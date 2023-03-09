社評：公院墜物嚇煞人 改善管理促安全

跌完裝置跌石屎

安全意識不足夠

自上月中以來，關於公立醫院有石屎或裝置墜下的消息，可謂一宗接一宗，先是聯合醫院發生手術燈塌下傷人事故，其後屯門醫院內科及老人科病房一段扶抱吊機路軌，又有電機箱外殼掉落，可幸無人受傷。另外，媒體揭露去年11月青山醫院病房有石屎剝落跌在病牀上，幸好未有擊中病人；及至昨天，葵涌醫院兒童及青少年精神科病房一間診症室，又有假天花及石屎掉落，碎片最大有30厘米乘30厘米，倘若發生時間不是凌晨而是診症時間，隨時有人受傷。

聯合醫院塌手術燈，醫管局事隔一天才公布，細節交代如擠牙膏，資訊發放和通報處理，惹來不少批評。這次葵涌醫院石屎剝落，局方反應算是有所改善。行政總裁高拔陞就近期連串墜物事故對病人及職員造成的困擾致歉，強調局方「一向以公開透明政策處理事故」，已要求各聯網駐場設施管理組，檢查懸掛式醫療儀器及樓宇結構等，相關工作會於一個月內完成。

醫管局管理全港43間公立醫院及逾120間診所，為醫護、病人以至其他出入人士提供安全環境，乃是基本責任，即使硬件維修保養外判，局方依然有責任監管承辦商的服務水平，不能出了事就急急「甩鍋」。聯合醫院塌手術燈事故，事關螺絲「滑牙」鬆脫，局方事後調查發現，有潛在安全風險的手術燈多達23支。承辦商維修檢查不周，當然要追究責任，然而醫管局承認沒有覆檢手術燈維修，難免令人覺得局方之前太過大安旨意，沒有切實跟進或檢視承辦商服務水平，等到出事才補救，已然遲了。由塌手術燈到塌石屎，近期連串墜物事故，醫管局幾乎每次都表示，對涉事承辦商或顧問公司的表現「非常不滿」，然而公眾更加想知道，為何「所託非人」情况接二連三，醫管局之前究竟有沒有認真監管服務供應商表現。

公立醫院事故頻生，醫衛局長盧寵茂早前公開要求醫管局全面檢討處理機制。醫管局本周公布成立檢討委員會，檢視公院醫療儀器及設施保養維修，以及近期數宗事故局方的應對、通報機制及整體管理，料於3個月內提交改善建議。意外發生一次，也許有偶然成分，接二連三出現，很難想像是巧合，機制上的缺失，固然需要處理，但頭痛醫頭、腳痛醫腳，實不足以解決問題。局方是否安全意識不足、對安全問題不夠重視，應該是檢討方向之一；公院建築物及設施老化，政府過去10年為此投入不少資源改善問題，實際成效如何，政府亦須跟進。

公院樓宇硬件老化

詳細檢查莫走過場

若說手術燈下墜的直接原因是檢修馬虎，石屎剝落自然令人聯想到建築物老化。醫管局管轄的公院及診所，合共約有300座建築物，當中超過一半落成逾30年，部分甚至有50、60年樓齡，就連局方亦承認，很多建築物及設施老化，亟待提升。2013年，政府一次過撥款130億元，讓醫管局可靈活規劃未來10年的小型工程計劃，改善及維修公院設施。根據局方說法，有關工程包括更換醫院主要機電裝置、提升醫院及診所的服務容量、推行密集式設施修復計劃、改善行人通道接駁等。近期公院一再發生石屎剝落事故，卻令人關注局方的修復計劃，有沒有好好對症下藥。

誠然，3年新冠疫情令公營醫療系統飽受壓力，醫管局首務一定是集中火力抗疫，但這並不是忽略硬件安全的理由。現在疫情已過，醫管局應該投入更多精力，提升公院醫療儀器保養水平，加緊處理建築物及硬件老化問題。公院前線職員最了解院內哪些地方存在安全隱患，當局應精簡呈報隱患風險的繁複程序，鼓勵「上報文化」，至於建築物老化等問題，局方可按風險高低，釐定維修優次，安排專業人士詳細檢查，而不是僅僅派人巡一巡、看一看，另外屋宇署等部門亦應該提供協助，不能作壁上觀。高拔陞昨天強調，醫管局對院內設施安全有最終責任，期望局方付諸實踐，說到做到。

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