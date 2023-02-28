社評：撤口罩令姍姍來遲 政府反應慢損形象

步伐堪稱全球最慢

難洗遲疑「被動」印象

本港解除大部分防疫措施一段時間，口罩令是僅餘的社交措施。新冠疫情3年有餘，改變了很多人的日常習慣，戴口罩是其中之一。有別於西方，東亞民情對戴口罩防疫的抗拒程度，相對較低，然而對不少人而言，能夠不戴口罩外出，始終方便一些。隨着疫情影響淡出，東亞各地近月紛紛宣布放寬以至全面撤去口罩要求，容許公眾「拋頭露面」。

印尼去年底取消所有防疫限制，包括室內口罩令；韓國亦於上月底解除室內口罩令，個別場所例外；台灣方面，當局去年12月初撤銷室外口罩令，及至上周起，室內口罩政策也大幅放寬，除了醫療、安老機構、公共交通工具等指定場所，其他地方不再強制戴口罩；新加坡更進一步，本月中開始，搭公共交通工具毋須戴口罩；內地方面，根據國務院的指引，戶外寬敞地方或低風險地區，基本上不用戴口罩；澳門周日也宣布，昨天起公眾在戶外毋須戴口罩，室內方面，除個別例外，其他場所由負責人自行評估及決定。相比之下，本港迄今仍有涵蓋面甚闊的室內室外口罩令限制，有專家形容，香港可能是全球僅餘維持口罩令的地區。

內地動態清零時期，香港作為國家一部分，有「聯防聯控」的責任，解封入境檢疫隔離等防疫政策，比區內很多地方來得慢。現在內地已全面重開復常，以香港的混合免疫水平，絕對有條件全面撤銷口罩令，然而直到上周，當局只是一再重申之前的說法，即希望冬季流感高峰期後可解除口罩令，未見更多補充，及至澳門「搶閘」大幅放寬，香港各界議論紛紛，質疑為何「慢過澳門」，昨天才傳出港府準備日內撤銷口罩令。

俗語有云，遲到好過無到，但特區政府撤銷口罩令姍姍來遲，未免是反應太慢。過去3年，新冠疫情反反覆覆，防疫措施調整，以往每每需要提防疫情反彈，步步為營，可以理解，但全球新冠疫情現已來到尾聲，在香港，已打針或染疫後康復的市民，佔總人口九成多，無論是恢復與內地通關，還是取消隔離令，均不見本地住院死亡個案因此顯著上升；初春乍暖還寒，這幾天本港天氣相對清涼，但冬天已經過去，流感與新冠病毒夾擊導致醫療系統壓力大增的風險，即使尚未歸零，但肯定愈來愈低。當局繼續沿用之前「步步為營」的思維，左顧右盼太多，只顯得政府不夠決斷力，亦未有因時制宜。

香港步入後疫情時期

防疫安排可撤應盡撤

特區官員最近積極向外宣傳香港全面復常，高呼「香港，你好」，遲遲未撤口罩令，無可避免影響部分外國人對香港是否已經全面復常的看法，但當局對於盡快取消口罩令一事，之前既無具體表示，亦未予人着急推進的觀感，就算今天作出宣布，也不易洗刷「被澳門搶先一步才逼出來」的印象。

特區政府日內撤銷口罩令，具體內容有待公布，有意見認為，「分階段逐步放寬」最為穩陣，惟考慮到香港混合免疫屏障已非常堅固，當局大可更加進取，以一步到位方式撤令，像新加坡般連搭公共交通工具也不再規定必須戴口罩；除了醫院、安老院等個別場所需要特別處理，其他場所場合是否戴口罩，一律交由市民根據個人健康需要自行決定。經歷了3年多的疫情，相信大多數市民都有能力自行判斷，什麼情况什麼場合下戴口罩較為合適，不過當局也可提供一些「溫馨提示」，讓市民參考。撤銷口罩令，將標誌香港正式步入後疫情時期，然而仍然有一些工作需要善後，諸如小學生上課前快測等措施，當局應本着可撤盡撤的原則，早日取消限制，讓社會真正全面復常。

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