社評：口罩令撤銷重現歡顏 良好衛生習慣莫淡忘

3年多抗疫歲月結束

口罩成港人集體回憶

全球新冠疫情步入尾聲，東亞各地近期紛紛宣布撤去佩戴口罩要求，反觀特區政府上周仍刊憲延長口罩令至本月中，直至澳門近日拍板，本周一起撤去口罩令，港府才急急宣布今天起全面撤去戶外戶內佩戴口罩法定要求，除了個別高風險場所（例如醫院及院舍）可按「行政指令」要求職員及訪客佩戴，其他場合戴不戴口罩，純屬個人選擇。

港府今次以一步到位方式解除口罩令，就連乘搭公共交通工具也毋須佩戴，比澳門及台灣走多一步，但始終無法抹去撤令姍姍來遲的事實，外媒昨天報道也突出，香港是全球其中一個最遲撤銷口罩令的地方。當局昨天就撤令所提出的理據，諸如防疫屏障牢固、疫情受控、冬季流感高峰期已過等，看在公眾眼裏，都不是一些近日才突然出現的重大轉折，倘若當局早些決定撤令，其實可以避免留下「反應遲鈍被迫跟人」的印象。

全面撤銷口罩令，代表本港所有社交距離措施正式結束，今天是香港正式步入後疫情時代的分水嶺，未來兩個月，Art Basel、國際七人欖球賽等大型盛事接連舉行，人人皆可無拘無束展露笑臉，也可令旅客更能感受到香港的朝氣與活力。當然，世衛就新冠疫情所頒布的「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）尚未落幕，特區政府仍需監察新冠病毒傳播情况，亦有一些善後工作需要跟進，小學快測還要延續到何時、社區隔離設施及方艙醫院何去何從、污水檢測是否值得繼續花錢去做，政府應該早日決定。新冠病毒不會消失，當局需要提早籌謀，未來如何安排有需要人士入冬前兼打新冠針及流感針；疫情期間，市民積存了不少口罩、快測包等防疫物資，當局可考慮與民間團體合作，設立回收渠道，減少浪費。

有別於西方世界，東亞社會對於戴口罩，接受程度普遍較高。疫情爆發初期，全球口罩供應緊張，港人爭相搶購，即使炒至數百元一盒依然照買，西方輿論為之側目，然而事實證明，在尚未有疫苗和特效治療藥物之前，口罩之於防疫，確有一定作用；隨着口罩供應漸漸變得充裕，就連歐美衛生專家也曾呼籲公眾外出戴口罩。要數3年抗疫歲月為港人帶來哪些生活習慣改變，外出戴口罩無疑是其中之一。對部分人而言，口罩除了減少感染病毒的機會，更可帶來一份安全感，即使現在疫情陰霾消散，相信很多家庭仍會視口罩為「看家必備」物品，預料部分市民也會響應專家的呼籲，乘搭公共交通工具期間戴口罩。

戴不戴口罩互相尊重

後疫情時代堅持衛生

700多萬市民一起走過口罩防疫的日子，這將成為香港多代人的集體回憶。放眼東亞，很多國家放寬口罩令後，不少人仍選擇戴口罩外出；在香港，口罩令撤銷後，相信公眾也要一些時間重新適應。有市民說家中仍有大量口罩，未來一段時間會繼續佩戴，用完後再作打算，亦有市民形容除口罩後有「容貌焦慮」，皆因疫下大多數時間都是「猶抱琵琶半遮面」見客，口罩令解除後，需要多些注重儀容。不同人對個人健康及衛生標準看法不盡相同，口罩令撤去後，不排除市民偶會因為「不戴口罩又不注重衛生」一類問題起爭執，亦可能有人在某些場合堅持戴口罩，惹來旁人投來異樣眼光。市民應該本着平常心和講道理的態度，看待他人戴不戴口罩。

疫情令公眾衛生意識提高，2003年SARS一役後，多了市民習慣傷風感冒期間外出戴口罩，正是一例，新冠疫情持續3年，更是一次長時間的衛生訓練，除了勤洗手及多用酒精搓手液，不少家庭也習慣定期往渠口注入稀釋漂白水；剛過去的冬季，流感接種率比以往理想，多少亦跟「打針防病」意識提高有關。即使疫情過去，這些好的衛生習慣，應該繼續維持下去，當局應透過恆常化的宣傳教育，避免公眾的衛生意識，隨着疫情遠去而淡忘。這幾年市民長期戴口罩，很少接觸流感、腺病毒等常見呼吸道病毒，當大眾除下口罩，相關病例可能明顯增加；小孩長期無接觸過這些病毒，免疫力較差， 一旦感染，病情可能較平常嚴重，凡此種種也需要密切留意。口罩令撤銷，標誌香港全面復常，亦是展開抗疫獨立檢討的合適時機，政府不應推搪迴避。

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