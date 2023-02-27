社評：科技革新顛覆傳統 倒逼教育理念創新

ChatGPT是搜尋器還是作弊器

大學管理層教師和學生無共識

ChatGPT是人工智能的一種，依據海量級的數據，能夠通過學習和理解人類的語言與使用者對話，做到像人類聊天般交流，甚至能按使用者提出的問題，完成撰寫郵件、視頻劇本、文案、翻譯、代碼、論文等任務，其「兄弟」DELL-E甚至可以生成影像和藝術品。去年11月在美國面世，短短3個月便吸引了過億個活躍使用者。

這個革命性的創新，被形容為技術爆炸，帶來產業爆發的趨勢將勢不可當。ChatGPT引起全球廣泛關注，是有大學生用這個機械人對話程序生成的答案交作業，連教授也無法識別並非人類的作品，隨即引發立場迥異的反應，一方認為應該全面封禁，另一方則認為要與機械人共存，一時間莫衷一是。

各大學與研究機構迅速申明立場，毫無爭議的是，ChatGPT不能作為論文的聯名作者，一些大學聲明不能接受ChatGPT提供的答案作為提交作業或論文的依據，更多的大學則認為，ChatGPT提供的材料若沒有引述來源，將會被視為抄襲。香港大學在上周發給全校師生的郵件中表示，鑑於目前在學期中間，變動空間不大，臨時措施是，禁止在課堂和作業上使用ChatGPT或人工智能輔助工具，同時，港大將開展師生廣泛參與的辯論，以決定大學的長遠對策。

技術革新引發教育界一時間缺乏共識並不稀奇，香港中學曾經一度不准學生帶計數機入考場，現在還有大學教師禁止學生在課堂上使用手機。ChatGPT對於某些範疇的問題，的確能夠給出「完美」的答案，令人難以察覺機械人的模仿能力，十足是人類口脗與思維，而且由於參考了大量數據，旁徵博引更「勝人一籌」。但對於較為曲折或者個人化的問題，ChatGPT往往會給出啼笑皆非的荒唐答案，歸根結柢機械人並非人。美國密歇根州一間大學，因應該州發生校園槍擊案，用ChatGPT生成的致學生的一封信，被學生指斥學校沒有提到提供安全環境的責任，卻要求學生互相包容，是沒有「人性」。

ChatGPT對大學造成的最大衝擊是抄襲問題，對於ChatGPT究竟是傳統的資料搜尋器還是作弊工具，大學管理層、教授之間以及學生之間各有不同的理解。提倡封禁一方認為，ChatGPT除了搜尋資料之外，還能組織資料生成系統答案難以識別；反對封禁一方則認為，既然大學有一套完整的懲罰抄襲制度，只要在作業或考試答卷上清晰引述資料來源，為何不能引述ChatGPT提供的論據？現時大多數大學要求禁止的，是不加引述使用ChatGPT的資料，但ChatGPT「過人」之處是其學習功能，只要反覆學習改進，其生成的答案可能會變成人類都無法想像而成，甚至連其他人工智能程式也無法識別。

百年大局變化充滿挑戰機遇

教育改革需要改變思維模式

其實，自從有了計數機，學校再要求學生背誦九因歌就沒有很大意義，自從互聯網搜尋器能夠提供包羅萬有的資料，大學再只顧傳授知識，要求學生按照教科書提供的資料，以及教師在課堂上講授的內容，在考試時給出標準答案，這套傳統的填鴨式教育模式就有改革的必要。若然考試的考題，ChatGPT能夠輕易提供標準答案，只能說明考題或者作業的功能，沒有刺激學生開動腦筋去思考、辨析，然後給出個人觀點與邏輯論據。

人類將來能否超越人工智能，相信暫時誰也無法給出肯定的結論，但學生將來在職場，要在人工智能廣泛應用的環境下工作，則是無法扭轉的局面。大學教育的目標與責任，現時應該開始改變模式，培育學生思辨能力、邏輯思維方法，而不是簡單理解知識的內容，因為這個部分是可以被人工智能替代的。

ChatGPT是人工智能革命性的新產品，目前在大學引發的是處理抄襲問題，在社會和商業上更大的問題，還有產權、法律責任、倫理問題，甚至跨國文化差異等等，不可能「問道於盲」，去找機械人解決機械人產生的問題，而是必須依靠人類的智慧去解決，如何培養學生解決問題的能力，更需要一套改革教育模式的革命性思維。

香港的大學管理層，具備技術知識，又了解國際學界的慣例，相信能夠找出妥善解決ChatGPT引發的抄襲難題。香港面臨百年大局變革，包括技術革命、產業結構和國際格局變化，教育理念的轉變，如何能夠適應並且迎合大局變革帶來的挑戰與機遇，才是值得深刻思考的問題。

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