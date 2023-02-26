社評：「毁台」傳言澄而不清 「疑美」情緒揮之不去

本月中，華盛頓電台節目主持人兼政治分析師尼克森（Garland Nixon）在社交媒體「爆料」稱，白宮內部消息透露，拜登在被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」（the neocon Ukraine project）更具災難性時答道，「等你看到我們的毀滅台灣計劃就知道」（wait until you see our plan for the destruction of Taiwan）。這則「爆料」上周被台灣前立委蔡正元引述後，在島內引發熱議。

華府爆料引島內熱議

台密集澄清難堵眾口

「爆料」似乎頗具殺傷力，從台灣行政院長陳建仁、外交部、民進黨立委，到美國在台協會（AIT），空群出面澄清。陳建仁說，台美關係「史上最好」，呼籲民眾不要輕信謠言；台灣外交部則稱，該消息來源未經查證絕非事實，台美關係持續正面發展，美方不斷展現對台灣堅定承諾，還指有心人士刻意放大疑美論、反美論，傳播不實資訊，呼應大陸對台「認知戰」；美國在台協會（AIT）發言人亦發聲明，稱拜登當年有份投票支持「台灣關係法」，持續堅守協助台灣自我防衛等立場，對台灣承諾「堅若磐石」（rock-solid）。有民進黨立委稱，既然過去拜登稱美國會派兵護台被說成是「口誤」，那麼這次也可能是他「口誤」。

不過，上述澄清難堵悠悠眾口，拜登到底有無講過那句話，所有的「澄清」都未提到。有台灣網民質疑，「為什麼是台灣外交部出來澄清？」「請問外交部有查證嗎？怎麼知道是假的？」中廣董事長趙少康亦質問，「（台灣）外交部有資格替美國或美國總統拜登澄清嗎？」蔡政府不是說當前台美關係好嗎，那就問個清楚，讓美國出來說明。

爆料風波鬧得如此之大，和台灣社會的「疑美論」不斷發酵不無關係，而美國近年來的諸多言行，確在自招「毀台」嫌疑。俄烏戰爭爆發以來，美國熱炒「今日烏克蘭，明日台灣」話題，製造台海緊張氣氛，去年對台軍售8次，鼓勵台灣實施「豪豬（箭豬）戰略」，討論準備在台灣「打巷戰」，對台出售14套M136火山車載佈雷系統，要將台灣打造成「地雷島」，美軍安全專家鼓吹用「焦土政策」對抗大陸，甚至主張台灣必要時摧毀基礎設施。而對待台積電的取態，更被視為「毀台」的第一步。

全球逾60％半導體和92％先進晶片來自台灣，台灣積體電路製造公司（TSMC）則是龍頭企業，因此被視為台灣最重要的地緣政治資產，有「護島神山」、「矽盾」之稱。早在2021年11月，美國陸軍戰爭學院就有一篇論文提到，若大陸攻台，台灣應自毁台積電，以令大陸失去奪台的興趣。文章引起大陸關注，當時國台辦曾回應，「台積電不是中國尋求統一的原因」。去年10月，外電引述匿名美國官員透露，為防大陸取得先進晶片製造技術，白宮正研究各種應變計劃，「在最糟的情况下，美方將撤出台積電的工程師，再炸台積電」。同年12月，在美國威逼利誘下，台積電到美投資設廠。不過，據美國傳媒最新報道，台積電內部都承認，這個耗資400億美元的項目是「糟糕的商業決策」。但無論如何，台積電已經成了「美積電」。

「疑美論」既是對美方護台承諾的懷疑，亦有對美國利用台灣作戰場消耗中國的憂心。台灣中研院歐美研究所上月中旬公布的民調發現，56.6%的受訪者「不同意」或「非常不同意」美國是講信用的國家；另據台灣民意基金會的民調顯示，對於是否擔心台灣變成第二個烏克蘭的問題，擔心者佔51.6%，不擔心的43.6%，對於是否相信戰時美軍會協防台灣的問題，相信者僅42.8%，不相信的有46.5%。可見「疑美」情緒在台灣已佔上風。

鼓吹焦土謀毀台積電

民進黨配合做美箭豬

與用烏克蘭來消耗俄羅斯一樣，美國打「台灣牌」的目的也是為消耗中國，台灣是否毁滅對美國的戰略目的並不重要。對此，民進黨當局不會看不清楚，但他們卻全力配合美國戰略，竭力為「疑美論」消毒，更利用美將增加在台駐軍的消息來安定人心，對美方言聽計從，延長義務兵役期，大肆購買美國軍備，發展不對稱戰力，要做美國的「豪豬」，這是愛台還是害台，就像美國是護台還是毀台一樣，明眼人都應該看得清楚。

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