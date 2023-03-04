社評：香港高鐵再出發 融入灣區「地鐵化」

灣區融合跨境通勤

高鐵潛力有待發揮

高鐵香港段2018年9月通車，營運未夠1年半，便因為新冠疫情爆發，2020年1月底開始停運，直至今年初香港內地重新通關，才於1月中開始恢復往來深圳及廣州的短途班次。政府昨天宣布高鐵長途班次分兩階段復運，先恢復往來廣東省的潮汕、汕頭及肇慶東路線，及至4月1日起，疫前跨省長途列車服務亦將全面復常，乘客可直接由西九站出發，前往福州、北京、上海、重慶、南寧、昆明等地。疫前高鐵香港段每日提供83對來回所有站點的班次。特區政府昨天表示，下月高鐵服務全面復常後，列車班次將大致回復至疫情前水平。

高鐵運力比航班強，性價比亦高，疫前本港一些旅行社每月都有辦「高鐵團」北上，不少內地旅行團亦是搭乘高鐵而來。本港旅遊業疫後復常，受制於航空運力未復，以及行業人手不足等因素，入境旅行團業務復蘇緩慢，難以吸引已轉行的導遊回流，無人手又難以接待更多旅行團。高鐵復運後，可以吸引更多內地旅行團來港，有助業界打破現時圍繞「人力與復蘇」問題的惡性循環。高鐵香港段全面復常，適逢清明節及復活節，對於有意趁假期北上的市民，固然是好消息；內地「五一」長假期緊接而來，對本港旅行社而言，高鐵及時復常，更可成為業界「疫後重生」的助力。

當然，高鐵香港段的作用，並不止於幫香港吸旅客。特區政府拍板興建高鐵時，尚未有「融入國家發展大局」這一說法，但以近年發展大勢而論，與內地高鐵網絡連接，對於香港融入國家發展大局，確有重大意義，尤其是疫後粵港澳大灣區建設將全面提速，高鐵可以發揮重要的聯繫作用，促進香港與其他大灣區城市的人員流動。

疫前高鐵香港段平均每日乘客量為5.4萬人次，跟通車前特區政府估算的8萬人次，無疑有一段距離，然而必須指出，建設大灣區的構思，當時才剛剛提出，「1小時生活圈」仍然屬於概念。隨着大灣區融合加快，跨境上班未來有可能成為很多人的日常，高鐵的潛力，屆時將有機會真正發揮，僅僅將高鐵看成遊客或商務客往來香港與內地的交通工具，只會局限了眼光與想像。對香港而言，疫前疫後是兩個世界，高鐵再出發與大灣區起動，兩者緊緊扣連，特區政府應重整策略，為實踐「1小時生活圈」拆牆鬆綁，讓高鐵香港段全面復常，成為香港加快融入大灣區發展的契機。

地鐵化須拆牆鬆綁

特區內地及早籌謀

放眼外國，紐約市常住人口只有800萬左右，能夠成為全球首屈一指大都會，原因是它跟周邊城市緊密扣連，構成一個逾2000萬人口的城市群，區內人口高度流動，白天到紐約市上班，下班回到所住城市。大灣區融合，必然也是朝這一方向發展。在香港，搭乘鐵路或巴士往來港島與屯門，車程至少要50分鐘，相比之下，由西九站乘坐高鐵到位處深圳市中軸的福田，單計車程僅為15分鐘，由福田轉乘深圳地鐵往來市內各區也相當方便。未來高鐵要成為跨境通勤交通工具，必須「地鐵化」，班次要加密、通關要簡化、車廂要擴容。

現時乘客在西九站現場買票，只能買1小時之後的班次，網上售票亦不能購買25分鐘內出發的班次。「地鐵化」意味再無這些限制，乘客買票入閘過關即可上車，短途線車卡需要增設企位，繁忙時間班次也要相當頻密，不能讓乘客等太久。車費貴是不利短途高鐵「地鐵化」的一個因素，然而換個角度看，只要大灣區融合發展的願景逐步實現，跨境通勤變得普及，客量顯著增加，短途車費理應有下調的空間。短途高鐵「地鐵化」，疫前已有人提倡，運房局長林世雄去年也提到高鐵「地鐵化」的可能性。當局應把握復常契機，加緊與內地方面磋商。

大灣區融合，香港手上有兩大運輸基建硬件， 一是高鐵，一是港珠澳大橋，兩者都於疫前開通，卻因疫情長期閒置，從沒有機會發揮其潛力。疫後大灣區建設加快，特區政府必須思考如何善用「一鐵一橋」，大幅提高使用量。官員要有長遠戰略眼光，從大灣區融合發展的高度思考問題，「創造需求」，令「一鐵一橋」成為未來民生日常一部分；倘若只把它們視作旅遊基建，根本是大材小用，只會浪費了這兩項重量級基建。

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