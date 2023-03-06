社評：疫後年增長5%穩中求進 具體執行看新一屆政府

政府工作報告主要總結成績

來年經濟發展規劃未見具體

即將卸任的李克強總理，全面總結了本屆5年及任內10年的工作成績，其中突出在疫情肆虐幾年當中，各項減稅降費的措施、穩定就業崗位的補助、刺激消費以及扶持外貿的舉措等等，成績斐然，有目共睹。去年是疫情影響最大的一年，深圳、上海和廣州3個對全國經濟舉足輕重的特大城市，先後遭長時間封控，工廠停工，出口受挫，但全國經濟增長率仍然有3%，實在難得，貨物進出口總額突破40萬億元人民幣大關，取得7.7%增長，更是超出預期。國際烽煙四起，糧價油價急升，全球主要國家通脹率達到40年來新高，國內物價升幅只有2%，國民負擔未受影響，這是人心穩定的重要支撐。

雖然面臨前所未有的危機仍能安然渡過，但經濟受到重挫的影響不能低估，官方公布的失業率5.5%，是城市調查的數據，實際上大量工人在大城市無以為繼返回鄉間的數字未有統計在內，中小企業特別是零售店舖和餐飲業大面積倒閉，繼續維持開業的也在苦苦支撐，可謂百業待興。而政府採取減稅和緩交社保醫保的政策，不可能繼續維持，今年要補交稅費等開支，對經營者來說將會是百上加斤。

去年刺激消費的措施，發放消費券促進零售業，但消費品零售總額還是下跌了0.2%，減免汽車購置稅推動汽車行業，特別新能源汽車銷售增長93.4%，這些刺激消費的措施已經做到應出盡出，政府還有什麼新招，則未見披露。

去年外貿又創新高，繼續成為全球最大的貿易國，但今年面臨的困難，相信也會成為新的挑戰。歐美國家繼續受到通脹壓力，購買力下降，很多外貿企業對於開年後沒有新訂單，或者訂貨量減少，已經開始叫苦連天。國際油價和糧價繼續高企，成本上升，供應鏈失衡，運輸成本猛升，今年外貿是否能夠維持高速增長成疑。

綜合各種情况，今年經濟可以說是內外交困，政府工作報告提出的赤字率控制在3%，比去年的2.8%只是稍微增加，安排地方政府專項債券3.8萬億元，只略高於去年的3.65萬億元，在沒有大幅增加經費來源的情况下，將經濟增長目標設在5%，是貫徹中央「穩字當頭、穩中求進」的大原則，如何做到，成為萬眾期待。

政府工作報告提出，把恢復和擴大消費擺在優先地位，穩定大宗消費。大宗消費品主要是依靠樓房和汽車銷售，房地產業本來已經爆煲，3年疫情更加成為壓垮的最後一根稻草，在缺乏剛需的情况下如何振興，市場需要更清晰的信號。去年汽車銷售成為消費的中流砥柱，今年雖然繼續維持新能源汽車的免稅措施，各大汽車生產商紛紛提高銷售目標，但今年頭兩個月汽車銷售量大幅下滑，全年消費力是否能夠維持在去年的水平，則未容樂觀。

雖然各種因素對於經濟增長構成很大壓力，但也不是一片淡風，去年全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元，其中住戶存款增加17.84萬億元，說明國民手中有錢，足可以提振內需，問題是如何提高消費者的信心。

外貿壓力雖然大，但去年對「一帶一路」沿線國家出口增長近兩成，遠超總體增長率，加上《區域全面經濟伙伴關係協定》生效一年，成員國之間的關稅降低有助出口，去年中國實際利用外資1.2萬億元，同比增長6.3%，今年中國仍然是國際投資「避風港」的地位不變，况且中國的外匯儲備穩守3萬億美元以上，足以應付必須的進口支出。如何運用這些有利因素，化為外經貿對經濟增長的貢獻率，還有待政府的進一步解釋。

有利發展因素需要引導

政府部門解釋刻不容緩

經濟轉型也在向好發展，去年高科技製造業增長率達到10.6%，國家對鼓勵研發開支的措施也在向深入和廣泛進一步加大力度，這是高質量發展的支柱，即使產業工人失業，但產值也會提高；零售店舖關門，但網上零售額佔社會消費品零售總額的比重從15.8％提高到27.2％，改變了銷售模式，銷售總額仍然能夠提高。

今年政府工作報告對於來年經濟發展的具體規劃，雖然着墨不多，可能是新舊交替的原因，而今年要達到增長5%的目標，國際機構都有信心，然而，各種不利經濟發展的因素令消費者和投資者信心不足，而各種有利因素則未見中央部門詳細介紹，具體刺激經濟措施也沒有「隆重推出」，這些都有待新一屆政府及早交代。

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