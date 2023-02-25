社評：疫後融入灣區新開始 香港須積極輻射實力

外訪之餘推進「內交」

特首訪穗深揭新頁

背靠國家、聯通世界是香港的定位，疫後再出發，香港面對的外部環境，跟疫前有明顯變化，特區政府既要主動開拓對外關係、發揮「聯通世界」的角色，也要全力推進「內交」。李家超近月先後出訪東南亞和中東，這次首度以行政長官身分訪問穗深，着眼的當然是大灣區融合發展。

李家超此行，先後與廣東省委書記黃坤明、省長王偉中，以及深圳市委書記孟凡利、市長覃偉中會面。李家超表示，會上他就大灣區的建設與發展，提出一些具體合作方向，包括加快粵港兩地人才多元流動，打造教育和人才高地，推進知識產權貿易中心建設，推動醫療、金融及創科合作，加強跨境交通基建，對接香港北部都會區發展等，目標是互利共贏。中共二十大後，粵深等地領導換班，李家超這次與廣東省和深圳市一把手會面，對雙方而言其實都是一次互相認識之旅，最大作用是為日後深化合作鋪路。李家超亦稱，此行開啟線下見面交流，為日後兩地官員密切接觸提供示範作用，未來他會陸續訪問大灣區全部9個內地城市和澳門，下月在本港舉行的粵港聯席會議，廣東省領導也可能親臨。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布至今近4年，疫情影響了發展步伐，至於香港參與的速度與深度就更不理想。隨着內地疫後重開，未來一段時間，大灣區建設勢將顯著加快，追回耽擱了的時間，香港更要加緊追落後，以免愈墮愈後。

國家正處於由發展中國家邁向發達國家的征途，各方各面都要升級轉型，「高質量發展」正是實現這一蛻變的核心。對穗深以至整個廣東省而言，大灣區建設正是推動高質量發展的平台。早前黃坤明提出要「再造一個新廣東」，便強調高質量發展是廣東現代化唯一出路，必須依托大灣區，發揮橫琴、南沙以及前海的作用。根據2023年廣東省政府工作報告，廣東省今年將推動1530個重點投資建設項目，投資總額達到1萬億元人民幣，其中有6758億元的投資項目，落在大灣區內地9市，當中以廣州投資額最高，重點項目包括清華珠三角研究院粵港澳大灣區創新基地，以及總投資逾1200億元的南沙新區基建項目；深圳是今年投資額第二高的灣區城市，另外東莞也有多個科研及大學建設項目。

在香港，部分人對於大灣區建設，仍然有一種疏離感，覺得「事不關己」，甚至認為這是分薄本地發展資源「益別人」。其實大灣區建設的本質，是經濟融合一體化，過去數十年歐洲經濟一體化的經驗清楚說明，愈強大的成員，愈有能力將自身實力和影響力輻射出去，從而壯大自己，而這正是深圳、廣洲全力在做的事。

加快政策項目對接

重新認識內地發展

深圳發展迅速，持續升級轉型需要開拓空間，於是將實力輻射到東莞，華為總部由深圳遷往東莞，正是一例，但深圳發展動力並沒有因此削弱，反而隨着深圳東莞同城化而加強；廣州佛山同城化，也是同一道理。過去兩年，國務院分別提出前海方案、橫琴方案，南沙方案，其實就是劃定幾個重點發展區，透過拆牆鬆綁，鼓勵各方將實力輻射到當地。廣州正加緊向南沙輻射實力，深圳則加緊向前海輻射實力。香港太過保守內望，等於放棄向灣區輻射實力的機會。

廣東省經濟總量超過12.9萬億元人民幣，若視廣東省為一個單獨經濟體，經濟規模之大，足以位列全球十大。廣東省加快高質量發展，將為大灣區建設注入更多動力。香港疫後再上路，特區政府必須加緊與廣東省及深穗等地政府，建立更緊密合作關係，就共建大灣區，加快政策對接、項目對接、細化分工。十四五規劃為香港勾勒「八個中心」發展定位，有了中央政策支持，特區政府更要認真思考如何發揮香港優勢，鼓勵人員企業交流合作，透過參與大灣區建設，讓香港更上一層樓。內地發展太快，在香港，沒有多少人知道原來廣州南沙有商業航天運載火箭產業，對東莞的認知也停留在十多年前「世界工廠」階段，不知東莞已成為高科技重鎮。香港要追上灣區發展腳步，必須對區內其他城市最新發展，有更深入的認識。

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