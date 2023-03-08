社評：塌天秤調查揭亂象 莫讓苟且文化蔓延

「重重把關」形同虛設

監管不力政府有責

去年9月，秀茂坪安達臣道房協建築地盤有天秤突然塌下，擊中下方的臨時貨櫃辦公室，導致3死6傷。事後政府展開「雙線調查」，警方負責調查人為疏忽刑事責任，勞工處則進行工業意外調查。半年過去，勞工處日前宣布完成調查，獨立專家報告顯示，意外主因有二，一是天秤基座設計有誤，計算可承受應力出錯，引致基座負載有問題；二是基座焊接工藝有「瑕疵」，令焊接位存在缺陷，影響了承受力。勞工處徵詢律政司意見後，決定根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，向承建商、分判商及個別持責者，合共提出共67項檢控，惟未有公開被告名稱及各自涉及的罪名，具體案情可能要等到開庭才得知。

去年MIRROR演唱會墜屏事故，政府迅速成立跨部門調查小組，定期交代調查進度並披露細節。相比之下，塌天秤事故，勞工處僅以兩頁紙簡述意外經過和調查結果，就算當局有「不想影響司法程序」方面的考慮，但兩件事處理手法不一，死傷者家屬若有厚此薄彼之感，實亦不難理解。政府運作要有透明度，期待調查報告可以早日全面公布，給公眾和死傷者家屬一個交代。

觀乎傳媒所披露的資料，塌天秤事故明顯不止是一兩個人疏忽失誤所致。根據本地結構工程師說法，工地架設天秤，若以焊接方式連接基座，承建商結構工程師需要先計算所需焊接厚度，並繪製圖則，再由顧問公司的駐工地工程師覆檢，經審批才會交由前線工人執行，有時合約還會訂明另覓多一名獨立工程師作第二重把關，勞工處亦有委託人做檢驗；另外，工人完成焊接後，亦會有人覆檢，確保焊接位「實淨」。換言之，整個天秤架設過程，由「計數」繪圖則到完成基座焊接，前前後後理應有多重把關，就算有人不慎計錯數、燒焊有瑕庛，都應該可以及早發現，加以糾正，可是在安達臣道塌天秤事故中，「重重把關」機制明顯沒有發揮作用。

「重重把關」形同虛設，存在兩個可能，一是相關責任人和把關者都沒有做好本分，馬馬虎虎得過且過；二是根本沒按應有程序辦事。前者跟有人失責失職「尸位素餐」有關；後者問題更大，已不能稱作「人為疏忽」，而是蓄意為之，罔顧安全，當中甚至不排除有人為了掩飾真相，弄虛作假，欺上瞞下，出現腐敗問題。忽略建築安全，形同草菅人命。勞工處就案件所引用的法例，最高僅可判罰50萬元和判監半年，是否足以反映慘劇釀成3死6傷的嚴重性，難免惹人關注。現行《職安健條例》罰則沿用超過20年，政府建議大幅提高刑罰，面對商界阻力，方案一再「溝淡」，現時的修例草案，最高懲罰為1000萬元及監禁兩年，檢控期限僅由目前半年稍稍延長至9個月，雖然各方面都打了折扣，但總比不修例好，期望當局可以盡快通過。

塌天秤慘劇，承建商和分判商的法律責任，當然要追究到底，可是政府與房協在監管把關方面明顯亦有問題。房協表示，為了「進一步提升建築安全及監察」，房協及承建商已採取針對天秤及地盤安全的措施，所有天秤設計包括天秤的基座，承建商必須委聘獨立的工程師審批，再由房協委聘的結構工程師核實，問題是當局為何不一早便加強把關，要等到慘劇發生後才亡羊補牢。理論上，當局會定期派人到地盤獨立安全稽查及突擊巡查，然而更多時候還是依靠看文件「紙上監管」。政府監管不到位，陽奉陰違、弄虛作假等情况，自然容易出現。

腐敗違規風波頻傳

提防亂象變本加厲

過去10多年，本港大型工程一再鬧出超支、延誤、違規違法等風波，與建築工程有關的貪腐案件亦偶有所聞。廉署去年指出，本港建造業每年工程涉及數以千億元計的龐大金額，加上程序複雜，貪污風險確實較高，2019至2022年間，署方接獲涉及建造業的貪污投訴超過500宗。另外，與地盤工程相關的工傷死亡事故頻生，亦令人對建築安全問題愈發關注。未來10年，本港將有多項大型工程上馬，建造業人手不足，工程又要趕進度，政府若不設法加強監管，各種亂象實有可能變本加厲。

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