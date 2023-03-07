社評：職業司機年齡宜設限 行業深層問題須處理

八旬的士司機釀車禍

政府加強體檢有必要

北角炮台山道的士撞傷過馬路途人意外，事發時行人綠燈正亮起，飛來橫禍導致3名途人受傷，其中兩人重傷昏迷，究竟是機件失靈還是司機狀况肇禍，仍然有待調查，妄下定論並不公道，然而就連的士業界代表亦承認，一名84歲長者駕駛的士是不理想。政府則強調，一直有關注司機健康情况，去年已成立專家小組，檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，研究是否有調整空間。

香港人均壽命之長，位居全球前列。以往60歲被視為退休年齡，現今很多年逾60歲的人，依然活力充沛，有人為生計繼續工作，亦有人擔心退休後生活無聊，寧可繼續上班，不少專家傾向將年齡介乎65至74歲的長者，列為「少老」，75歲以上才被視為高齡人士。日本人口老化，勞動力萎縮，當地一些團體便主張，身體健壯的「少老」應持續工作發揮經驗，又或積極參與志願工作；在香港，鼓勵「少老」就業亦是近年大方向，至於高齡人士就業，則必須視乎相關工種性質，以及當事人身心健康狀况。道路安全事關人命，職業司機需要時刻留意路面狀况，「一眼關七」，長時間駕車亦容易勞累，公眾關注高齡長者是否適合當職業司機，實不難理解。

本港職業司機老年化，根據去年底數字，持有的士或小巴駕駛執照者，以50至59歲及60至69歲這兩個年齡組別佔最多，約佔總數七成，緊隨其後是40至49歲組別，70至79歲數字也相若。值得留意的是，持有效的士駕駛執照的80歲以上人士，合共1673人，較2020年增加超過一成半，當中有多少人仍在駕車「搵食」，不得而知。運輸署統計，2021年涉及70歲以上司機的意外近千宗，的士佔逾四成，今年以來，先後有數宗涉及70歲以上的士司機的嚴重交通事故，導致人命傷亡，亦有87歲司機9日內3次釀意外。

當然，年紀大不等於不健康，中年人、年輕人一樣可以有隱疾，職業司機不論任何年齡，為己為人都應該定期做身體檢查。放眼世界，出於尊重駕駛者的個人出行權利，以年齡限制成年人不得駕駛的做法並不常見。香港現時的做法，是規定70歲或以上司機必須出示由註冊醫生簽發的體格證明文件，才能續領1年或3年駕駛執照，然而一再有高齡職業司機捲入車禍意外，難免令人關注現有體檢把關機制，標準會否太過寬鬆，執行會否流於形式化，各方都是馬馬虎虎了事。職業司機的性質，跟一般駕駛者有別，體格證明機制有額外要求，無可厚非。對於年長職業司機，當局應該加強體檢內容，確保當事人的手腳反應及眼耳協調等，都達到一定標準，另外亦可聽取醫學界意見，考慮為職業司機年齡上限劃界。

的士小巴司機老年化，背後有多重因素，除了整體人口老化，長者生計支援不足，全港職業司機不足和缺乏新血，亦是重要原因。本港職業司機短缺，問題存在已久，工時長兼缺乏發展空間，令年輕人不願入行，青黃不接情况嚴重，無論巴士、小巴、的士以至貨櫃車，人手都相當緊張。近年多宗嚴重巴士車禍，不少意見都認為，巴士公司人手不足、司機工時太長，對乘客安全有直接影響。職業司機渴市，收入或待遇不高的行業，「搶人」尤其困難，這亦是的士及小巴業所面對的情况，司機老年化問題在這兩個行業特別嚴重，與此不無關係。

輸入司機從長計議

業界改革不可忽視

職業司機不足問題，並非香港獨有，不少發達經濟體都面對相近問題，新加坡便是靠輸入外籍司機應付人手荒。在香港，小巴業界數年前已主張輸入外籍司機，勞工界則大力反對。香港很多行業都缺人，需要增加人手，適度輸入外籍工人，已是難以迴避，不過的士及小巴司機需要經常跟乘客接觸，若有語言隔膜，容易發生誤會；香港鬧市人多擠迫，路面情况複雜，非本地司機亦未必能夠很快跟得上，乘客信心也可能會差一些。輸入非本地司機，比輸入外籍家傭複雜，並非不可為之，但要小心處理，以道路安全為優先。的士司機待遇差，根源在於行業生態不正常，很多車主關心的士牌價多於經營。近年政府建議引入「的士車隊管理制度」，部分司機將受僱於車隊，理論上可創造一些管理職位，或許有助吸引年輕人入行，消委會亦認同有關改革方向，但方案一日未見細節，始終未知是龍是蛇。

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