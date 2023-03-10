社評：公營牙醫服務須改革 充實人手僅屬第一步

引入非本地培訓醫護

多管齊下紓緩人手荒

全港近九成專科服務由公立醫院提供，但公院醫生佔全港醫生人數卻不足一半。早於新冠疫情之前，公營醫療系統已面對人手不足問題，醫護疲於奔命，公院工作環境惡劣，流失不少醫護，移民潮進一步加劇人手荒。增加培訓本地醫護，雖說是治本之策，但培訓專業醫療人員需時多年，遠水難救近火，各大院校也受硬件配套有限等客觀條件制約，短期內大幅增加培訓學額知易行難，為了盡快紓緩公院人手壓力，必須另闢蹊徑。

增加引入非本地培訓醫護，以往長期受業界既得利益阻撓，改革舉步維艱，及至近兩年，步伐才稍稍加快。政府前年修訂《醫生註冊條例》，為免試引入認可醫學院畢業的非本地培訓醫生開路，醫衛局長與醫管局行政總裁下月將率團赴英「搶人才」，希望招聘當地港人醫科生回流到公院執業。護士方面，當局近日亦建議修訂《護士註冊條例》，讓合資格非本地培訓護士在港免試註冊。現行引入非本地培訓護士機制，每年新註冊人數寥寥可數。政府建議增設兩途徑招攬人手，包括設立「有限度註冊」途徑，容許非本地培訓護士在護士管理局、護士訓練學校及合資格院舍等執業，具體年期待定；至於經「特別註冊」途徑來港者，可於法例指明機構執業，全職工作一定年期兼獲僱主機構確認表現稱職，可免試在港註冊。

根據業界說法，目前公私營醫院護士人手不足之嚴重，連病牀或手術服務也受到影響，增加引入非本地培訓護士，不僅事在必行，更有迫切性。一如之前關於海外醫生免試的討論，有意見關注免試註冊非本地培訓護士，「無法確保質素」，然而能夠得到指定機構僱主推薦免試，本身已證明當事人有足夠「實戰能力」，沒理由假設這些法例指明機構會胡亂舉薦。若說擔心非本地培訓醫護水平不足引致嚴重醫療事故，因為太缺人手「忙中有錯」引發醫療事故的風險，同樣不能低估。現時政府規定津助或合約院舍要有駐院護士，業界常慨嘆招聘困難，增加引入非本地培訓護士，整體人手寬裕了，院舍也能受惠。當然，前線護士比醫生更常與病人溝通，語言相通及文化背景相近，應該是引入非本地培訓護士的考慮因素。

改革公營牙醫服務

配合基層醫療發展

除了增加引入非本地培訓醫護，規定本地培訓醫生須在公營系統任職一定年期後，才能轉投私營市場，也是當局應付人手荒的一個方向，這亦是現時《牙醫註冊條例》修訂重點之一。當局建議立法要求本地培訓的非專科牙醫，須在公營系統或指定機構服務一定年期，初步目標為兩年，至於在衛生署監督下考獲專科資格的本地牙醫，則以行政方式，規定要在該署服務2至5年。另外，引入合資格非本地培訓牙醫，也是政府考慮之列。牙醫業界對修例反應強烈，形容政府的建議屬「翻天覆地」，又指任職指定機構年期限制「嚴苛」，將減低年輕一輩讀牙醫意欲。

現時本地牙科畢業生註冊後，毋須實習即可在港執業。諮詢文件建議要求本地牙科畢業生須於衛生署、醫管局等機構實習1年，乃是提升牙醫臨牀水平要求，性質跟必須效力指定機構2年有別，兩者不能混為一談，修例建議「嚴苛」與否，見仁見智；所謂「嚇走有意報讀的學生」，嚴格來說只屬推測，並無太多實據。相比之下，更加需要關心的問題，是目前公營牙醫服務主要供公務員享用，基層市民卻要在政府牙科診所排長龍「等剝牙」，若不改變這一情况，就算充實公營牙醫人手，普羅大眾得益也有限。

近年政府強調發展基層醫療，這正是改革公營牙醫服務的契機。政府新成立的口腔健康及牙科護理工作小組，提出要釐定基層牙科服務範疇，檢視各類牙科專業人員人力資源及相關培訓，期望當局可以切實改革公營牙醫服務，以基層市民為優先，充實公營牙醫人手，可以成為配合基層牙科服務發展的一環。當然，對私營牙醫業界而言，公營牙醫服務規模擴大也好，引入非本地培訓牙醫也罷，都可能意味「搶生意」，不排除業界有人以此角度看待「充實公營牙醫人手」問題。任何牽動既得利益的改革，總會惹來反彈，但政府必須以社會利益為先。當局在擴大公營牙醫服務之餘，亦可考慮推動公私營合作，令業界明白大家同坐一條船。

■歡迎回應editorial@mingpao.com