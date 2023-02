社評：「毁台」傳言澄而不清 「疑美」情緒揮之不去

本月中,華盛頓電台節目主持人兼政治分析師尼克森(Garland Nixon)在社交媒體「爆料」稱,白宮內部消息透露,拜登在被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」(the neocon Ukraine project)更具災難性時答道,「等你看到我們的毀滅台灣計劃就知道」(wait until you see our plan for the destruction of Taiwan)。這則「爆料」上周被台灣前立委蔡正元引述後,在島內引發熱議。

華府爆料引島內熱議

台密集澄清難堵眾口

「爆料」似乎頗具殺傷力,從台灣行政院長陳建仁、外交部、民進黨立委,到美國在台協會(AIT),空群出面澄清。陳建仁說,台美關係「史上最好」,呼籲民眾不要輕信謠言;台灣外交部則稱,該消息來源未經查證絕非事實,台美關係持續正面發展,美方不斷展現對台灣堅定承諾,還指有心人士刻意放大疑美論、反美論,傳播不實資訊,呼應大陸對台「認知戰」;美國在台協會(AIT)發言人亦發聲明,稱拜登當年有份投票支持「台灣關係法」,持續堅守協助台灣自我防衛等立場,對台灣承諾「堅若磐石」(rock-solid)。有民進黨立委稱,既然過去拜登稱美國會派兵護台被說成是「口誤」,那麼這次也可能是他「口誤」。

不過,上述澄清難堵悠悠眾口,拜登到底有無講過那句話,所有的「澄清」都未提到。有台灣網民質疑,「為什麼是台灣外交部出來澄清?」「請問外交部有查證嗎?怎麼知道是假的?」中廣董事長趙少康亦質問,「(台灣)外交部有資格替美國或美國總統拜登澄清嗎?」蔡政府不是說當前台美關係好嗎,那就問個清楚,讓美國出來說明。

爆料風波鬧得如此之大,和台灣社會的「疑美論」不斷發酵不無關係,而美國近年來的諸多言行,確在自招「毀台」嫌疑。俄烏戰爭爆發以來,美國熱炒「今日烏克蘭,明日台灣」話題,製造台海緊張氣氛,去年對台軍售8次,鼓勵台灣實施「豪豬(箭豬)戰略」,討論準備在台灣「打巷戰」,對台出售14套M136火山車載佈雷系統,要將台灣打造成「地雷島」,美軍安全專家鼓吹用「焦土政策」對抗大陸,甚至主張台灣必要時摧毀基礎設施。而對待台積電的取態,更被視為「毀台」的第一步。

全球逾60%半導體和92%先進晶片來自台灣,台灣積體電路製造公司(TSMC)則是龍頭企業,因此被視為台灣最重要的地緣政治資產,有「護島神山」、「矽盾」之稱。早在2021年11月,美國陸軍戰爭學院就有一篇論文提到,若大陸攻台,台灣應自毁台積電,以令大陸失去奪台的興趣。文章引起大陸關注,當時國台辦曾回應,「台積電不是中國尋求統一的原因」。去年10月,外電引述匿名美國官員透露,為防大陸取得先進晶片製造技術,白宮正研究各種應變計劃,「在最糟的情况下,美方將撤出台積電的工程師,再炸台積電」。同年12月,在美國威逼利誘下,台積電到美投資設廠。不過,據美國傳媒最新報道,台積電內部都承認,這個耗資400億美元的項目是「糟糕的商業決策」。但無論如何,台積電已經成了「美積電」。

「疑美論」既是對美方護台承諾的懷疑,亦有對美國利用台灣作戰場消耗中國的憂心。台灣中研院歐美研究所上月中旬公布的民調發現,56.6%的受訪者「不同意」或「非常不同意」美國是講信用的國家;另據台灣民意基金會的民調顯示,對於是否擔心台灣變成第二個烏克蘭的問題,擔心者佔51.6%,不擔心的43.6%,對於是否相信戰時美軍會協防台灣的問題,相信者僅42.8%,不相信的有46.5%。可見「疑美」情緒在台灣已佔上風。

鼓吹焦土謀毀台積電

民進黨配合做美箭豬

與用烏克蘭來消耗俄羅斯一樣,美國打「台灣牌」的目的也是為消耗中國,台灣是否毁滅對美國的戰略目的並不重要。對此,民進黨當局不會看不清楚,但他們卻全力配合美國戰略,竭力為「疑美論」消毒,更利用美將增加在台駐軍的消息來安定人心,對美方言聽計從,延長義務兵役期,大肆購買美國軍備,發展不對稱戰力,要做美國的「豪豬」,這是愛台還是害台,就像美國是護台還是毀台一樣,明眼人都應該看得清楚。

