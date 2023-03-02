社評：商業靚地低價批出 惜售難不惜售也難

中標價低於市場估值

政府避免流標有代價

香港與內地恢復全面通關，樓市也逐步回春，發展商推出新盤應市，反應不俗，至於二手樓上月交投也超過4000宗，幾乎重返2019年上半年的水平，有關數字還未反映財政預算案調整細價樓釐印費措施的成效，估計本月份交投量有望進一步上升。工商舖市場方面，商廈物業成交，最近呈現「價量齊升」之勢，然而仍遠遠落後於疫前水平。2018年工商舖成交達9300多宗，去年跌至不足4500宗，近期交投情况改善，僅反映市道觸底回升，商界對經濟前景仍然審慎。

雖然今年本港經濟有望受惠於內地反彈，但高息環境以及外圍經濟的不確定性，都有可能影響本地復蘇力度。地產市道暢旺時，發展商投地出價當然較為進取，但目前市場前景仍未明朗，甲級商廈空置率高企，未來啟德一帶還有不少新供應，對發展商而言，競投大型商業地發展項目，回本期長，投資又大，現在入標投地傾向保守，不足為奇。上月初，市建局觀塘市中心商業重建項目，便以流標收場。旺角洗衣街大型商業地緊接推出，由於政府早前拒絕接受低價出售赤柱豪宅地皮，不少分析認為今次也可能出現同樣結局，最終得以避過流標，一大原因相信是政府在價錢上有所讓步。

洗衣街商業地可建樓面逾152萬平方呎，屬於優質黃金地皮，中標者須負責興建連接附近建築物的行人道路系統及公眾停車場，亦須興建政府社福設施。政府上周截標，合共收到3份標書，論標書數目算是符合預期。有關地皮去年估值一度高達200億元，因應市場近期接連有地皮流標，上周截標前，市場人士已將估值下調到56億至110億元，即每呎樓面地價約為3700至7200元。政府昨天開標，中標價47.29億元，每呎樓面地價3103元，比市場估值下限低約16%。當局之前一再表示，不會因為財赤而心急賣地，對賣地底價「有所堅持」。今次發展商筍價「執平貨」，難免惹來議論，然而形勢比人強，對政府而言，繼續企硬底價不惜流標，似乎也不是辦法。

由去年底的赤柱豪宅地，到今年的觀塘商業重建項目，以及港鐵小蠔灣新發展區，多個項目一再流標，背後雖然各有原因，諸如附加條件不吸引、投資規模太龐大、政府對賣地底價有堅持等，惟流標頻頻，多少會影響外界對香港復蘇的信心，甚至影響到土地供應的穩定及持續性。惜售難，不惜售亦難，正是目前當局面對的局面。

確保土地供應穩定

堅持不賤賣是底線

發展局上周公布新年度賣地計劃，包括12幅住宅用地、3幅商業地及3幅工業地。當局表示，連同鐵路物業發展及市建局等項目，預計全年的潛在土地供應，可興建逾2萬個單位，屬近5個年度新高，但如果流標情况在下年度繼續頻頻出現，實際供應量便有可能遠少於當局預期。當然，樓市已有回暖迹象，住宅用地招標情况，下半年有望好轉，但商業地相信仍會面對較大壓力。去年下半年，屯門大欖住宅地皮及啟德商住地皮先後以低價成交，令發展商認為有更多機會「執平貨」；今次旺角商業地再以「筍價」批出，不排除發展商短期更傾向在入標時壓價，看看是否有機會再以低價投得土地。這對政府而言，將是一個考驗。

商業周期有起有落，土地發展需要時間。香港經濟復蘇剛剛開始，政府必須把握時間謀劃未來，等到市道暢旺才推出大型商業地，可能已錯失不少發展機會。政府釐定賣地底價，無可避免要考慮市况，但絕對不能隨隨便便賤賣土地。因應現階段發展商入標傾向保守審慎，當局可以在招標時，設法減少一些對投資者帶來不明朗因素或風險的出售條件；一些大型新發展區項目，當局也可以視乎實際情况，分拆為多個項目，變相為潛在入標者降低投資風險，以及借貸融資方面的困難，從而減少流標的可能。

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