦然。荷李活電影在世界雖仍佔領導地位，但已不再那麼一面倒。在亞洲，中日韓電影業不斷壯大，也有很多香港電影人選擇到內地發展；在美國，疫前已有評論關注荷李活創意減弱走下坡，2020年疫情爆發重挫美國電影業，中國還連續兩年取代美國，成為全球票房收入最高的電影市場。若說當年《卧》片見證全球化下亞洲華人影藝精英將中國文化元素帶到荷李活，《奇》片本質就是一套有關美國亞裔的美國電影。楊紫瓊封后與《奇》片的成功，需要放在這一背景下看待。

這幾年中美鬥爭激烈，美國輿論視華為敵。這次楊紫瓊封后，美媒多稱呼她為「首位亞裔影后」，甚少突出其華人身分。當然，《奇》片成功對美國亞裔而言確是突破，楊紫瓊得獎致辭亦提到，希望為亞洲女演員打破荷李活「無形玻璃天花板」，讓未來奧斯卡出現更多亞裔面孔。不過話說回來，歷年美國奧斯卡雖偶有一些噱頭十足兼「政治正確」的大獎得主，但話題冷卻後還是一切照舊。2002年，黑人女演員荷爾巴莉美國奧斯卡封后，當年也有很多「黑人打破玻璃天花板」一類美言。20年過後，荷爾巴利卻說，封后並無帶來什麼改變。《奇》片和楊紫瓊取得的佳績，可以推動到多少轉變，還得走着瞧。

楊紫瓊在香港展開演藝事業，她得獎致辭時，亦有提及香港，「讓我可以站在你們肩上」，走到現在這一步。特區政府文體局長恭賀楊紫瓊，形容她獲獎實至名歸，同時亦「彰顯香港演員和香港電影圈的實力」。楊紫瓊感言提及香港，反映她是念舊情的人，惟無可否認的是，她來港拍戲時的港產片黃金年代，早已一去不返，若說「彰顯實力」，予人感覺更多是「過去式」。

1980、90年代，香港電影界人才輩出，經典作品數之不盡，風靡華人世界，就連日韓等地也有不少粉絲。當年香港作為亞洲其中一個影視流行文化中心，吸引到各方各面人才來港發展，楊紫瓊不過是其中之一，然而踏入21世紀，當鄰近地區不斷發展流行文化產業，香港電影業卻停滯不前，逐漸被邊緣化，特區政府支援杯水車薪，本地電影業競爭力不斷下降，匯聚人才能力亦大不如前。近年香港經歷巨變，流行文化產業這兩年有起色，某程度是靠本土情懷撐起，若要進一步壯大，重拾昔日亞洲夢工廠的光輝，必須提升綜合實力。特區政府要有長遠且積極的流行文化產業政策，倘若支援電影業的措施，仍停留在讓多些電影人有工開、出錢支持一下電影拍攝，很難有重大突破。

彰顯昔日港影圈輝煌

放眼未來提升競爭力

今屆美國奧斯卡，韓國導演朴贊郁執導、香港女演員湯唯有份主演的《分手的決心》無緣問鼎任何獎項，就連一些西方電影人也為《分》片感到不值，惟正如英國版《君子雜誌》主編Alex Bilmes所言，美國奧斯卡從來不是為表揚每年美國或全球最優秀電影而設，更大程度是為了幫荷李活主流電影向全球促銷，2020年韓國《上流寄生族》奪最佳電影，乃是異數中之異數。美國奧斯卡頒獎禮之前一天，《第十六屆亞洲電影大獎》在香港舉行，《分》片連奪3獎取得佳績，湯唯封后，梁朝偉則憑《風再起時》封帝。亞洲電影有能力自成一家，毋須仰人鼻息，香港電影業奮發圖強，依然有希望重拾輝煌。

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