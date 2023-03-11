社評：習近平三任國家主席 新領導班子任重道遠

對內深化改革

對外與美周旋

去年中共二十大決定未來5年黨的人事安排，今年則輪到國家領導班子換屆改組。這次全國人大會議其中一項主要任務，就是選出新一屆國家機構領導人員，觀乎當選領導人名單，均屬預期之內，既無黑馬亦無爆冷。中共二十大將「兩個確立」，即確立習近平黨中央核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義思想指導地位，寫入黨章，習近平連任國家主席及國家中央軍委主席，可說毫無懸念。韓正出任國家副主席、趙樂際出任全國人大委員長、王滬寧當選全國政協主席等，亦在預期之內，兼且同樣是全票當選。國務院總理人選今天將公布，且看是否一如外界所料，由中共中央政治局常委李強接任。

新中國成立以來，國家主席一職，過去從未有人出任多過兩屆，習近平是第一人。2018年全國人大通過修憲，取消國家主席任期限制，為習近平破天荒第三度出任國家主席鋪平道路，西方媒體普遍以批判角度看待，不過話說回來，很多奉行議會制和政黨政治的國家，總理、首相一類職位，實際亦無明確任期限制；單論邏輯，不設任期限制，亦不必然等於終身制，爭議的核心，始終是兩套意識形態及政治體制之爭。周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時，「國家主席會否變成終身制」，現階段是信與不信的問題，歷史最終自有答案。撇開意識形態討論，從政治現實主義角度看，由習近平領導新班子展開第三任期，對於應付未來5年複雜挑戰，確有一些好處。

中共「兩個百年」目標，第一個目標（全面建成小康社會）已實現，第二個目標，即本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國，現在剛剛起步。新班子肩負開局重任，未來5年工作，就是全力朝「2035年基本實現社會主義現代化」這一中期目標挺進，然而這絕非坦途。放眼世界，一個發展中國家要蛻變成為發達國家，其實非常困難，經濟起飛階段形成的既得利益及陋習歪風，往往成為進一步改革的阻力，結果是國家跌進「中等收入陷阱」。過去10年，國家朝政治集權化方向走，惹來不少議論，但現階段深化改革，改革者又確實需要權力「開山劈石」克服障礙。隨着國家發展進入新時期，新領導班子對內短期任務是催谷疫後復蘇，長遠則要大幅提升科技、金融等各方面實力，避免再被外國「卡脖子」；對外方面，則要力抗美國有增無減的遏制與圍堵。

新班子默契足利穩定

進取改革力度要精準

國情複雜世局險惡，習近平繼續身兼黨政軍最高職位，最明顯的作用是確保政治穩定；新班子以習近平為核心，有助維持政策連貫性，近年與美國鬥爭所累積的經驗，亦可繼續派上用場。新班子成員各有專長，亦有足夠政治歷練，多人都被視為習近平親信，以現年69歲的韓正為例，早於上海工作時期便與習近平搭檔，2018年擔任第一副總理，還兼任國家推進一帶一路建設工作領導小組組長，積累豐富對外工作經驗，另外他在過去5年也是中央港澳工作領導小組組長，見證港局變化。這次他接任國家副主席，相信將跟前任的王岐山一樣，協助習近平處理外事工作。從組班及管治角度，重用熟悉的幹部，默契較佳，如臂使指，亦可確保運作暢順。

當然，世事總有兩面，有利亦往往有弊。外界關注新班子太過「同聲同氣」，會否不利廣聽不同意見；政治權力高度集中，雖然有助推動政策，但權力運用力度太猛，過猶不及，亦是需要留意的問題。無論政治體制還是治理，內地與西方都是兩套模式、兩種理念。西方強調權力制衡，訂好所有法律框架及細節，才落實政策，內地則鼓勵改革先行先試，透過黨內民主與調研掌握民情，出了問題或偏差後再去修正及約束。由監管科網企業反壟斷、遏抑房地產市場亂象，到動態清零抗疫政策，這幾年中央的一些政策，大方向正確，但具體執行有時又的確令人覺得力度過大。新班子推進改革，政策要進取，力度拿揑亦要務求精準。

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