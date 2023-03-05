社評：民進黨逆民意備戰 偷襲推全動法受阻

上月21日，台灣國防部突發公告，修訂2001年公布施行的《全民防衛動員準備法》，將其更名為《全民防衛動員法》（簡稱「全動法」）。雖然名稱去掉了「準備」字樣，但內容仍涵蓋「動員準備階段」，而正是這個「準備階段」，被指定義模糊，給當局擴權「空白授權」。

高中生造冊惹娃娃兵疑慮

準備期管控傳媒箝制言論

今次修法引起最大反彈的是兩處條文，第一處是針對過去流於形式的青年學生動員，要求將16歲以上在校學生不分男女登記造冊「確實填報」，上傳當局的雲端系統，引起高中生上前線的疑慮。聯繫去年底當局將義務兵役由4個月延至一年，今次為16歲以上學生登記造冊，令學生及家長擔心，民進黨當局在打「娃娃兵」的主意。有論者指出，按照台灣現行憲法，平民百姓並無軍事任務，現在當局要對高中以上學生登記造冊，大有「全民皆兵」意味，有違憲之嫌。

全動法受詬病的第二處修法，是規定「因應不實訊息傳遞」，在「動員準備階段」主管機關應對出版、廣播電視、互聯網平台與應用服務提供者，以及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃。並在動員實施階段對上述業者「實施必要管制」，對散播所謂「不實訊息」者，可處監禁3年或100萬元新台幣的罰款。所謂「調查」就是針對媒體平台了解其收播（收視、閱讀）率如何、受眾有哪些，而「編組」就是在內部訂定不同的因應措施，至於「規劃」，就是要對採取非常手段及早訂立對策……連串舉措，猶如懸在傳媒頭上的利劍，令人想起台灣早年動員戡亂的戒嚴時代。

尤其令人擔憂的是，新修訂草案中對「動員準備」階段的定義過於模糊、寬泛，相當於開戰前的平時都算「準備期」，意味當局平時亦隨時可以管制傳媒，是人權和言論自由的大倒退。

全動法涉及的不止國防事務，還涉及內政部、教育部、國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會。如此重要的法律修訂，當局的行事方式卻很詭異，國防部上月21日預告修法草案總說明，但公告時間卻僅為14天，而非正常立法公告的60天，並在二·二八連休3日小長假前夕上網公告修正案條文，被指諸多語焉不詳，未諮詢學者專家，亦無聽取民意，就想貿然修法，當然引發軒然大波。

島內有分析指出，全動法修法的始作俑者既非國防部，更不是教育部，而是來自國安會和總統蔡英文，而背後很可能是來自美國的壓力。由於此番修法必會得罪青年和傳媒界，對於注重選戰的民進黨來說，寧肯失去民心與選票也要推動，足見外部壓力之強大。

全面備戰背後有美國壓力

暫時受阻下架或緩兵之計

美方一直認為台灣遭大陸「滲透」嚴重，缺乏對「認知作戰」的有效應對，又認為台灣兵源不足，難以應對長期戰爭，更重要的是，島內的抵抗意志不夠堅強，無法達成消耗中國的美方戰略目標。而全動法的修法目標，正為補足上述「缺陷」，可見民進黨當局對美方戰略的全力配合。只是這種全面備戰的姿態，與其口頭的「兵戎相見非選項，願求兩岸和平」根本是背道而馳，更違逆了台灣「避免戰爭，追求和平」的主流民意。

台灣民意基金會上周四（2日）發布的民調結果顯示，對於蔡英文「處理國家大事的方式」，贊同者不足四成，而不贊同者則佔44.3%，是其「職務表現贊同率」連續3個月低於40%，顯示其民望處於2019年5月以來最低迷時候，這一現象在總統大選年對執政黨是一大不利因素。

在遭到民意強烈反彈、反對黨國民黨宣示不會讓其過關的形勢下，台灣行政院前日終於表態全動法修法將「下架」，但分析認為這只不過是緩兵之計。去年民進黨推出或計劃推出的「數位中介服務法」、「保防工作法」等草案，都因有箝制言論、打壓人權的條款，遭社會強烈反對作罷。有分析指民進黨擅長用國安名義包裝獨裁法條，趁長假或其他重大議題時暗渡陳倉公布草案，並用立法院多數強推立法，若闖關失敗就會暫緩，然後換個包裝，重新上架。只要配合美國積極備戰的政策不變，類似的修法仍會層出不窮。

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