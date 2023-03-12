社評：中國促沙伊復交 彰顯大國影響力

作為伊斯蘭教遜尼與什葉兩大教派的代表國家，沙特與伊朗關係長期不睦。2016年，沙特處死該國知名什葉派教士後，引發伊朗乃至全球什葉派穆斯林不滿，沙特駐德黑蘭大使館遭到圍攻，導致兩國斷交。2019年沙特曾指摘伊朗對其石油設施發動導彈和無人機襲擊，並在波斯灣襲擊其油輪，惟伊朗否認。近年伊朗支持的反政府胡塞武裝（Houthi movement）在也門內戰中漸佔上風，沙特組建聯軍介入後，胡塞民兵常越界對沙特等國發動導彈和無人機襲擊，戰火去年還曾波及阿聯酋。沙伊矛盾除教派衝突及爭奪波斯灣主導權外，美國從中挑撥亦是重要原因，美國利用伊朗核問題對其極限制裁，又拉攏沙特等海灣國家圍堵伊朗。在黎巴嫩、敘利亞、利比亞等中東熱點地區，都有沙伊角逐的背景，而沙伊矛盾，更是美國和以色列左右中東格局的一大槓桿。

兩國恩怨錯綜複雜

斡旋難度堪比以巴

沙伊矛盾令兩國都深受其害，伊朗長期與海灣國家敵對，在美國制裁下更形孤立；沙特則深陷也門內戰泥沼，近年在與美國周旋時更乏迴旋空間，而以色列近年在巴勒斯坦問題上步步進逼，美方卻一味偏袒，令沙特等海灣阿拉伯國家都深感不滿。在伊拉克和阿曼等國的撮合下，沙伊兩國曾有過多次談判，但一直沒有突破。去年11月最後一次在伊拉克談判後，沙特曾稱與伊朗的對話時代已告結束，去年12月伊朗國內發生因女子頭巾事件的抗議風潮時，德黑蘭還指摘沙特在幕後支持。

由此可見，沙伊之間的恩怨情仇錯綜複雜，斡旋難度堪比以巴衝突。中國調解沙伊矛盾的內情尚未見披露，但中國近年在中東的外交漸趨活躍卻是有迹可循。去年12月，國家主席習近平訪問沙特，並參加首屆中國與阿拉伯國家峰會、中國與海灣合作委員會峰會，其間中阿企業簽署34項投資協議，價值近300億美元。今年2月，伊朗總統萊希又國事訪問中國。沙伊兩國都支持並參與了「一帶一路」倡議，並都有意加入中國主導的上海合作組織與金磚組織，令中國成為同受兩國信任的唯一大國，也是兩國打破不在伊斯蘭世界以外談判的戒律，將和解地點選在北京的原因。兩國代表在簽署協議後致詞中，都感謝習近平主席的倡議，更祝賀他當日再度連任。

過去中國在中東的外交活動，以促進經貿關係為主，對區內複雜的政治衝突避之則吉，一來不願招惹麻煩，怕泥足深陷，二來自身實力不足，怕力有未逮。今次成功斡旋沙伊矛盾，與多年來在中東海灣地區的外交佈局有關，亦與國家外交、經濟乃至軍事實力的提升有很大關係。新冠疫情和俄烏戰爭令世界轉變，愈來愈多發展中國家意識到，發展經濟所需的一切：大手筆投資、基建能力、物美價廉的商品、敢於消費的遊客和不干涉內政的援助，中國全都可以提供。中國現在不僅是中東油氣資源的大買家，亦是區內貿易、基建的主要參與者，更向多國出售軍備，標誌中國既可提供經濟發展機遇，亦可提供政治安全保障。

對於中方今次成功的調解外交行動，各方反應正面，阿拉伯國家多表歡迎，聯合國秘書長古特雷斯亦感謝中方貢獻；美方表示「歡迎」之餘，強調沙特有向美方通報談判；近月，中東地緣政治已出現變動苗頭，如沙特罕有地向伊朗支持的敘利亞，伸出地震救災援手。新的沙特—胡塞民兵停火延期協議即將簽署，預料還可能簽署全面和平協議。以色列反應最為焦慮，反對黨稱沙伊和解是以政府建立反伊朗同盟努力的全面失敗，對國內司法改革正遭遇強烈反對的內塔尼亞胡政府來說，是屋漏偏逢連夜雨。

成功斡旋示範案例

利未來國際調解院

不過，「做媒婆唔包生仔」，中國今次雖然為沙伊兩國成功牽線，但兩國關係未來發展仍有變數。正如外長秦剛所言，中國完全尊重中東國家主人翁地位，不會去填補所謂「真空」，也不搞排他小圈子。所以，中方既要勸和斡旋，又不應大包大攬。無論如何，中國在提出對俄烏和談的12點立場之後，成功促成沙伊復交，反映出中國的國際影響力明顯提高，亦向世人展示了中方調解國際糾紛的能力，這對於國家發起正在香港籌建的國際調解院，也樹立了一個生動的示範案例。

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